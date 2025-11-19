Assine
Aos 60, brasileiros encaram aventura em motorhome rumo à Ásia

RF
Redação Flipar
  • São 22 países atravessados e agora seguem rumo à China pela antiga Rota da Seda. A dupla abandonou a rotina urbana após se inspirar em viajantes que conheceram no Irã e decidiu transformar o próprio estilo de vida em um projeto motivador.
    São 22 países atravessados e agora seguem rumo à China pela antiga Rota da Seda. A dupla abandonou a rotina urbana após se inspirar em viajantes que conheceram no Irã e decidiu transformar o próprio estilo de vida em um projeto motivador. Foto: Reprodução/Instagram @jovens.hamaistempo
  • Pelo Instagram
    Pelo Instagram "Jovens Há Mais Tempo", eles relatam encontros, desafios e a forte hospitalidade que encontraram em regiões como Iraque e Arábia Saudita, reforçando a ideia de que envelhecer pode significar expansão e descoberta. Foto: Reprodução/Instagram @jovens.hamaistempo
  • Recentemente, depois de viralizarem nas redes sociais por construírem seu próprio motorhome, um casal de brasileiros fundou uma empresa especializada nesses veículos.
    Recentemente, depois de viralizarem nas redes sociais por construírem seu próprio motorhome, um casal de brasileiros fundou uma empresa especializada nesses veículos. Foto: Reprodução/@bemnaestradabr
  • Ana e Glauber planejavam viajar o mundo a bordo de um motorhome, mas a pandemia acabou adiando a aventura. Com o sucesso na internet, eles decidiram fundar a
    Ana e Glauber planejavam viajar o mundo a bordo de um motorhome, mas a pandemia acabou adiando a aventura. Com o sucesso na internet, eles decidiram fundar a "Up! Motorhome", empresa especializada em motorhomes personalizados, com design sofisticado e alto padrão de conforto. Foto: Reprodução/@up_motorhome
  • A empresa utiliza furgões como base (Mercedes-Benz Sprinter ou Ford Transit), com preços a partir de R$ 265 mil, oferecendo sistemas completos, isolamento térmico e eletrodomésticos.
    A empresa utiliza furgões como base (Mercedes-Benz Sprinter ou Ford Transit), com preços a partir de R$ 265 mil, oferecendo sistemas completos, isolamento térmico e eletrodomésticos. Foto: Reprodução/@up_motorhome
  • A empresa também iniciou a produção de modelos maiores com chassi, acomodando até seis pessoas, com valores a partir de R$ 570 mil.
    A empresa também iniciou a produção de modelos maiores com chassi, acomodando até seis pessoas, com valores a partir de R$ 570 mil. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
  • Os motorhomes, também conhecidos como RVs (Recreational Vehicles) são símbolos de liberdade, mobilidade e uma filosofia de vida que valoriza o contato direto com a natureza.
    Os motorhomes, também conhecidos como RVs (Recreational Vehicles) são símbolos de liberdade, mobilidade e uma filosofia de vida que valoriza o contato direto com a natureza. Foto: Pexels/Erik Schereder
  • A palavra
    A palavra "motorhome" é uma abreviação de "motorized home" (casa motorizada, em inglês), e descreve veículos projetados para oferecer estrutura habitacional completa: cama, cozinha, banheiro etc. Foto: Anna Lisa/Pixabay
  • A cultura do motorhome se originou nos Estados Unidos no início do século 20, ganhando popularidade entre 1960 e 70. Existem diferentes modelos, desde os compactos tipo campervan até os luxuosos modelos integrados, que parecem verdadeiros apartamentos sobre rodas.
    A cultura do motorhome se originou nos Estados Unidos no início do século 20, ganhando popularidade entre 1960 e 70. Existem diferentes modelos, desde os compactos tipo campervan até os luxuosos modelos integrados, que parecem verdadeiros apartamentos sobre rodas. Foto: Domínio Público
  • A cultura do motorhome também é forte em países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e em alguns lugares da Europa.
    A cultura do motorhome também é forte em países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e em alguns lugares da Europa. Foto: Freepik
  • Diferente do turismo tradicional, onde hotéis e itinerários fixos predominam, os viajantes de motorhome podem acordar com uma vista para as montanhas, passar a tarde à beira de um lago e dormir sob as estrelas num deserto.
    Diferente do turismo tradicional, onde hotéis e itinerários fixos predominam, os viajantes de motorhome podem acordar com uma vista para as montanhas, passar a tarde à beira de um lago e dormir sob as estrelas num deserto. Foto: Fabian/Unsplash
  • Além da independência, há um forte senso de comunidade. Parques de motorhomes (RV parks) e acampamentos se tornam pontos de encontro onde as pessoas compartilham histórias, dicas de viagem e até mesmo refeições.
    Além da independência, há um forte senso de comunidade. Parques de motorhomes (RV parks) e acampamentos se tornam pontos de encontro onde as pessoas compartilham histórias, dicas de viagem e até mesmo refeições. Foto: Wikimedia Commons/Andrew Cattoir
  • Nos Estados Unidos, por exemplo, o conceito de
    Nos Estados Unidos, por exemplo, o conceito de "RV living" (vida em veículos recreativos) é tão difundido que muitas famílias vendem suas casas e passam a viver permanentemente na estrada. Foto: Pexels/Kampus Production
  • Apesar das vantagens, a vida em um motorhome exige adaptação. Espaço limitado, manutenção do veículo e logística (como abastecimento de água e energia) são desafios constantes.
    Apesar das vantagens, a vida em um motorhome exige adaptação. Espaço limitado, manutenção do veículo e logística (como abastecimento de água e energia) são desafios constantes. Foto: Pexels/Lukas Kloeppel
  • Além disso, regulamentações variam conforme o país - enquanto nos Estados Unidos e Europa há infraestrutura consolidada (como acampamentos com eletricidade e esgoto), em outros lugares, como o Brasil, a cultura ainda está em crescimento, exigindo planejamento.
    Além disso, regulamentações variam conforme o país - enquanto nos Estados Unidos e Europa há infraestrutura consolidada (como acampamentos com eletricidade e esgoto), em outros lugares, como o Brasil, a cultura ainda está em crescimento, exigindo planejamento. Foto: Freepik
  • A cultura motorhome já inspirou filmes como
    A cultura motorhome já inspirou filmes como "Nomadland" (2020), que retrata a vida de pessoas que vivem em RVs, e séries como "Breaking Bad" (2008-2013), na qual um desses veículos é cenário central. Foto: Reprodução
