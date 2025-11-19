Galeria
Piloto salva turistas de vulcão em erupção, e morre de enfarte logo depois
-
Igor Kan, 59 anos, sofreu uma parada cardíaca durante um voo turístico sobre o vulcão Krasheninnikov, na península de Kamchatka, na Rússia. Foto: Reprodução
-
O vulcão entrou em erupção pela primeira vez em 600 anos após o terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a região. Foto: Montagem/Reprodução
-
Mesmo passando mal, o piloto conseguiu pousar o helicóptero com segurança, salvando os três passageiros, que saíram ilesos. Foto: Artur Pawlak/Pixabay
-
A rápida chegada da equipe de socorro ao local não foi suficiente e Igor Kan acabou morrendo antes mesmo de receber atendimento. Foto: Reprodução
-
-
Segundo informações do jornal britânico The Sun, o piloto realizava exames médicos regulares, o que surpreendeu ainda mais pelo ocorrido. Foto: Wikimedia Commons/Christian ARNAL
-
O incidente aconteceu em meio a uma série de atividades vulcânicas na região incluindo erupções em outros cinco vulcões do chamado "Círculo de Fogo do Pacífico". Foto: Freepik/jcomp
-
O Klyuchevskaya Sopka, por exemplo, considerado o maior da península, expeliu lava a quase 5 km de altura! Foto: Wikimedia Commons/Planet Labs
-
-
A península de Kamchatka é uma das regiões mais impressionantes e remotas da Rússia, localizada no extremo leste do país, entre o Mar de Okhotsk e o Oceano Pacífico. Foto: Reprodução/YouTube
-
O lugar é chamado de "terra do fogo e do gelo" devido à sua paisagem dominada por vulcões ativos e geleiras. Foto: Flickr - kuhnmi
-
Apesar de seu tamanho considerável, a região tem uma população relativamente pequena, concentrada principalmente na capital Petropavlovsk-Kamchatsky. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
A península abriga mais de 300 vulcões, dos quais cerca de 30 permanecem ativos. Foto: Reprodução/YouTube
-
O Klyuchevskaya Sopka é o vulcão ativo mais alto da Eurásia, atingindo 4.750 metros de altura. Foto: Reprodução/YouTube
-
O "Vale dos Gêiseres", uma das maiores concentrações de gêiseres do mundo, é outra atração natural famosa da península de Kamchatka. Foto: Wikimedia Commons/????? ????????
-
-
Em 1996, os vulcões de Kamchatka foram declarados Patrimônio Mundial da UNESCO. Foto: Reprodução/YouTube
-
Apesar do clima severo, a penÃnsula Ã© um santuÃ¡rio de biodiversidade. Vastas florestas, vales de rios e a tundra alpina servem como habitats para uma variedade de vida selvagem. Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
-
O lugar é um dos últimos refúgios para o urso-pardo de Kamchatka, por exemplo. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Devido ao seu isolamento geográfico, o acesso à península é limitado, sendo feito principalmente por avião, helicópetro ou navio. Não há estradas ligando Kamchatka ao resto da Rússia. Foto: Reprodução/YouTube