Aos 60, brasileiros encaram aventura em motorhome rumo à Ásia
São 22 países atravessados e agora seguem rumo à China pela antiga Rota da Seda. A dupla abandonou a rotina urbana após se inspirar em viajantes que conheceram no Irã e decidiu transformar o próprio estilo de vida em um projeto motivador. Foto: Reprodução/Instagram @jovens.hamaistempo
Pelo Instagram "Jovens Há Mais Tempo", eles relatam encontros, desafios e a forte hospitalidade que encontraram em regiões como Iraque e Arábia Saudita, reforçando a ideia de que envelhecer pode significar expansão e descoberta. Foto: Reprodução/Instagram @jovens.hamaistempo
Recentemente, depois de viralizarem nas redes sociais por construírem seu próprio motorhome, um casal de brasileiros fundou uma empresa especializada nesses veículos. Foto: Reprodução/@bemnaestradabr
Ana e Glauber planejavam viajar o mundo a bordo de um motorhome, mas a pandemia acabou adiando a aventura. Com o sucesso na internet, eles decidiram fundar a "Up! Motorhome", empresa especializada em motorhomes personalizados, com design sofisticado e alto padrão de conforto. Foto: Reprodução/@up_motorhome
A empresa utiliza furgões como base (Mercedes-Benz Sprinter ou Ford Transit), com preços a partir de R$ 265 mil, oferecendo sistemas completos, isolamento térmico e eletrodomésticos. Foto: Reprodução/@up_motorhome
A empresa também iniciou a produção de modelos maiores com chassi, acomodando até seis pessoas, com valores a partir de R$ 570 mil. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
Os motorhomes, também conhecidos como RVs (Recreational Vehicles) são símbolos de liberdade, mobilidade e uma filosofia de vida que valoriza o contato direto com a natureza. Foto: Pexels/Erik Schereder
A palavra "motorhome" é uma abreviação de "motorized home" (casa motorizada, em inglês), e descreve veículos projetados para oferecer estrutura habitacional completa: cama, cozinha, banheiro etc. Foto: Anna Lisa/Pixabay
A cultura do motorhome se originou nos Estados Unidos no início do século 20, ganhando popularidade entre 1960 e 70. Existem diferentes modelos, desde os compactos tipo campervan até os luxuosos modelos integrados, que parecem verdadeiros apartamentos sobre rodas. Foto: Domínio Público
A cultura do motorhome também é forte em países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e em alguns lugares da Europa. Foto: Freepik
Diferente do turismo tradicional, onde hotéis e itinerários fixos predominam, os viajantes de motorhome podem acordar com uma vista para as montanhas, passar a tarde à beira de um lago e dormir sob as estrelas num deserto. Foto: Fabian/Unsplash
Além da independência, há um forte senso de comunidade. Parques de motorhomes (RV parks) e acampamentos se tornam pontos de encontro onde as pessoas compartilham histórias, dicas de viagem e até mesmo refeições. Foto: Wikimedia Commons/Andrew Cattoir
Nos Estados Unidos, por exemplo, o conceito de "RV living" (vida em veículos recreativos) é tão difundido que muitas famílias vendem suas casas e passam a viver permanentemente na estrada. Foto: Pexels/Kampus Production
Apesar das vantagens, a vida em um motorhome exige adaptação. Espaço limitado, manutenção do veículo e logística (como abastecimento de água e energia) são desafios constantes. Foto: Pexels/Lukas Kloeppel
Além disso, regulamentações variam conforme o país - enquanto nos Estados Unidos e Europa há infraestrutura consolidada (como acampamentos com eletricidade e esgoto), em outros lugares, como o Brasil, a cultura ainda está em crescimento, exigindo planejamento. Foto: Freepik
A cultura motorhome já inspirou filmes como "Nomadland" (2020), que retrata a vida de pessoas que vivem em RVs, e séries como "Breaking Bad" (2008-2013), na qual um desses veículos é cenário central. Foto: Reprodução
