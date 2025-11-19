Galeria
Prêmio de arquitetura e design lista as 7 estações mais bonitas do mundo em 2025
Segundo Jérôme Gouadain, secretário-geral da premiação, esses projetos arquitetônicos revitalizam o papel do transporte, atuando como "pulmões" que injetam nova vida nas áreas urbanas. Foto: Divulgação
As estações, recém-inauguradas, se destacam por aliar inovação, beleza e sustentabilidade. Confira a lista a seguir! Foto: Divulgação
7º) Estação Qasr Al Hokm, em Riad (Arábia Saudita): Foi concebida como uma grande praça urbana, marcada por uma cobertura cônica invertida que simboliza o desenvolvimento da cidade de Riad. Foto: Divulgação
A estrutura de vidro da estação atua como um periscópio, conectando visualmente a superfície aos níveis subterrâneos e permitindo que a luz natural ilumine o interior durante o dia, enquanto o brilho interno se projeta para fora à noite. Foto: Divulgação
6º) Estação KAFD, em Riad (Arábia Saudita): A Estação KAFD marca a transformação de Riad, que há 25 anos não tinha transporte público e hoje abriga a maior rede automatizada do mundo. Foto: Divulgação
O design da estação mistura referências naturais — como padrões criados pelo vento no deserto e a forma de uma rosa do deserto — com tecnologias avançadas usadas para estudar fluxos de pessoas, trens e veículos. Foto: Ali Lajami/Wikimédia Commons
5º) Estação Villejuif – Gustave Roussy, em Villejuif (França): A estação se destaca pelo uso do metal em diferentes acabamentos e pela paleta que vai do cinza ao bronze. Foto: Chabe01/Wikimédia Commons
Na superfície, um pavilhão envidraçado funciona como passagem natural entre a esplanada e o espaço subterrâneo. Esse volume conduz luz e ventilação até as plataformas instaladas a 50 metros de profundidade, graças ao grande cilindro central e aos jogos de reflexos. Foto: Divulgação
4º) Estação Saint-Denis – Pleyel, em Saint-Denis (França): A estação foi construída na junção de três municípios com o objetivo de criar coesão urbana em uma área historicamente dividida. Foto: Chabe01/Wikimédia Commons
Com 35 metros de altura, o edifício permite que a luz natural chegue até as plataformas situadas 28 metros abaixo do solo. O projeto também incorpora mais de 100 esculturas inspiradas em figuras paleolíticas femininas, estabelecendo um elo simbólico entre passado e futuro. Foto: Chabe01/Wikimédia Commons
3º) Estação Baiyun, em Cantão (China): Essa estação é parte de um impressionante complexo subterrâneo que gerencia 24 linhas de trem de alta velocidade, seis de metrô e três terminais de ônibus. Foto: Tim Wu/Wikimédia Commons
Uma passarela circular de múltiplos níveis liga plataformas e prédios vizinhos, entremeada por jardins suspensos que criam um parque urbano vertical. Foto: Jacky Cheung/Wikimédia Commons
2º) Estação Mons, em Mons (Bélgica): Projetada por Santiago Calatrava, a Estação Mons é o ponto central de um projeto de reurbanização na Bélgica. Foto: - Reprodução do X @CasaeJardim
O projeto da estação transformou vias antigas em praças para pedestres, conectando diretamente o centro histórico da cidade ao bairro moderno de Grands Prés. Foto: Reprodução do X @CasaeJardim
1Âº) EstaÃ§Ã£o Gadigal, em Sydney (AustrÃ¡lia): A estaÃ§Ã£o leva o nome do povo aborÃgene original da regiÃ£o de Sydney, os Gadigal. Ela fica 25 metros abaixo do nÃvel urbano e se destaca pelo visual contemporÃ¢neo. Foto: divulgaÃ§Ã£o
Suas entradas exibem a instalação "The Underneath", composta por azulejos cerâmicos que remetem aos antigos túneis ferroviários e ao fluxo dos passageiros. Foto: Nick-D/Wikimédia Commons
