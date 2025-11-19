Entretenimento
Jodie Foster, 63 anos: retorno ao cinema francês
A trama apresenta Foster como Lilian Steiner, psiquiatra que suspeita de um assassinato envolvendo um de seus pacientes, ao lado de Daniel Auteuil, ex-marido da personagem, que participa da investigação. Foto: Reprodução Youtube
O filme, que tem estreia marcada nos cinemas da FranÃ§a para 26 de novembro, foi exibido no Festival de Cannes e marcou o retorno da atriz a uma produÃ§Ã£o francesa. Foto: ReproduÃ§Ã£o Youtube
A atriz, que já havia atuado no cinema francês em 2004 no filme “Eterno Amor”, afirmou que recusou convites anteriores por considerar que artistas mais familiarizados com o idioma poderiam assumir esses papéis com mais segurança. Foto: Wikimedia Commons / Claire Fridkin
A seguir, conheça mais da trajetória dessa premiada atriz, cujo nome de batismo é Alicia Christian Foster, ganhadora de dois Oscars. Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
Jodie, que nasceu em 1962, em Los Angeles, estudou no Lycée Français de Los Angeles, onde aprendeu francês, e se formou em Literatura pela Universidade Yale. Foto: Domínio Público ´Wikimédia Commons e IMDB.Com
Seu início profissional ocorreu aos três anos, em um comercial da Coppertone. Depois disso, participou de séries como “Gunsmoke” e “Papai Precisa Casar”. No cinema, estreou em “Napoleão e Samantha”, o que abriu caminho para papéis de maior relevância. Foto: Divulgação
Em 1976, interpretou Iris em “Taxi Driver: Motorista de Táxi”, dirigido por Martin Scorsese. Pelo filme, conseguiu sua primeira indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Foto: Divulgação
Em 1988, protagonizou “Acusados” no papel de Sarah Tobias, uma garçonete que busca justiça após ter sido vítima de abuso. Por esse desempenho, ela venceu o Oscar de Melhor Atriz. Foto: Divulgação
Outro marco na carreira surgiu com “O Silêncio dos Inocentes” em 1991, no qual interpretou a agente do FBI Clarice Starling, que investiga o serial killer “Buffalo Bill” com a ajuda do médico Hannibal Lecter. Esse filme conquistou os “Big Five” no Oscar: Melhor Filme, Diretor, Ator, Atriz e Roteiro Adaptado Foto: Divulgação
Três anos depois, deu vida a Nell Kelly no filme “Nell”,uma jovem que foi criada isolada na floresta pela mãe e vive quase sem contato com o mundo exterior. Ela também produziu esse filme e recebeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro por sua atuação. Foto: Divulgação
No thriller “Quarto do Pânico” de 2002, Jodie vive uma mulher que se refugia com sua filha, interpretada por Kristen Stewart, em um cômodo protegido dentro de casa durante uma invasão. Foto: Divulgação
Foster também dirigiu e protagonizou “Mentes que Brilham”, lançado em 1991, no qual interpreta a mãe de uma criança prodígio. A narrativa aborda o desafio enfrentado pelo menino em ambientes acadêmicos especializados e a adaptação familiar ligada a essa condição. Foto: Divulgação
Jodie Foster também tem atuação consolidada na televisão. Em 2024, por exemplo, ela interpretou Liz Danvers na quarta temporada de “True Detective”, papel pelo qual venceu o Emmy de Melhor Atriz em Série Limitada ou Antologia. Além da vitória, também foi indicada como produtora pela série. Antes já tinha sido indicada,como produtora do telefilme “The Baby Dance” e como diretora por um episódio de “Orange Is the New Black". Foto: Divulgação
Outras produções da carreira de Jodie Foster incluem “Anna e o Rei”, “Maverick”, “Elysium”, “Plano de Voo”, “Uma Mãe em Apuros”, “O Mauritano” e “Um Novo Despertar”. Foto: Divulgação
Na vida pessoal, Foster é mãe biológica de Charlie, nascido em 1998, e Christopher “Kit”, em 2001. Ela não revelou o nome do pai de nenhum deles. Na época, Jodie vivia coma produtora Cydney Bernard. As duas começaram a namorar em 1993 e se separaram em 2008 Foto: Reprodução Youtube
Em 2014, ela se casou com a fotógrafa e atriz Alexandra Hedison, com quem mantém uma relação discreta. Foto: Reprodução Youtube
Jodie Foster é uma das poucas atrizes que construíram uma trajetória de sucesso tanto na frente quanto atrás das câmeras, sendo reconhecida com prêmios importantes como os Oscars, Globos de Ouro, BAFTA e Emmy. Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
Curiosidade: Por muitos anos, seus filhos acreditaram que ela trabalhava em uma obra de construção civil. Foster afirmou que adotou essa explicação para preservar a rotina das crianças e evitar exposição. Foto: Divulgação