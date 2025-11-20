Fitness
Celebridades que sempre incluem a banana na alimentação
Gisele Bündchen costuma preparar smoothies, um tipo de vitamina, combinando a banana com melancia e outras frutas frescas. Foto: Gisele Bündchen instagram
A influenciadora Virgínia Fonseca consome a fruta junto com whey protein. Foto: Reprodução/Instagram - Virginia Fonseca
Já Simone Mendes consome a banana em bolo fitness, uma preparação que ajuda a matar a vontade de comer doces sem abrir mão de uma opção mais saudável. Foto: Divulgação
Fora do Brasil, a fruta também faz sucesso entre as celebridades internacionais. Foto: Imagem de Hans por Pixabay .
Serena Williams, uma das maiores tenistas de todos os tempos, consumia a fruta durante seus intervalos em partidas de tÃªnis. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @serenawilliams
Jennifer Aniston, em entrevista à Women's Health, revelou que, após meditar e escrever em seu diário, prepara um smoothie com banana, chocolate e outros ingredientes que a mantém energizada até o almoço. Foto: Wikimedia Commons / Angela George
A banana é uma fruta popular e versátil no Brasil, encontrada em diversas variedades, como nanica, prata, maçã e da terra. Rica em potássio e de fácil cultivo, pode ser consumida pura, grelhada, assada ou usada em receitas saudáveis. Foto: wikimedia commons/Steve Hopson
Porém, uma variedade de banana corre risco de extinção. Mas cientistas acreditam ter encontrado uma forma de evitar que isso aconteça com a banana Cavendish, a mais consumida no mundo. No Brasil, essa espécie é popularmente conhecida como banana nanica ou banana-d’água. Foto: Pete Linforth por Pixabay
De acordo com uma pesquisa recente, publicada na revista Nature Microbiology, um fungo chamado de mal-do-Panamá, está ameaçando a produção global de bananas, assim como aconteceu com a banana Gros Michel no passado. Foto: Gianni Crestani por Pixabay
Nos anos 1950, a Gros Michel foi dizimada por uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum raça 1, que impede o transporte de água e nutrientes na planta. Foto: M W por Pixabay
A Cavendish, desenvolvida para resistir àquela primeira praga, agora enfrenta uma variação do mesmo fungo: o Fusarium oxysporum (TR4). Foto: rao T por Pixabay
A equipe de pesquisadores descobriu que o TR4 que ataca a Cavendish possui características genéticas distintas, liberando um gás que enfraquece as defesas da planta e facilita a infecção. Foto: Steve Buissinne por Pixabay
Essa descoberta Ã© crucial, pois abre caminho para o desenvolvimento de novas estratÃ©gias para combater o fungo e proteger a produÃ§Ã£o de bananas. Foto: PublicDomainImages por Pixabay
Segundo a pesquisadora Li-Jun Ma, da Universidade de Massachusetts Amherst, é importante cultivar diferentes tipos de banana para "reduzir a pressão das doenças sobre um único cultivo". Foto: freepik/azerbaijan_stockers
"Agricultores e pesquisadores podem controlar o mal-do-Panamá identificando ou desenvolvendo tipos de banana tolerantes ou resistentes ao TR4", explicou ela. Foto: wikimedia commons/Wilfredor
Enquanto em países tropicais como o Brasil existe uma grande variedade de bananas, em muitas outras regiões a Cavendish domina o mercado. Foto: wikimedia commons/Vitor da Silva Gonçalves
No Brasil, banana-ouro, banana-prata, banana-da-terra e banana-maçã são alguns exemplos de espécies populares de bananas. Foto: wikimedia commons/Steve Hopson
Até mesmo os próprios consumidores podem ajudar a conter o problema. "Na próxima vez que for comprar bananas, experimente alguns tipos diferentes que possam estar disponíveis no comércio local", aconselhou a pesquisadora. Foto: wikimedia commons safaritravelplus
A banana é uma fruta nativa do sudeste da Ásia, especificamente na região da Malásia, Indonésia e Filipinas. Foto: pexels/Aleksandar Pasaric
Evidências arqueológicas sugerem que a banana já era cultivada há milhares de anos nessas regiões. Foto: pexels/Ilo Frey
Graças às rotas comerciais, a banana se espalhou por todo o mundo, chegando às Américas com os colonizadores portugueses. Foto: freepik
A banana é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde pois ela é rica em: potássio, vitaminas C e B6, fibras e carboidratos. Foto: pexels/Manuel Joseph
Atualmente, a Índia e a China são os maiores produtores de bananas, com o Brasil também entre os maiores. Foto: wikimedia commons Obsidian Soul
Versátil, a banana pode ser consumida de diversas formas: in natura, em receitas doces e salgadas, em sucos, vitaminas e até mesmo em pratos principais. Foto: YouTube/TudoGostoso
As bananas se desenvolvem sem a necessidade de fertilização, um fenômeno conhecido como partenocarpia. Por isso, as bananas que comemos não têm sementes. Foto: Toshiharu Watanabe por Pixabay
Além de ser uma fonte rica em nutrientes, a banana fornece energia rápida para o corpo, sendo ideal para consumir antes de atividades físicas, por exemplo. Foto: Steve Buissinne por Pixabay