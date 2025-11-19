Notícias
Avião passa ‘raspando’ em montanha e piloto é retirado da função
O avião, um Airbus A320, estava operando o voo U2 2251, com 190 passageiros a bordo, e passou a apenas 230 metros do topo de uma montanha! Foto: flickr - BriYYZ
Normalmente, aviões cruzam essa área a cerca de 1.820 metros de altitude (6.000 pés), mas a aeronave estava a apenas 944 metros (3.100 pés). Foto: wikimedia commons/Aeroprints.com
O voo havia partido do aeroporto de Manchester, na Inglaterra, no dia 2 de fevereiro, por volta das 12h30, e deveria pousar às 20h05. Foto: flickr - Riik@mctr
O avião estava equipado com um sistema chamado GPWS (Ground Proximity Warning System), que usa ondas de rádio para medir a altitude e avisa os pilotos se estiverem muito perto do solo. Foto: Dylan Agbagni/Pixabay
Esse sistema entra em ação quando a aeronave está abaixo de 2.500 pés (cerca de 760 metros), emitindo alertas sonoros na cabine à medida que desce. Foto: wikimedia commons/creative commons/Jakub Ha?un
Este gráfico da AirNav Radar mostra a movimentação do voo U2 2251 enquanto ele passava próximo da cadeia de montanhas. Foto: reprodução/AirNav Radar
Os passageiros não perceberam que o avião voou perigosamente perto da montanha. O próprio piloto relatou o incidente e, seguindo os protocolos da empresa, foi afastado e retornou ao Reino Unido como passageiro. Foto: Viktor Forgacs/Unsplash
Segundo o jornal britânico The Sun, o piloto afastado afirmou que não faria comentários sobre o caso enquanto a investigação estivesse em curso. Foto: aleb Woods/Unsplash
Já a easyJet declarou ao The Independent que "a segurança é a prioridade número um para todos os pilotos", e que "eles são treinados de acordo com os mais altos padrões da indústria, sujeitos a testes rigorosos e monitorados de perto". Foto: flickr - MercerMJ
"O voo pousou normalmente e, como temos uma investigação em andamento, o piloto continua afastado do serviço, de acordo com os procedimentos", finalizou a companhia. Foto: divulgação
A cidade de Hurghada, para onde ia o voo U2 2251, é um dos destinos turísticos mais populares do Egito. Foto: reprodução/youtube
Tem cerca de 214 mil habitantes e fica a aproximadamente 460 km de Cairo. Foto: pixabay
Originalmente, Hurghada era uma pequena vila de pescadores, mas, com o crescimento do turismo nas últimas décadas, transformou-se em um importante centro de lazer e entretenimento, atraindo visitantes do mundo todo. Foto: wikimedia commons/creative commons/Edal Anton Lefterov
A cidade é famosa por suas atividades aquáticas, como mergulho, snorkeling e passeios de barco. Foto: reprodução/youtube
Com uma barreira de corais impressionante, Hurghada atrai mergulhadores do mundo todo, que exploram a rica vida marinha e naufrágios submersos. Foto: reprodução/youtube
Além disso, Hurghada oferece uma infraestrutura turística bem desenvolvida, com resorts luxuosos, hotéis à beira-mar, restaurantes, bares e lojas. Foto: reprodução/youtube
Para os amantes de aventura, há opções como passeios de quadriciclo no deserto, safáris e visitas a locais históricos próximos, como o Mosteiro Ortodoxo de Santa Catarina. Foto: wikimedia commons/Berthold Werner
Com um clima quente e seco durante todo o ano, Hurghada é um destino ideal para quem busca sol, mar e aventura, sendo uma alternativa mais tranquila e acessível em comparação a Sharm El-Sheikh, outro famoso balneário egípcio. Foto: wikimedia commons/Marc Ryckaert