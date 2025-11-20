Entretenimento
Pra quem não viu: Stitch visitou museu de Florença e virou estátua
-
É ali que, entre outras obras-primas de grandes artistas, está o famoso Davi, que impressiona pelo realismo da escultura, que reproduz até as veias do personagem bíblico. Foto: Jörg Bittner Unna - wkimedia commons
-
Um vídeo promocional foi lançado mostrando a chegada de Stitch ao museu em Florença. Ele percorre os corredores e fez festa por estar numa galeria tão bonita. Foto: Reprodução de vídeo
-
Ele vibrou ao aparecer ao lado de belas esculturas. Inaugurada em 1784, a galeria é o segundo museu mais visitado de Florença (atrás apenas de Uffizi) e possui um rico conjunto de obras de arte até o final do século XIX. Foto: Reprodução de vídeo
-
-
-
Chris Sanders segue no novo filme, que narra a chegada do alienígena à Terra. O fugitivo de outro mundo é adotado por Lilo e a dupla vive aventuras. Já a personagem Lilo é interpretada por Daveigh Chase. Foto: Reprodução Instagram
-
Lilo & Stitch é uma animação da Disney lançada originalmente em 2002, ambientada no Havaí, que conta a história de uma garotinha solitária chamada Lilo que adota um “cachorrinho” azul chamado Stitch, sem saber que ele é uma criatura de outro planeta. O filme mistura comédia, ficção científica e temas emocionais como amizade e pertencimento. Foto: Divulgação
-
Stitch, originalmente chamado Experiência 626, é uma arma genética criada para destruição, mas aprende sobre afeto e família (“ohana”) ao conviver com Lilo. Sua transformação emocional é o centro da narrativa, mostrando como o amor e a convivência podem mudar até o ser mais caótico. Foto: Reprodução Instagram
-
-
O sucesso do filme gerou várias continuações e séries de TV, incluindo “Lilo & Stitch: A Série” e derivados com novos experimentos alienígenas. A produção foi elogiada por sua trilha sonora com Elvis Presley, visual diferenciado e representação da cultura havaiana. Foto: Reprodução de vídeo Instagram
-
Jumba Jookiba – “Lilo & Stitch” , cientista alienígena do mesmo universo de Stitch, é quem cria as 626 experiências genéticas, incluindo Stitch. Ele começa como vilão, mas acaba formando uma família afetiva com os protagonistas. Sua aparência exótica e comportamento excêntrico o tornaram querido pelas crianças. Foto: Wiki fandom
-
Seres alienígenas fazem sucesso no cinema e na TV, sejam como heróis ou como vilões. Veja outros que também são marcantes no imaginário popular. Foto: Divulgação
-
-
E.T. – “E.T.: O Extraterrestre” (1982) - Criado por Steven Spielberg, E.T. é um alienígena gentil que fica preso na Terra e faz amizade com um garoto chamado Elliott. Ele é pequeno, de olhos grandes, e possui habilidades telepáticas e de cura. O filme tornou-se um clássico por retratar o elo entre crianças e seres de fora da Terra com sensibilidade e emoção. Foto: Divulgação
-
Yoda – “Star Wars” (desde 1980) - Mestre Yoda é um sábio e poderoso alienígena da saga Star Wars, com aparência diminuta e frases em ordem invertida. Ele é membro do Conselho Jedi e símbolo da sabedoria e da Força. Mesmo com sua aparência frágil, é um dos guerreiros mais habilidosos da galáxia. Foto: Ziko wikimedia commons
-
Spock – “Star Trek” (desde 1966) - Metade humano, metade vulcano, Spock é o oficial científico da nave Enterprise e representa a lógica pura e o controle emocional. Ele se tornou um ícone da ficção científica por sua postura racional e por lutar internamente entre a razão vulcana e os sentimentos humanos. Interpretado originalmente por Leonard Nimoy, é símbolo da coexistência entre culturas. Foto: Domínio público
