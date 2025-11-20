Notícias
Da construção à fama mundial: curiosidades da Estátua da Liberdade
Criada para celebrar a Revolução Americana e um século de amizade entre os Estados Unidos e a França, a estátua foi projetada pelo escultor francês Frederic-Auguste Barholdi, que utilizou sua própria mãe como modelo, e desenvolvida pelo engenheiro Gustave Eiffel. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Com isso, a estátua foi inicialmente programada para ser finalizada em 1876, no 100º aniversário da Declaração de Independência da América. No entanto, a arrecadação de fundos, que incluía leilões, uma loteria e partidas de boxes, atrasou a inauguração do monumento. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Esse atraso aconteceu tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, onde o pedestal da estátua seria financiado e construído. Ela custou aproximadamente 250 mil dólares para os franceses (o que daria mais de 5,5 milhões de dólares hoje em dia). Foto: BIBLIOTECA DO CONGRESSO DOS EUA
A estátua, portanto, foi construída em Paris no verão de 1884, A figura feminina usando um robe e com um dos braços erguidos segurando uma tocha chegou à sua nova casa em 17 de junho de 1885. Foto: Reprodução e Internet
Especificamente na Ilha de Bedloe, no Porto de Nova York (entre a cidade e o condado de Hudson, em Nova Jersey). A estátua foi construída com inspiração no Colosso de Rodes, uma gigantesca estátua que foi construída em Rodes, na Grécia, durante a Antiguidade. Foto: wikimédia Commons
Após ser montado, o monumento de 200 toneladas foi inaugurado em 28 de outubro de 1886, pelo presidente Cleveland, que disse: “Nós não esqueceremos que a Liberdade fez daqui o seu lar; nem seu escolhido altar deve ser negligenciado”. Foto: Livraria Pública de Nova Yorque
Ela é erguida por quase 100 metros de altura do seu pedestal estrutural ao topo da tocha. Assim, a estátua, chamada de “Liberty Enlightening the World” (Liberdade que Ilumina o Mundo) por Bartholdi, era maior do que qualquer edifício de Nova York na época. Foto: Livraria Pública de Nova Yorque
Em sua origem, a estátua possuía uma coloração cobre, mas, ao longo dos anos, entrou em um processo natural de mudança de cor, chamado pátina, que produziu a atual tonalidade azul esverdeada. Foto: Livraria Pública de Nova Yorque
Ela é uma figura feminina vestida que representa Libertas, deusa romana, que carrega uma tocha e um tabula ansata. Uma tabuleta que evoca uma lei sobre a qual está inscrita a data da Declaração da Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. Foto: Livraria Pública de Nova Yorque
Uma escultura neoclássica colossal localizada na ilha da Liberdade no porto de Nova Iorque, nos Estados Unidos, tornou-se ícone da liberdade e do próprio país. Além de ser um símbolo de boas-vindas aos imigrantes que chegam do exterior. Foto: Livraria Pública de Nova Yorque
A ideia da estátua nasceu em 1865, quando o historiador e abolicionista francês Édouard de Laboulaye propôs um monumento para comemorar o centenário da independência dos Estados Unidos (1876). A perseverança da democracia americana e a libertação dos escravos do país. Foto: Livraria Pública de Nova Yorque
A Guerra Franco-Prussiana atrasou o progresso até 1875, quando Laboulaye propôs que o povo da França financiasse a estátua e os Estados Unidos fornecessem o local e construíssem o pedestal. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Bartholdi completou a cabeça e o braço portador da tocha antes que a estátua fosse totalmente projetada, e essas peças foram exibidas para publicidade em exposições internacionais. Foto: Carol M. Highsmith/Wikimédia Commons
A campanha de financiamento revelou-se difícil, especialmente para os norte-americanos. Joseph Pulitzer, editor do New York World, começou um projeto de doações para completar o projeto, que atraiu mais de 120 mil colaboradores, a maioria dos quais deram menos de um dólar. Foto: Carol M. Highsmith/Wikimédia Commons
A estátua foi construída na França, enviada para o exterior em caixas e montada no pedestal concluído na ilha que na época era chamada de "Bedloe". A conclusão da foi marcada por uma parada em Nova Iorque e uma cerimônia de dedicação presidida pelo presidente Grover Cleveland. Foto: Flickr Ana Paula Hirama
Em 1892, a Ilha Ellis, localizada perto da Ilha de Bedloe (que, em 1956, foi renomeada como Ilha da Liberdade), foi aberta como a principal estação de chegada de imigrantes. A “Lady Liberty,” vigiou os mais de 12 milhões de imigrantes que desembarcavam no Porto de Nova York. Foto: Imagem de Jackie Ramirez por Pixabay
No nível subnacional, a Estátua da Liberdade foi adicionada ao Registro de Lugares Históricos de Nova Jersey em 1971 e transformada em marco designado pela cidade de Nova York em 1976. Foto: Imagem de Bassey Obot por Pixabay
Sessenta anos após o presidente Calvin Coolidge ter oficializado a estátua como um monumento nacional, em 1924, ela passou por uma restauração multimilionária (incluindo uma nova tocha e uma chama coberta de folhas de ouro) e foi dedicada ao presidente Ronald Reagan em 4 de julho de 1986. Foto: Imagem de Jermaine W por Pixabay
Em 1984, a Estátua da Liberdade foi designada como Patrimônio Mundial da UNESCO. Além disso, ela tem altura total 92,9 m, sendo 46,9 m correspondendo à altura da base e 46 m à altura da estátua propriamente dita. Foto: Flickr Cristian Malevic
A "Declaração de Importância" da entidade descreve a estátua como uma "obra-prima do espírito humano" que "permanece como um símbolo altamente potente" - inspirando contemplação, debate e protesto. Foto: Flickr Lucas Mendes
Ela foi um presente de Napoleão III, como uma forma de premiação aos Estados Unidos, após uma vitória em batalha travada contra a Inglaterra. Depois do atentado terrorista contra o World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, a subida à coroa foi novamente proibida, por motivos de segurança. Foto: Flickr Fabrício Azevedo
Com a queda do Imperador Napoleão III, em 1871, revitalizou-se a ideia de um presente aos Estados Unidos. Bartholdi fez uma viagem aos Estados Unidos e encontrou o que ele julgava ser o local ideal para a futura estátua. Uma ilhota na baía de Nova Iorque, que logo foi chamada de Ilha da Liberdade. Foto: Flickr Christiano Santiago
Para visitar a Ilha e a Estátua, o turista deve pegar o barco que sai de Battery Park, em Lower Manhattan. Há também a opção de sair do Liberty State Park, em Jersey City, Nova Jersey, caso alguém esteja hospedado naquela região. Foto: Imagem de Paula Frost por Pixabay
O trajeto entre o local de partida no sul de Manhattan até a Ilha da Liberdade dura cerca de 20 minutos. E o passeio todo (visita à Estátua da liberdade e a Ellis Island) costuma durar 4 horas, sem contar o tempo de demora das filas de embarque. Foto: Flickr Andrew Green
A Estátua da Liberdade é um dos símbolos mais famosos da América. Ao longo dos anos, ela tem sido um local de comícios e protestos (de sufragistas a ativistas antiguerras), aparecido em diversos filmes e incontáveis fotografias, e recebido milhões de visitantes de todo o globo. Foto: Flickr Adrian Kwak