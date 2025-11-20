Assine
Levantamento aponta as cidades mais preparadas para idosos no Brasil

    O estudo, então, levou em consideração aspectos como saúde, bem-estar, finanças, habitação, cultura e segurança para selecionar os melhores lugares para se viver na terceira idade. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
    De acordo com o índice, São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, ocupa a primeira posição entre as cidades de grande porte mais adequadas para idosos. O município se destaca pelas políticas que priorizam o envelhecimento saudável. Foto: Erik Romero/PMSCS
    Em segundo lugar está Santos, que é considerado um bom lugar para idosos devido à sua infraestrutura e políticas voltadas para a terceira idade e segurança. Foto: Diogo Moreira/Wikimédia Commons
    Na sequência, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, possui uma população idosa significativa, o que reflete em uma rede de serviços e atividades voltadas para esse público. Foto: Wikimedia commons
    São Paulo também é um bom local para idosos, no que depender do estilo de vida e das prioridades individuais. Afinal, a cidade oferece uma infraestrutura de ponta, mas também apresenta desafios significativos. Foto: Panoramio - CORRETOR-CARVALHO
    Florianópolis oferece boa qualidade de vida, alta segurança e muitos recursos, como centros de convivência, atividades físicas e culturais. Foto: Divulgação
    Niterói, no Rio de Janeiro, se destaca por priorizar políticas públicas voltadas para a terceira idade e oferecer uma boa combinação de serviços e lazer. Foto: Flickr eduardo lopes
    O Rio de Janeiro pode ser um bom lugar para idosos, pois oferece muitas opções de lazer e turismo com acesso facilitado, como museus e parques acessíveis. Contudo, a experiência pode variar e irá depender do bairro. Foto: Poswiecie/Pixabay
    Atibaia, em São Paulo, é reconhecida por sua alta qualidade de vida, segurança e infraestrutura voltada para a terceira idade, com clima agradável e natureza. Foto: Daniel wikimedia commons
    Catanduva é reconhecida por estar entre as que possuem melhor qualidade de vida na região, com um ritmo de vida equilibrado e serviços acessíveis que garantem conforto e segurança. Foto: Reprodução do site http://blogdomid.blogspot.com/2015/07/catanduva
    Americana, também de São Paulo, pontua bem no quesito cuidados de saúde e bem-estar para idosos, pois a prefeitura oferece diversos grupos gratuitos de atividades físicas, como ginástica, musculação e vôlei adaptado. Foto: Sintegrity wikimedia commons
    Entre as cidades menores, Adamantina possui diversas instituições voltadas para o cuidado do idoso, que incluem residenciais geriátricos, clínicas de repouso e o Centro Dia para a Pessoa Idosa. Foto: Domínio público
    Vinhedo oferece diversos serviços voltados para a terceira idade. Entre eles, o "Bem Viver" e o Centro Dia "Quero Vida", que realiza atividades e cuidados para idosos semidependentes. Foto: Flickr Osvaldo Natal Forcell
    Lins é descrito como uma cidade organizada, humana e que oferece um ambiente seguro, com serviços públicos eficientes e boa oferta de moradia para os idosos. Foto: Divulgação/Prefeitura de Lins
    A cidade de São João da Boa Vista é descrita como tranquila, com boa mobilidade e trânsito seguro, onde motoristas respeitam pedestres. Foto: - Divulgação / Pref. São João da Boa Vista
    Itapira, em São Paulo, conta com uma boa infraestrutura, além de atividades ligadas à indústria e economia. É um bom local para idosos, sendo considerada uma das melhores cidades pequenas do Brasil para envelhecer. Foto: Divulgação/Prefeitura de Itapira
    Tupã oferece alguns pontos positivos para idosos, como uma qualidade de vida considerada boa pela prefeitura e a possibilidade de desfrutar de sua cultura local Foto: Wikimedia Commons
    Fernandópolis, em São Paulo, é considerada uma cidade excelente para idosos, frequentemente classificada entre as melhores do Brasil para envelhecer. Foto: Wikimedia Commons/Luis Vinicyus
    Votuporanga é considerada boa para idosos por ter forte investimento em saúde pública, visto que apresenta alta qualidade na atenção primária, conforme indicadores recentes. Foto: Domínio público
    Dracena é considerada um bom lugar para idosos, pois destaca-se pela tranquilidade, segurança e qualidade de vida. Possui a infraestrutura necessária para o dia a dia, incluindo opções de saúde e assistência social focadas na terceira idade. Foto: Andrelemos40 wikimedia commons
    Esteio, no Rio Grande do Sul, possui uma infraestrutura e programas que a tornam uma cidade a considerar para idosos, assim como demonstra um compromisso com o bem-estar da população da terceira idade. Foto: Youtube/ Luis Roque Klering
