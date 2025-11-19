Assine
Casal compra casa e descobre ‘caverna’ cheia de vinhos

RF
Redação Flipar
  • As bebidas estavam esquecidas desde os anos 1970 debaixo da garagem.
    As bebidas estavam esquecidas desde os anos 1970 debaixo da garagem. Foto: Montagem/Reprodução TikTok @minhacasaminhaobra
  • A surpresa foi registrada por Neia Cabral, que publicou o vídeo no TikTok mostrando a descoberta.
    A surpresa foi registrada por Neia Cabral, que publicou o vídeo no TikTok mostrando a descoberta. Foto: Reprodução/TikTok @minhacasaminhaobra
  • A adega, identificada na planta como
    A adega, identificada na planta como "cave" ("caverna", em português), estava apenas empoeirada, mas com rótulos e rolhas preservados. Foto: Reprodução/TV Band
  • Sérgio e Neia só notaram o espaço após um engenheiro mencioná-lo durante a obra, três meses depois do início da reforma.
    Sérgio e Neia só notaram o espaço após um engenheiro mencioná-lo durante a obra, três meses depois do início da reforma. Foto: Reprodução/TV Band
  • O espaço tinha 9 metros por 1,6 metro. Segundo Neia, eles não vão mexer nos vinhos até saberem se eles têm algum valor.
    O espaço tinha 9 metros por 1,6 metro. Segundo Neia, eles não vão mexer nos vinhos até saberem se eles têm algum valor. Foto: Reprodução/TV Band
  • Nos vídeos, Neia também mostra que havia um casal de morcegos morando no local.
    Nos vídeos, Neia também mostra que havia um casal de morcegos morando no local. Foto: Montagem/Reprodução TikTok @minhacasaminhaobra
  • Neia e o marido compraram o sobrado deteriorado por acharem uma boa oportunidade de reformá-lo por conta própria.
    Neia e o marido compraram o sobrado deteriorado por acharem uma boa oportunidade de reformá-lo por conta própria. Foto: Reprodução/TV Band
  • "Vimos que era uma oportunidade. O dono anterior era uma pessoa idosa e a casa estava muito deteriorada, sem manutenção", contou ela ao UOL. Foto: Reprodução/TV Band
  • Além dos vinhos, o casal também encontrou objetos antigos como lustres e esculturas, mas optaram por se desfazer da maioria.
    Além dos vinhos, o casal também encontrou objetos antigos como lustres e esculturas, mas optaram por se desfazer da maioria. Foto: Reprodução/TV Band
  • O vídeo da descoberta viralizou e incentivou Neia a compartilhar mais sobre a reforma nas redes:
    O vídeo da descoberta viralizou e incentivou Neia a compartilhar mais sobre a reforma nas redes: "Já pensava em compartilhar, mas agora vi que tem muita gente interessada nessas histórias". Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
  • As adegas são espaços especialmente projetados para armazenar vinhos e outras bebidas em condições ideais, garantindo sua preservação e envelhecimento adequado.
    As adegas são espaços especialmente projetados para armazenar vinhos e outras bebidas em condições ideais, garantindo sua preservação e envelhecimento adequado. Foto: Arno Mitterbacher/Pixabay
  • Tradicionalmente, as adegas são ambientes escuros, frescos e com umidade controlada, pois a luz, as variações de temperatura e o excesso de secura podem prejudicar a qualidade do vinho.
    Tradicionalmente, as adegas são ambientes escuros, frescos e com umidade controlada, pois a luz, as variações de temperatura e o excesso de secura podem prejudicar a qualidade do vinho. Foto: Karim Ben Van/Unsplash
  • Existem diferentes tipos de adegas. As mais tradicionais, são construídas em porões de pedra ou tijolo.
    Existem diferentes tipos de adegas. As mais tradicionais, são construídas em porões de pedra ou tijolo. Foto: Tamara Malaniy/Unsplash
  • Com o tempo, surgiram versões modernas, como adegas climatizadas ou armários refrigerados, que simulam essas condições em apartamentos e casas contemporâneas.
    Com o tempo, surgiram versões modernas, como adegas climatizadas ou armários refrigerados, que simulam essas condições em apartamentos e casas contemporâneas. Foto: Liv Kao/Unsplash
  • A temperatura ideal para a maioria dos vinhos gira em torno de 12 a 16?°C, com umidade relativa do ar entre 60% e 70%, o que impede o ressecamento da rolha e a entrada de oxigênio na garrafa.
    A temperatura ideal para a maioria dos vinhos gira em torno de 12 a 16?°C, com umidade relativa do ar entre 60% e 70%, o que impede o ressecamento da rolha e a entrada de oxigênio na garrafa. Foto: Pexels/Ion Ceban @ionelceban
  • Colecionadores costumam organizar os vinhos por tipo, origem, safra ou produtor, facilitando o acesso e a curadoria de seus rótulos.
    Colecionadores costumam organizar os vinhos por tipo, origem, safra ou produtor, facilitando o acesso e a curadoria de seus rótulos. Foto: Amin Zabardast/Unsplash
  • Historicamente, as adegas estão associadas a regiões vinícolas como França, Itália e Espanha, onde muitos vinhedos possuem estruturas centenárias escavadas em pedra.
    Historicamente, as adegas estão associadas a regiões vinícolas como França, Itália e Espanha, onde muitos vinhedos possuem estruturas centenárias escavadas em pedra. Foto: Alberto Oreste/Pixabay
