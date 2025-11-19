Notícias
Artista cearense ‘se transforma’ em Nossa Senhora de Fátima; trabalho levou mais de 10 horas
David Ferreira é morador de Cariri e resolveu prestar o tributo no dia da inauguração de um monumento da santa na cidade de Crato. Foto: Reprodução/Instagram
Devoto da santa, ele dedicou dez horas ao trabalho até que o desenho ficasse completo e colorido. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
Essa ilustração se soma a outras maquiagens religiosas que o artista já realizou, como as de Nossa Senhora Aparecida e Carlo Acutis. Foto: Reprodução/Instagram
Com mais de 300 mil seguidores, David afirma ter encontrado na arte religiosa e cultural seu propósito. Foto: Reprodução/Instagram
Embora tenha recebido críticas de conservadores, o artista afirma focar nas mensagens de apoio e no amor pela arte. Foto: Reprodução/Instagram
No dia 13 de novembro, a inauguração de uma estátua gigante de Nossa Senhora de Fátima no Crato, na região do Cariri, atraiu uma multidão de fiéis. Foto: Divulgac?a?o/Governo do Ceara?
Com 54 metros de altura — dimensão que supera os 38 metros do Cristo Redentor — o monumento é considerado pelo governo estadual o maior do mundo dedicado à santa. Foto: Reproduc?a?o/g1
Além da missa e da bênção inaugural, o público celebrou o momento com apresentações musicais, incluindo o show do padre Fábio de Melo. Foto: Divulgac?a?o
Muitos fiéis chegaram horas antes para garantir um lugar privilegiado e acompanhar de perto cada momento da celebração. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
Existe uma expectativa de que que a imponência da obra ajude a consolidar o local como um novo polo de turismo religioso. Foto: Reproduc?a?o/TV Verdes Mares
Nossa Senhora de Fátima é a designação dada à Virgem Maria nas aparições ocorridas em 1917, na cidade de Fátima, Portugal. Foto: Reprodução/TVM
Segundo a tradição católica, ela apareceu seis vezes aos três pastorinhos — Lúcia, Jacinta e Francisco — entre maio e outubro daquele ano. Foto: Mateus Campos Felipe/Unsplash
Suas mensagens enfatizavam oração, penitência e conversão, além da devoção ao Rosário. Foto: János Korom/Wikimédia Commons
Ao longo do século 20, o culto a Fátima se expandiu rapidamente e hoje é um dos mais fortes da Igreja Católica, atraindo milhões de peregrinos anualmente ao Santuário de Fátima, em Portugal. Foto: Reprodução de vídeo de O Globo