Animais
Entenda por que os raros gafanhotos cor de rosa vivem pouco
-
Foi o que aconteceu, por exemplo, em julho de 2023, quando o fotógrafo Gary Phillips, de 65 anos, viu um gafanhoto rosa em seu jardim, no País de Gales. Ele podava os caules de algumas dálias quando percebeu o inseto. Foto: Reprodução do Site Meus Animais
-
O fotógrafo não conhecia a espécie e deduziu que, de fato, seria algo especial. "Nunca tinha ouvido falar deles. Percebi que era um gafanhoto rosa e imaginei que fosse muito raro", disse Gary. Foto: Reprodução do Site Portal Norte
-
O caso aconteceu no vilarejo de Llandegfan, na ilha de Anglesey, que fica no noroeste do País de Gales. Foto: youtube Canal Alle Vídeo 5,1
-
Essa ilha tem, inclusive, o título de Área de Destacada Beleza Natural, concedido a locais bem preservados e importantes do Reino Unido. Foto: Velela - wikimedia commons
-
-
O animal encontrado por Gary é da espécie gafanhoto-do-campo, que, geralmente, aparece nas cores verde ou marrom (ou ambas combinadas). Foto: Imagem de Ralf Kunze por Pixabay
-
A cor rosa se deve a uma mutação genética chamada de eritrismo, quando o gafanhoto produz em maior quantidade uma proteína avermelhada. Foto: Facebook Rosa
-
O rosa acaba dificultando a proteção do animal porque a cor se destaca entre a folhagem. Gafanhotos verdes, por outro lado, conseguem se esconder facilmente na plantação para escapar de predadores. Foto: Imagem de Feliciano Moya López por Pixabay
-
-
Seus inimigos naturais são outros insetos, pássaros, algumas aves, roedores e pequenos mamíferos (inclusive morcegos, os temidos mamíferos voadores). Foto: Youtube/ PeritoAnimal
-
Por isso, embora oficialmente a expectativa de vida de todos os gafanhotos seja a mesma (4 meses), os que têm cor rosa tendem a viver menos porque são alvos de predadores com maior facilidade. Foto: youtube Canal Super Curiosidade
-
Segundo o site ‘Green Me’, especializado em meio ambiente e saúde, a proporção é de um gafanhoto rosa para cada 500 verdes dessa espécie, que integra a família Tettigoniidae. Foto: Reprodução do Instagram @conexaoplaneta_
-
-
O gafanhoto rosa está presente, principalmente, na Europa, na Ásia, Estados Unidos e Canadá. Foto: Youtube Canal Omroep Flevoland
-
Uma curiosidade que vale para todos os gafanhotos: eles se comunicam por meio de um som gerado pelo atrito de suas asas, quando uma encosta na outra. Foto: youtube Canal Alle Vídeo 5,1
-
Esse som é fundamental no acasalamento, pois ele é útil na fase de aproximação entre o macho e a fêmea. Foto: youtube Canal Alle Vídeo 5,1
-
-
Os gafanhotos - sejam rosa ou verdes - também têm características físicas em comum: 3 pares de pernas, 1 par de antenas e 2 pares de asas, que os protegem e os ajudam a saltar mais longe. Foto: Imagem de Andreas Hoja por Pixabay
-
Como os gafanhotos são herbívoros (se alimentam de plantas), eles costumam ser classificados como pragas por causarem prejuízos em plantações. Foto: Imagem de Myléne por Pixabay
-
As famosas nuvens de gafanhotos - que unem milhares deles - são capazes de percorrer 150 quilômetros em um dia Foto: Youtube Cana Alle Vídeo 5,1 e Divulgação Senasa
-
-
A 'nuvem' de gafanhotos avança quando as condições são favoráveis: tempo seco e quente, com vento. Foto: