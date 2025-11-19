Entretenimento
Gonzaguinha faria 80 anos: cantor marcou a música brasileira e sua morte precoce causou comoção
-
Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior nasceu em 1945, no Rio de Janeiro, e viria a ser conhecido como Gonzaguinha, um dos mais expressivos compositores e cantores da música popular brasileira. Foto: - Reprodução do Facebook Fotografias Histtóricas
-
Embora oficialmente registrado como filho de Luiz Gonzaga, ele não era filho biológico do Rei do Baião. Foto: Reprodução do Instagram @encantosnordestinos_
-
Sua mãe, Odaleia Guedes dos Santos, cantora no programa Dancing Brasil, faleceu precocemente de tuberculose, quando Gonzaguinha era criança. Foto: Reprodução do Facebook Fotografias Histtóricas
-
Ele foi criado pelos padrinhos, o casal Leopoldina de Castro Xavier e Henrique Xavier Pinheiro, no Morro de São Carlos, no bairro do Estácio, na capital fluminense. Foto: Reprodução do Facebook Fotografias Histtóricas
-
-
Ele teve contato com o ambiente musical desde cedo, especialmente pela proximidade com o padrinho, que era violonista. Aos 14 anos, compôs sua primeira canção, “Lembranças da Primavera”. Foto: Divulgação
-
Aos 16 anos, foi morar com Luiz Gonzaga na Ilha do Governador para estudar, demonstrando um primeiro esforço de aproximação com o pai, seja geográfica ou simbólica. Mais tarde, estudou Economia na Universidade Candido Mendes, mas nunca exerceu a profissão. Foto: Reprodução do Instagram @encantosnordestinos_
-
Nos anos 1960 e início dos 1970, Gonzaguinha começou a se envolver profundamente com a cena cultural do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Brasil
-
-
Amizades com artistas como Ivan Lins e participação no Movimento Artístico Universitário - fundado com figuras como Aldir Blanc, Marcio Proença, Paulo Emílio e César Costa Filho - foram decisivas para sua formação artística. O MAU funcionou como espaço de experimentação musical, crítica social e articulação de resistência cultural em meio ao regime militar. Foto: Reprodução do Instagram @gonzaguinhafc
-
A música de Gonzaguinha logo se caracterizou pela atitude crítica e engajada, com canções de protesto. Ele teve várias canções censuradas pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, órgão do governo militar. Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Brasil
-
Uma delas foi “Comportamento Geral”, que se tornou símbolo de sua interlocução firme com os dilemas sociais e políticos da época. Foto: Reprodução do Flickr arquivo Nacional do Brasil
-
-
Em seus primeiros anos, o timbre vocal, as letras contundentes e a postura que muitos viam como “difícil” ou “áspera” lhe renderam apelidos como “cantor rancor”. Canções como “Piada Infeliz” e “Erva Rasteira” expressavam essa faceta. Foto: Domínio Público/|Wikimédia Commons
-
Com o avanço do processo de abertura política nos anos finais da ditadura, Gonzaguinha expandiu seu repertório não apenas em termos musicais, mas também de tom, linguagem e alcance. Foto: Divulgação
-
Ele compôs canções mais acessíveis, tanto melódica quanto emocionalmente, que dialogavam com o público em temas como amor, esperança e desejo de mudança, incluindo gêneros como samba e bolero. Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Brasil
-
-
Sucessos como “Recado”, “Explode Coração” - grande sucesso na voz de Maria Bethânia -, “Sangrando”, “Eu Apenas Queria Que Você Soubesse”, “O Que É, o Que É?”, entre outros, tornaram-se peças centrais de sua discografia. Foto: Reprodução do Instagram @gonzaguinhafc
-
Cantores como Fagner, Maria Bethânia, Elis Regina, Simone, Gal Costa, Zizi Possi, Alcione e Joanna gravaram composições suas, o que ajudou a ampliar seu público e consolidar seu lugar no cânone da música brasileira. Foto: Reprodução do Instagram @encantosnordestinos_
-
A sua busca por liberdade artística se manifestou em 1986 com a criação do selo Moleque, por meio do qual lançou dois discos: “Corações Marginais”, de 1988, e “Luizinho de Gonzagão Gonzaga Gonzaguinha”, de 1990. Foto: Reprodução do Instagram @gonzaguinhafc
-
-
A discografia de Gonzaguinha se estendeu de 1973 até 1990 com álbuns de estúdio que marcaram cada fase de sua produção. Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Brasil
-
Alguns títulos emblemáticos incluem “Plano de Vôo”, “Começaria Tudo Outra Vez”, “Recado”, “Gonzaguinha da Vida”, “De Volta ao Começo”, “Corações Marginais” e “Luizinho de Gonzagão Gonzaga Gonzaguinha”. Foto: Divulgação
-
Na vida pessoal, Gonzaguinha viveu perÃodos marcantes de afetos e laÃ§os familiares complexos. Ele foi casado com Ã?ngela Porto Carneiro, com quem teve dois filhos, Daniel e Fernanda, a cantora Nanan Gonzaga. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @luizgonzagarei
-
-
Gonzaguinha também é pai da cantora e atriz Amora Pêra, nascida da relação com a também cantora e atriz Sandra Pêra - na foto. Sua filha mais nova, Mariana, nasceu da união com Mariana Louise Margarete Martins, a Lelete, com quem viveu em Belo Horizonte nos últimos doze anos de sua vida. Foto: Ana Alexandrino/Divulgação
-
Tragicamente, a vida de Gonzaguinha foi interrompida aos 45 anos por um acidente automobilístico em 29 de abril de 1991. Ele estava em uma estrada no sudoeste do Paraná, entre Renascença e Marmeleiro, voltando de um show em Pato Branco, quando seu carro colidiu com uma caminhonete. Foto: Reprodução do Instagram @encantosnordestinos_