-
-
Marvin, o Marciano – “Looney Tunes” (desde 1948) - Marvin é um alienígena da Warner Bros. que tenta constantemente destruir a Terra com seu desintegrador. Com seu capacete romano e voz calma, ele contrasta seu jeito educado com intenções destrutivas. É uma figura cômica que satiriza a paranoia da Guerra Fria com humor nonsense. Foto: Player First Games, Warner Bros
-
Xenomorfo – “Alien: O Oitavo Passageiro” (1979) - Criado por H.R. Giger e dirigido por Ridley Scott, o Xenomorfo é uma das criaturas mais aterrorizantes do cinema. É um ser parasita com ácido no sangue, velocidade extrema e instinto predatório. Representa o medo do desconhecido e foi imortalizado no embate com a tenente Ripley. Foto: Divulgação
-
Gazoo – “Os Flintstones” (1965) - O Grande Gazoo é um alienígena verde e flutuante que aparece nas últimas temporadas do desenho, vindo do planeta Zetox. Dotado de poderes mágicos, ele ajuda (e atrapalha) Fred e Barney com seus feitiços e conselhos. Apesar de ser arrogante, acaba se afeiçoando aos humanos. Foto: Reprodução de cena
-
-
Alf – “ALF: O ETeimoso” (1986–1990) - Alf vem do planeta Melmac e cai na garagem da família Tanner após sua nave se acidentar. Com seu humor sarcástico, apetite por gatos e jeito desajeitado, ele conquistou o público nos anos 80. A série mistura comédia familiar e ficção, mostrando um alienígena tentando viver entre humanos. Foto: Reprodução/Alf, o teimoso
-
Predador – “Predador” (1987) - O Predador é um caçador alienígena com tecnologia avançada e força sobre-humana, que viaja pelo espaço em busca de presas desafiadoras. Aparece inicialmente na selva da América Central enfrentando soldados humanos. Seu visual icônico com mandíbulas abertas e camuflagem o tornou um dos vilões mais memoráveis do cinema. Foto: Divulgação
-
Megamind – “Megamente” (2010) - Megamind é um alienígena de pele azul que foi enviado à Terra ainda bebê, rivalizando com o herói Metro Man. Após finalmente vencer o herói, ele se vê sem propósito e acaba criando um novo vilão. A animação inverte o papel do vilão clássico e destaca temas como identidade e redenção. Foto: Wiki Fandom
-
-
Gamora – “Guardiões da Galáxia” (desde 2014) - Filha adotiva de Thanos e última de sua espécie, Gamora é uma guerreira alienígena habilidosa que busca redenção. Integrante dos Guardiões da Galáxia, equilibra força, inteligência e conflitos internos. Sua jornada é marcada pela busca de autonomia e pelo vínculo com sua nova “família” espacial. Foto: Divulgação
-
Paul – “Paul: O Alienígena Fugitivo” (2011) - Paul é um alienígena cinzento com cabeça grande e comportamento irreverente, que foge de uma instalação militar nos EUA. Ele se une a dois geeks britânicos em uma road trip cheia de referências à cultura pop. O filme satiriza ficções científicas tradicionais com humor escrachado e afetuoso. Foto: Divulgação
-
Ben Tennyson – “Ben 10” (2005) - Embora humano, Ben ganha o Omnitrix, um relógio alienígena que o transforma em várias espécies de alienígenas com superpoderes. Cada forma vem de planetas e culturas diferentes, como o Quatro Braços de Khoros ou o XLR8 de Kinet. A série ensina sobre responsabilidade e diversidade através da ficção. Foto: Wiki fandom
-
-
Roger – “American Dad!” (2005) - Embora voltado ao público jovem-adulto, Roger é um alienígena com apelo cômico que vive disfarçado na casa de uma família americana. Com múltiplas personalidades e disfarces absurdos, ele representa a paródia dos aliens clássicos em tom irreverente. É excêntrico, carente e sempre metido em confusões. Foto: Domínio público