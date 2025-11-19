Steven Spielberg escolhe os melhores atores da história; não trabalhou com nenhum

Atuou em clássicos como A Costela de Adão (1949), O Vento Será Tua Herança (1960), Adivinhe Quem Vem para Jantar (1967). Morreu aos 67 anos, três semanas após o fim das gravações deste último filme, em junho de 1967. Ele teve um relacionamento duradouro com Katharine Hepburn que nunca foi assumido publicamente. Foto: Divulgação