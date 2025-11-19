Rachel McAdams faz aniversário e estrela novo filme de terror

Um ano depois, Rachel interpretou Claire Cleary em “Penetras Bons de Bico”, produção que acompanha dois amigos que passam a frequentar casamentos alheios. Claire se torna essencial para a história quando um deles se apaixona por ela. Seu parceiro de cena foi Owen Wilson, com quem voltaria a contracenar em “Meia-noite em Paris”, lançado em 2011. Foto: Divulgação