Keira Knightley se desculpa por participação nos audiolivros de “Harry Potter”

Nos filmes seguintes, "O Baú da Morte" (2006) e "No Fim do Mundo" (2007), Elizabeth Swann evolui de uma jovem aristocrata para uma habilidosa guerreira e estrategista. Em "No Fim do Mundo", ela se torna a Rainha dos Piratas, comandando sua própria frota e desempenhando um papel central na batalha final contra a Companhia das Índias. Foto: divulgação