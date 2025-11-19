Animais
Pássaro ‘esperto’ usa pão como isca e causa surpresa na web
O registro foi feito por um estudante de 20 anos, que estava no parque com um amigo quando viu a ave jogando o pão na água e o recolhendo. Após várias tentativas, o pássaro capturou um peixe usando o pão como isca. O vídeo já soma mais de 56 mil curtidas no TikTok. Foto: Ilustração criada por inteligência artificial
Tal comportamento revela inteligência e capacidade de aprendizado nas aves. Segundo biólogos, elas podem usar objetos como ferramentas, eo socozinho pode ter aprendido a técnica observando humanos alimentando peixes com pão. Isso indica um tipo de aprendizado social, sinal de cognição avançada. Foto: André Ganzarolli Martins -wikimedia commons
Cientistas afirmam, aliás, que há animais no planeta com habilidades que os colocam como os mais inteligentes, depois dos seres humanos. Listamos alguns pra você conhecer. Foto: Pixabay
Os golfinhos são capazes de realizar uma comunicação complexa e exibem comportamentos sociais avançados, capacidade de resolver problemas e uso de ferramentas improvisadas. Curiosidade: Podem reconhecer a si mesmos em um espelho. Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
Corvo - É uma ave necrófaga(se alimenta de animais mortos). Estima-se que existem mais de 40 espécies em diferentes continentes. Algumas são conhecidas popularmente como gralha. Foto: Pixabay
Com habilidades de resolução de problemas, os corvos possuem memória excepcional. Por isso, já foram muito utilizados como mensageiros. Curiosamente demonstram comportamentos lúdicos e até mesmo brincam. Foto: - Reprodução Youtube
Elefante - Mamífero herbívoro gigante, pode pesar até sete toneladas, possui três espécies reconhecidas e faz parte da ordem Proboscidea e família Elephantidae. Pode comer até 100 quilos de vegetais por dia. Foto: Flickr Norm Johnson
Essa espécie possui inteligência emocional, memória a longo prazo, sabe usar ferramentas e consegue se medicar com uso das plantas. Uma curiosidade é que pode exibir empatia e luto por membros do grupo. Foto: numair shahzada por Pixabay
Polvo - É o único molusco invertebrado entre as espécies mais inteligentes. Tem três corações e oito tentáculos. É carnívoro, alimenta-se de uma variedade de peixes, crustáceos e moluscos. Existem mais de 300 espécies de polvos. Foto: Pixabay
Os polvos podem fazer planejamentos complexos, atirar pedras, abrir conchas, e isso é por conta dos 500 milhões de neurônios que possuem. Seus tentáculos continuam se mexendo mesmo separados do corpo. Foto: Imagem de Lothar Dieterich por Pixabay
Formiga - Esses inseto vive em colônias organizadas. Existem mais 18 mil espécies de formiga pelo mundo. Elas trabalham em conjunto e têm funções específicas para garantir a sobrevivência, podendo carregar até 100 vezes o seu peso. Foto: wikimedia commons Judy Gallagher
Esse invertebrado possui a maior massa cerebral entre os insetos. Umas ensinam às outras o caminho para buscar alimentos e elas têm capacidade de resolver problemas em grupo. Curiosamente algumas espécies cultivam fungos. Foto: Ralph Klein por Pixabay
Porco - Mamífero que pode ser domesticado. Mais de 100 espécies são conhecidas. Tem 44 dentes e a gestação pode chegar a 112 dias dando à luz até 12 crias. Os porcos vivem por cerca de 12 anos. Foto: Imagem de Roy Buri por Pixabay
Os porcos possuem inteligência social, habilidades cognitivas, adaptabilidade, aprendizado rápido de tarefas e reconhecimento de símbolos. Foto: Freepik/leksandarlittlewolf
Chimpanzé - Primata que compartilha cerca de 98% de seu DNA com os humanos. Pode medir até 150 cm e um macho chega a pesar 70 kg,e sua gestação se assemelha à de um humano durando oito meses. Foto: Divulgação/ROBERTO GARCÍA-ROA, ESPANHA
Os chimpanzés criam ferramentas simples, possuem habilidades sociais avançadas, capacidade de aprender a linguagem de sinais, exibem atitudes altruístas e empatia e conseguem resolve problemas. Foto: pixabay
Papagaio - A ave pesa até 400 gramas e mede cerca de 37 centímetros, vivendo aproximadamente 70 anos. Existem mais de 350 espécies em todo o planeta. São geralmente monogâmicos, vivendo com apenas um companheiro a vida toda. Foto: Matt Edmonds wikimedia commons
Esses pássaros são conhecidos por sua habilidade de imitar a fala humana. Além disso, alguns papagaios podem associar palavras com seus significados e têm capacidade de aprendizado. Foto: Pixabay
Bonobos - São primatas semelhantes aos chimpanzés, que vivem cerca de 40 anos, pesam até 60 quios e têm a gestação de cerca de 240 dias. Têm como habilidades a resolução de conflitos de forma pacífica. Além disso, compartilham uma base genética significativa com os humanos. Foto: Imagem de Stephen por Pixabay
Rato - São mamíferos roedores, que estão na natureza em mais 2.000 espécies, frequentemente são usados em pesquisas devido à sua capacidade de aprender e se adaptar. Possuem gestação de 20 dias e dão à luz até 12 filhotes. Foto: Reprodução/Band
Os ratos têm capacidade de aprendizado rápido em labirintos, resolução de problemas, memória espacial, com habilidade para evitar armadilhas e identificar alimentos envenenados. São considerados ágeis e inteligentes. Foto: Reprodução/Fábio Borges TV
Cachorro - Domesticados ao longo dos séculos, os cachorros são mamíferos carnívoros, provavelmente o animal mais antigo a ser domesticado. Existem 344 raças conhecidas por todo o mundo. Foto: Freepik
Os cachorros são conhecidos por sua empatia, leitura de expressões faciais, lealdade e capacidade de se conectar emocionalmente com os humanos, além de inteligência em treinamento. Foto: Reprodução/Instagram
Orangotango - Grandes primatas nativos da Ásia, os orangotangos são animais solitários, que têm preferencia por frutas, e na natureza encontramos três espécies. Pesam cerca de 45 kg e sua gestação dura até 274 dias. Foto: Pixabay
Conhecidos por suas habilidades de escalada, utilizam ferramentas avançadas e constroem ninhos elaborados. Além disso, algumas espécies usam folhas para amplificar sons, empregando essa comunicação acústica para enganar outros animais e se exibirem. Foto: Pixabay
Pombo - São aves que possuem bico, pescoços e patas curtas. Há mais de 300 espécies pelo mundo, seus voos alcançam 80 km/h. Alimentam-se de sementes e plantas, e possuem areia em seu estômago, o que os ajuda na digestão. Foto: pixabay
Demonstram uma notável capacidade de navegação. Pombos foram usados historicamente como mensageiros devido a essa habilidade, virando heróis de guerra, além de serem monogâmicos e excelentes pais. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
