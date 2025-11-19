Cantora conquista público com interpretação fiel de Gal Costa

Foi na voz e na interpretação de Gal que clássicos eternos da MPB alcançaram sucesso. Entre eles, o próprio "Baby". Nos anos 60 e 70, Gal dedicou-se a vários estilos. Foi assim que ela realçou o balanço de Jorge Ben, com "Que pena (Ela já não gosta mais de mim"). Foto: Rodrigo Stocco - Flickr