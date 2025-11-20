Galeria
Arquipélagos paradisíacos: ilhas que fascinam pelo mundo
-
Santorini, Grécia: A ilha encanta com suas características vulcânicas, aldeias espetaculares de paredes brancas e cúpulas azuis. A melhor época para visitar Santorini é entre abril e novembro. Foto: Imagem de Michelle Raponi por Pixabay
-
Ilha de Creta, Grécia: A maior ilha da Grécia é um destino fascinante que combina história, cultura e paisagens deslumbrantes. São praias paradisíacas de águas cristalinas, montanhas imponentes e vilarejos encantadores. Foto: Flickr dronepicr
-
Ilhas Maurício: Com paisagens deslumbrantes, recifes de coral coloridos e uma rica biodiversidade marinha, é um destino ideal para os amantes do mergulho e snorkeling. A ilha oferece muitas atividades, desde caminhadas em trilhas exuberantes até relaxar em resorts de luxo. Foto: Imagem de photosforyou por Pixabay
-
Hvar, Croácia: É uma ilha encantadora no Mar Adriático, conhecida por suas praias deslumbrantes, águas cristalinas e clima ensolarado. A ilha ainda é cercada por vinhedos e olivais, proporcionando experiências gastronômicas únicas com produtos locais frescos. Foto: ncecic93 por Pixabay
-
-
Rarotonga, Ilhas Cook: Situada em um arquipélago na Nova Zelândia, Rarotonga é cercada por praias de areia branca e águas azul-turquesa. O lugar também preserva a cultura polinésia, com danças tradicionais, artesanato local e festivais animados. Foto: Creative Commons
-
Sri Lanka: Com praias deslumbrantes, templos antigos, plantações de chá verdejantes e uma vida selvagem única, o Sri Lanka é uma das ilhas mais bonitas do mundo. Dentre os 26 parques da ilha, o mais famoso é o Parque Nacional Yala, onde reside a maior população de leopardos do mundo. Foto: Andromachos Dimitrokallis por Pixabay
-
Koh Phi Phi, Tailândia: Com suas praias de areia branca, águas cristalinas e penhascos de calcários imponentes, Koh Phi Phi é um destino de sonho para os amantes de praias paradisíacas. Os incríveis penhascos de Maya Bay, famosos pelo filme "A Praia", também são uma atração imperdível. Foto: Imagem de Regina por Pixabay
-
-
Koh Samui, Tailândia: Além de relaxar nas praias paradisíacas, os visitantes podem explorar templos budistas impressionantes, como o Wat Plai Laem. A ilha também oferece opções de entretenimento noturno, como bares e clubes à beira-mar. Foto: Imagem de Michel Bertolotti por Pixabay
-
Ilhas Galápagos, Equador: Com uma rica biodiversidade e um ecossistema único, as ilhas são famosas por suas espécies endêmicas, como as tartarugas gigantes e as iguanas marinhas. As ilhas também oferecem paisagens deslumbrantes, praias intocadas e uma experiência de mergulho incrível. Foto: Imagem de Penny por Pixabay
-
Ilhas Fiji: Além de desfrutar das praias paradisíacas, os viajantes podem explorar aldeias tradicionais, experimentar a culinária local e participar de cerimônias culturais. São 322 ilhas, das quais apenas 106 ainda são habitadas. Foto: Creative Commons
-
-
Ilha dos Açores, Portugal: A ilha conta com paisagens deslumbrantes, vulcões adormecidos, lagos azuis e cascatas impressionantes. Em todas as ilhas é possível nadar em piscinas naturais aquecidas pela terra vulcânica. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
Bora Bora, Polinésia Francesa: Conhecida como a "Pérola do Pacífico", a ilha é um refúgio tropical para os amantes do luxo e do romance. Suas águas turquesa e os bangalôs sobre as águas oferecem uma experiência única! Foto: Imagem de Thierry BEUVE por Pixabay
-
