Galeria
Após protestos, Reino Unido mira proibir revenda superfaturada de ingressos
-
Nesse sentido, as plataformas de revenda poderão cobrar taxas adicionais sobre esse preço, mas estes custos também serão limitados. O foco, então, é garantir que não possam ser inflacionados artificialmente. Foto: @radiohead
-
Ainda de acordo com o jornal, a proibição também quer abranger as redes sociais, que, segundo plataformas de revenda, ofereceriam ingressos não regulamentados e potencialmente fraudulentos. Foto: Instagram @dualipa
-
Além disso, qualquer pessoa que revenda um ingresso também estará proibida de oferecer mais ingressos do que aqueles que poderia ter adquirido dentro dos limites da bilheteria original. Foto: Retorno do Oasis - Reprodução do Instagram @oasis
-
Afinal, astros como Dua Lipa e as bandas Coldplay e Iron Maiden cobraram ações do governo contra sites de revenda de ingressos, como Viagogo e StubHub. Foto: reprodução
-
-
Ainda segundo o periódico "The Guardian", o governo analisa a possibilidade de fixar um limite entre zero e 30% acima do valor nominal do ingresso. Foto: Instagram @dualipa
-
Por outro lado, as empresas de revenda secundária têm feito forte lobby contra a proposta, pois alegam que ela aumentaria os riscos de fraude. Foto: kudumomo wikimedia commons
-
Os artistas afirmam que um teto rígido ajudaria a “corrigir aspectos do mercado de revenda secundária extorsivo e pernicioso que beneficia os cambistas". Foto: Divulgação
-
-
AlÃ©m disso, eles entendem que os cambistas apresentam prÃ¡ticas exploratÃ³rias que "impedem que fÃ£s genuÃnos tenham acesso Ã mÃºsica, ao teatro e aos esportes que amamâ?. Foto: Flickr Kirk Stauffer
-
Práticas de cambistas do Reino Unido "conseguem abocanhar grandes quantidades de ingressos e revendê-los com lucros exorbitantes em sites como Viagogo e StubHub". Foto: flickr Raph_PH
-
Em alguns casos, segundo o jornal, bots e softwares especializados são usados para maximizar o número de ingressos obtidos, o que já levou a processos judiciais e prisões. Foto: wikimedia commons Raph_PH
-
-
Entre os artistas que assinaram o documento, estão Radiohead, Johnny Marr, Robert Smith, Sam Fender, Nick Cave & the Bad Seeds, PJ Harvey, Nick Mason, baterista do Pink Floyd, Mogwai e New Order. Foto: Retorno do Oasis - Reprodução do Instagram @oasis
-
"Durante muito tempo, algumas plataformas permitiram que revendedores comprassem ingressos em grandes quantidades e depois os revendessem a preços exorbitantes", escreveram os artistas Foto: Reprodução
-
Para eles, esta prática comercial "mina a confiança no setor de entretenimento ao vivo e compromete os esforços de artistas e organizadores para tornar seus eventos acessíveis". Foto: Reprodução Instagram Coldplay
-
-
Assim, um estudo da associação "Which?" revelou que alguns ingressos para o show do Oasis deste ano, em Wembley, foram oferecidos a preços de até 4.442 libras, cerca de R$ 30,8 mil, na cotação atual. Foto: Retorno do Oasis - Reprodução do X @oasis
-
Vale lembrar que, em 2021, a Irlanda proibiu a revenda de ingressos. Isso ocorreu tanto para competições esportivas como shows. Foto: Divulgação