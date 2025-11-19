Os bairros mais valorizados do Brasil

Assine
  • Florianópolis ganhou destaque ao entrar no top 10, impulsionada pela valorização pós-pandemia e pela qualidade de vida que oferece.
  • No entanto, São Paulo e Rio de Janeiro continuam liderando o ranking, refletindo sua infraestrutura consolidada e forte demanda imobiliária. Veja o ranking!
  • 10º) Gávea, Rio de Janeiro: O bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, ocupa a décima posição na lista, com o metro quadrado custando em média R$ 17.942.
  • Localizado na zona sul da cidade, a região é cercada pela natureza e ao mesmo tempo perto do centro. O alto valor dos imóveis é resultado da boa infraestrutura, das ruas cheias de árvores e da presença de escolas e centros culturais importantes.
  • 9º) Jurerê, Florianópolis: Florianópolis voltou a aparecer no ranking com o bairro Jurerê, onde o metro quadrado custa, em média, R$ 18.859. A região é famosa por suas praias calmas e por oferecer um ambiente elegante e exclusivo.
  • O valor dos imóveis cresce por causa da boa infraestrutura do bairro, que conta com casas de alto padrão, praias, além de áreas de lazer, lojas e restaurantes refinados.
  • 8º) Vila Olímpia, São Paulo: Localizado na zona sul de São Paulo, o bairro tem o metro quadrado avaliado em R$ 18.868, ficando entre os mais caros da cidade.
  • A região se destaca por reunir muitos escritórios, centros comerciais, shoppings e restaurantes modernos. O valor alto dos imóveis é resultado da boa infraestrutura do bairro, que garante praticidade no dia a dia.
  • 7º) Jurerê Internacional, Florianópolis: Com o metro quadrado custando em média R$ 20.583, o bairro se destaca por reunir tudo o que há de melhor em qualidade de vida: de casas de alto padrão a praias tranquilas.
  • Jurerê Internacional oferece segurança, privacidade e acesso a serviços exclusivos, além de diversas alternativas de entretenimento.
  • 6Âº) Ibirapuera, SÃ£o Paulo: Com o metro quadrado custando em mÃ©dia R$ 21.428, essa Ã© uma regiÃ£o muito procurada por estar perto do Parque Ibirapuera, um dos maiores e mais famosos da cidade.
  • Além do contato com a natureza, o bairro se destaca por ser bem localizado, ter boa infraestrutura, segurança e acesso fácil a centros comerciais e culturais.
  • 5º) Jardim Paulistano, São Paulo: No quinto lugar do ranking, esse bairro da zona oeste paulistana tem um valor de R$ 22.651 por metro quadrado. É famoso por sua elegância, ruas calmas e com muitas árvores.
  • Sua localização estratégica é outro grande atrativo, proporcionando rápido acesso a importantes polos econômicos como a movimentada Avenida Faria Lima e outros centros corporativos da região.
  • 4º) Ipanema, Rio de Janeiro: Um dos bairros mais conhecidos do Rio de Janeiro — e do Brasil —, está entre os mais caros do país, com o metro quadrado custando em média R$ 23.784.
  • O local é famoso pela bela Praia de Ipanema e por ficar em uma área privilegiada, entre o mar e a Lagoa Rodrigo de Freitas.
  • 3º) Leblon, Rio de Janeiro: O Leblon continua entre os bairros mais valorizados do Brasil e aparece em terceiro lugar no ranking, com o metro quadrado custando, em média, R$ 24.620
  • O bairro se destaca por ter residências reservadas, boa infraestrutura e oferecer uma vida tranquila e elegante perto do mar.
  • 2º) Cidade Jardim, São Paulo: Em segundo lugar entre os bairros mais caros do país, o bairro tem o metro quadrado custando em média R$ 25.270.
  • Conhecido por ser uma região nobre, o bairro tem muitas casas de luxo, áreas verdes e uma bela vista para o rio Pinheiros. Além disso, fica próximo do famoso shopping que leva o nome do bairro.
  • 1º) Vila Nova Conceição, São Paulo: A Vila Nova Conceição, na Zona Sul de São Paulo, ficou em primeiro lugar entre os bairros mais caros das capitais do Brasil, com o metro quadrado custando em média R$ 25.939.
  • Ao lado do Parque Ibirapuera, o bairro é conhecido por ser uma área residencial elegante e localização privilegiada, com ruas cheias de árvores, segurança e muitos serviços de alto nível.
