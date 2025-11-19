Assine
overlay
Início Galeria
Notícias

Conheça a cidade fundada no século 9 que fica suspensa sobre falésias no Mediterrâneo

RF
Redação Flipar
  • Bonifacio fica separada da ilha de Sardenha por um estreito de apenas 12 quilômetros.
    Bonifacio fica separada da ilha de Sardenha por um estreito de apenas 12 quilômetros. Foto: Reproduc?a?o
  • A cidade é famosa por suas construções que parecem pairar perigosamente sobre falésias de calcário branco.
    A cidade é famosa por suas construções que parecem pairar perigosamente sobre falésias de calcário branco. Foto: Myrabella/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0
  • Essa formação geográfica singular transformou o local, e as casas parecem desafiar a gravidade à beira dos penhascos.
    Essa formação geográfica singular transformou o local, e as casas parecem desafiar a gravidade à beira dos penhascos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • As origens da cidade remontam a 828 d.C., quando foi estabelecida pelo conde Bonifácio II da Toscana.
    As origens da cidade remontam a 828 d.C., quando foi estabelecida pelo conde Bonifácio II da Toscana. Foto: Domínio Público
  • No topo do platô, a
    No topo do platô, a "Cidade Alta" é um labirinto de ruelas empedradas e muralhas antigas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • As paredes naturais formadas pelas falÃ©sias serviram como proteÃ§Ã£o contra ataques e foram decisivas na trajetÃ³ria da cidade marcada por conflitos e rivalidades comerciais.
    As paredes naturais formadas pelas falÃ©sias serviram como proteÃ§Ã£o contra ataques e foram decisivas na trajetÃ³ria da cidade marcada por conflitos e rivalidades comerciais. Foto: Isiwal/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0
  • Hoje em dia, apesar de ter apenas aproximadamente 3 mil habitantes, Bonifacio recebe uma multidão de turistas durante o verão.
    Hoje em dia, apesar de ter apenas aproximadamente 3 mil habitantes, Bonifacio recebe uma multidão de turistas durante o verão. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Entre os atrativos mais emblemáticos está a Escadaria do Rei de Aragão, uma trilha esculpida na rocha com 187 degraus.
    Entre os atrativos mais emblemáticos está a Escadaria do Rei de Aragão, uma trilha esculpida na rocha com 187 degraus. Foto: Wikimedia Commons/Jean-Pol GRANDMONT
  • Essa trilha leva a um mirante de onde se pode avistar até terras italianas.
    Essa trilha leva a um mirante de onde se pode avistar até terras italianas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • A tradição popular atribui sua criação às tropas de Afonso V no século 15, embora estudos sugiram uma origem mais antiga ligada ao abastecimento de água.
    A tradição popular atribui sua criação às tropas de Afonso V no século 15, embora estudos sugiram uma origem mais antiga ligada ao abastecimento de água. Foto: Wikimedia Commons/Kelian8
  • Aos pés das falésias, o cenário muda completamente. O porto movimenta a vida local com cafés, barcos e pequenos comércios.
    Aos pés das falésias, o cenário muda completamente. O porto movimenta a vida local com cafés, barcos e pequenos comércios. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • O porto também é ponto de partida para passeios às ilhas Lavezzi, um arquipélago protegido conhecido por suas águas transparentes e rica fauna marinha.
    O porto também é ponto de partida para passeios às ilhas Lavezzi, um arquipélago protegido conhecido por suas águas transparentes e rica fauna marinha. Foto: Wikimedia Commons/Pier-Carlu
  • Novos ângulos das falésias e da vegetação típica da região também podem ser vistos a partir de trilhas como a do Cabo Pertusato.
    Novos ângulos das falésias e da vegetação típica da região também podem ser vistos a partir de trilhas como a do Cabo Pertusato. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Embora Bonifacio possa ser visitada em qualquer época, o período entre maio e setembro é apontado como o mais favorável devido ao clima ameno e ao mar de tons azul-turquesa.
    Embora Bonifacio possa ser visitada em qualquer época, o período entre maio e setembro é apontado como o mais favorável devido ao clima ameno e ao mar de tons azul-turquesa. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Para chegar a Bonifacio, é preciso pegar um avião ou um ferry boat até Córsega. O restante do percurso é feito por via terrestre.
    Para chegar a Bonifacio, é preciso pegar um avião ou um ferry boat até Córsega. O restante do percurso é feito por via terrestre. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay