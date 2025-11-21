Celebridades e TV
Emily Blunt revela que detesta cenas de beijo
-
"Eu não diria que tenho uma aversão extrema, mas não gostei de algumas coisas", declarou Emily . Ela disse que tem uma química com muitas pessoas, mas, ainda assim, passou por situações em que sentiu nojo por causa da necessidade de fazer cena de beijo. Foto: Instagram @_emily_blunt_
-
A consagrada atriz não levou o Oscar em 2024. Mas, além de concorrer como Melhor Atriz Coadjuvante por "Oppenheimer", viu o filme ser o grande vencedor do ano com 7 estatuetas, inclusive de Melhor Filme. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
-
Emily costumava aparecer em listas de atrizes que, apesar do talento reconhecido e de grandes papéis, nunca havia sido indicada ao maior prêmio do cinema americano. Esse jejum acabou. Agora falta vencer. Foto: Instagram @_emily_blunt_
-
E a indicação ocorreu depois que Emily anunciou uma pausa na carreira para cuidar da vida pessoal. A declaração da atriz foi durante uma entrevista para o podcast ‘Table for two with Bruce Bozzi”, justamente na época de divulgação do filme "Oppenheimer".. Foto: Instagram @_emily_blunt_
-
-
"Este ano (2024) não vou trabalhar. Trabalhei bastante no ano passado e meu filho mais velho tem nove anos, então estamos no último ano de um dígito dele', ressaltou. Em seguida, ela complementou: 'Preciso estar lá para todos eles por um bom tempo’ Foto: Instagram @_emily_blunt_
-
Mas, apesar da pausa em 2024, Emily entrou em cartaz no filme "O Dublê". No filme ela contracena com Ryan Gosling - que concorreu ao Oscar pelo papel de Ken em "Barbie" Foto:
-
Inclusive, o fato de "Oppenheimer" e "Barbie" terem sido sucessos estrondosos em 2023 - o filme da boneca passou de R$ 1 bilhão em bilheteria e "Oppenheimer" chegou quase lá - fez com que os dois se apresentassem juntos no Oscar, brincando sobre essa "rixa". Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
-
-
No filme "Oppenheimer", Blunt tem o importante papel de Kitty Oppenheimer, a esposa de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy, premiado como Melhor Ator) . Curiosamente ela disse que soube da indicação ao Oscar quando estava pegando o cocô do seu cachorro na rua: "Nada glamouroso", ela brincou. Foto: Divulgação Universal Pictures
-
O longa-metragem escrito e dirigido por Christopher Nolan marca a estreia do cineasta na Universal. Isso porque ele encerrou uma longa união com a Warner Bros. Nolan ganhou as estatuetas de Melhor Filme e Melhor Diretor Foto: Georges Biard/Wikimedia Commons
-
Além disso, Emily tambem acabou gravando "Coração de Lutador ", filme que tem grande importância na carreira de Dwayne Johnson. Ele agradeceu a Emily pelo apoio para sua transformação. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
-
-
Veja agora a trajetória de Emily Blunt. Ela estudou teatro por dois anos no curso de Hurtwood. Em agosto de 2000, a atriz foi escolhida para se apresentar no Festival de Edimburgo. No ano seguinte, ela estreou nos palcos do Teatro Real de Haymarket, o terceiro mais antigo de Londres. Foto: Instagram @_emily_blunt_
-
Aos 16 anos, com o papel de Gwen Cavendish na produção de Peter Hall 'A Família Real', Emily foi agraciada com o prêmio de “Melhor Atriz Revelação” no Evening Standard Award, importante premiação teatral e a mais antiga do Reino Unido Foto: Instagram @_emily_blunt_
-
Já em 2002, ela encarnou Julieta em “Romeu e Julieta” no prestigiado Festival de Chichester. A atriz britânica também teve alguns trabalhos na televisão de seu país como a “Guerra de Foyle” (2002), “Henry VIII” (2003) e “O Império” (2005). Também atuou no drama “A Filha de Gideão” (foto) Foto: Reprodução Site IMDB
-
-
A produção foi um sucesso e Emily ganhou o Globo de Ouro de‘Melhor Atriz Coadjuvante em Série, Minissérie ou Filme de Tv” em 2007 pela interpretação de Natasha. Ela atuou ao lado de outros grandes nomes como Robert Lindsay e Miranda Richardson Foto: Reprodução Site IMDB
-
Até que em 2006, ganhou notoriedade pelo seu papel no filme “O Diabo Veste Prada”, no qual interpretou Emily Charlton, a assistente mal-humorada de Miranda Priestley, editora-chefe da revista ‘Runway’ vivida por Meryl Streep. Foto: Divulgação
-
A grande atuação lhe permitiu a indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante de 2007. Graças a essa performance, ela também esteve entre os candidatos na Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão, o BAFTA, considerado o Oscar Britânico Foto: 20th Century Fox Reprodução)
-
-
Emily estrelou filmes de ação que lhe renderam elogios da crítica e do público como 'Sicário' (2015), 'Looper: Assassinos do Futuro' (2012) e 'No Limite do Amanhã (2014)' (foto). Neste último, Emily foi premiada como “Melhor Atriz em Filme de Ação Foto: Reprodução Site Adoro Cinema
-
Ela também recebeu vários elogios da crítica pela sua performance no suspense 'A Garota no Trem (2016)', que lhe rendeu indicação como Atriz Principal para o prêmio “Screen Actor Guild” promovido por um sindicato norte-americano que busca comtemplar anualmente os desempenhos excepcionais no cinema e na televisão Foto: Reprodução Netflix
-
Tal cenário voltou a se repetir pela sua interpretação no musical 'O Retorno de Mary Poppins (2018)', sendo indicada para o Globo de Ouro como “Melhor Atriz em Comédia ou Musical Foto: Divulgação Disney Movies
-
-
Também foi candidata na categoria “Melhor Atriz no gênero Drama” por sua performance como Vitória do Reino Unido no drama ‘A Jovem Vitória’ (2009) Foto: Reprodução Site Adoro Cinema
-
Em 2010, ela se casou com o ator e diretor John Krasinski. Os dois trabalharam juntos no filme “Um Lugar Silencioso”, em 2018. Foto: Instagram @_emily_blunt_
-
Graças à produção, Emily venceu o prêmio ‘Screen Actor Guild’ de ‘Melhor Atriz Coadjuvante’ . Foto: Reprodução Instagram
-
-
O sucesso e a boa repercussão na crítica garantiram uma sequência do filme, que contou com a presença de Cillian Murphy, parceiro de Emily em Oppenheimer. Foto: Reprodução Adoro Cinema
-
Blunt e John Kasinski têm duas filhas: Hazel nasceu em 16 de fevereiro de 2014. E Violet, em 4 de julho de 2016. Foto: Instagram @_emily_blunt_