Aruba, Caribe: Com uma atmosfera vibrante e acolhedora, a ilha oferece uma variedade de atividades emocionantes, como mergulho, snorkeling e windsurf. A capital, Oranjestad, encanta com sua arquitetura colorida e lojas duty-free. Foto: Imagem de Jolyne D por Pixabay
-
-
Sardenha, ItÃ¡lia: Localizada no Mar MediterrÃ¢neo, essa ilha Ã© um verdadeiro tesouro italiano. Sardenha oferece uma mistura Ãºnica de arquitetura antiga, como os Nuraghes prÃ©-histÃ³ricos, e cidades pitorescas, como Alghero e Cagliari. Foto: Or kriminal wikimedia commons
-
St. John, Ilhas Virgens: Uma das Ilhas Virgens Americanas, essa ilha Ã© um refÃºgio tropical intocado no Caribe. A maior parte da ilha Ã© coberta por um parque nacional, oferecendo uma experiÃªncia autÃªntica e preservada. As Ã¡guas cristalinas sÃ£o perfeitas para mergulho e snorkeling. Foto: Imagem de TallGuyInc por Pixabay
-
Bali, Indonésia: A ilha conta com templos antigos, terraços de arroz em camadas e florestas tropicais. Além de relaxar nas praias de areia branca e praticar surfe, os viajantes podem explorar mercados vibrantes, desfrutar de uma culinária deliciosa e participar de cerimônias espirituais. Foto: Imagem de Vanda Debreceni por Pixabay
-
-
Moorea, Polinésia Francesa: Com suas praias de areia branca, águas cristalinas e montanhas verdejantes, Moorea oferece uma beleza natural deslumbrante. A ilha também conta com trilhas deslumbrantes, onde é possível apreciar vistas panorâmicas e cachoeiras refrescantes. Foto: Imagem de xiSerge por Pixabay
-
Ilhas Maldivas: Esse arquipélago no Oceano Índico é um destino dos sonhos para os amantes de praias paradisíacas. Destino recorrente das celebridades, as Maldivas são conhecidas por seus resorts exclusivos, onde o serviço impecável e a privacidade são garantidos. Foto: Ishan - Wikimédia Commons
-
Ilha de Páscoa, Chile: A ilha é famosa por suas enigmáticas estátuas de pedra, chamadas de moais. Os visitantes ainda podem explorar vulcões extintos, praias de areia branca e a rica história da civilização Rapa Nui. Foto: Imagem de LuisValiente por Pixabay
-
-
Boracay, Filipinas: A famosa White Beach é o destaque da ilha, com sua faixa de areia deslumbrante e uma animada vida noturna à beira-mar. Os viajantes ainda podem explorar atividades como mergulho, snorkeling e esportes aquáticos variados. Foto: Alexey Komarov - Wikimédia Comnons
-
Antilhas, Caribe: Indo da Flórida à Venezuela, o Arquipélago das Antilhas é um paraíso caribenho composto por diversas ilhas, cada uma com sua própria beleza e personalidade. É o destino perfeito para os amantes de sol e do mar. Foto: Imagem de Catharina por Pixabay
-
Grand Cayman, Caribe: Essa é a maior das Ilhas Cayman, que conta com uma rica vida marinha, incluindo as famosas arraias nas águas rasas da Stingray City. Tem também o encantador Cayman Turtle Center, um centro de pesquisa e proteção de tartarugas. Foto: rh43 - Wikimédia Commons
-
-
Bahamas, Caribe: Composta por mais de 700 ilhas e ilhotas, as Bahamas oferecem uma variedade de atividades para os visitantes, desde mergulho em recifes de coral exuberantes até passeios de barco pelas águas cristalinas. Foto: Lauren_vdM/Pixabay
-
Palawan, Filipinas: Esse é um tesouro escondido conhecido por suas paisagens de tirar o fôlego. Com um mar repleto de vida e formações de calcário impressionantes, como as Ilhas Bacuit e o Rio Subterrâneo de Puerto Princesa, Palawan é um paraíso na terra. Foto: Imagem de Jer Rey por Pixabay
-
Nosy Be, Madagascar: A ilha é conhecida por sua biodiversidade marinha, florestas tropicais, plantações de baunilha e uma rica cultura local. O lugar é famoso por abrigar os menores sapos do mundo, além de espécies variadas de camaleões e tartarugas. Foto: Imagem de Agnieszka por Pixabay
-