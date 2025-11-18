Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Brilho que conquista: Cristais Swarovski são joias ou bijuterias?

RF
Redação Flipar
  • A marca é renomada por seus cristais de alta qualidade, utilizados em diversos produtos, que vão desde joias e acessórios até itens de decoração e arte.
    A marca é renomada por seus cristais de alta qualidade, utilizados em diversos produtos, que vão desde joias e acessórios até itens de decoração e arte. Foto: David Spigiel/Wikimédia Commons
  • Os cristais Swarovski são conhecidos por seu processo de corte e polimento que maximiza o brilho e o reflexo da luz.
    Os cristais Swarovski são conhecidos por seu processo de corte e polimento que maximiza o brilho e o reflexo da luz. Foto: Divulgação
  • O corte dos cristais Swarovski é um dos aspectos que mais contribui para sua beleza. A marca utiliza técnicas de lapidação avançadas que maximizam o brilho e a dispersão da luz.
    O corte dos cristais Swarovski é um dos aspectos que mais contribui para sua beleza. A marca utiliza técnicas de lapidação avançadas que maximizam o brilho e a dispersão da luz. Foto: David Spigiel/Wikimédia Commons
  • Cada cristal é cortado com precisão para criar facetas que capturam e refratam a luz de maneira deslumbrante, resultando em um brilho que imita o de diamantes.
    Cada cristal é cortado com precisão para criar facetas que capturam e refratam a luz de maneira deslumbrante, resultando em um brilho que imita o de diamantes. Foto: Zairon/Wikimédia Commons
  • Daniel Swarovski desenvolveu uma máquina elétrica de corte de cristal em 1892, o que revolucionou a indústria de cristais ao permitir cortes mais precisos e brilhantes.
    Daniel Swarovski desenvolveu uma máquina elétrica de corte de cristal em 1892, o que revolucionou a indústria de cristais ao permitir cortes mais precisos e brilhantes. Foto: Swarovski Group/Wikimédia Commons
  • Em 1895, Swarovski fundou a Swarovski & Co. em Wattens, Áustria, onde começou a produzir cristais cortados com sua máquina.
    Em 1895, Swarovski fundou a Swarovski & Co. em Wattens, Áustria, onde começou a produzir cristais cortados com sua máquina. Foto: HellasX/Wikimédia Commons
  • A empresa expandiu suas operações e começou a produzir não apenas cristais para joias, mas também para acessórios e itens de decoração.
    A empresa expandiu suas operações e começou a produzir não apenas cristais para joias, mas também para acessórios e itens de decoração. Foto: Divulgação
  • Swarovski continuou a inovar com novas técnicas e designs, além de se envolver em colaborações com designers renomados e artistas.
    Swarovski continuou a inovar com novas técnicas e designs, além de se envolver em colaborações com designers renomados e artistas. Foto: Divulgação
  • A Swarovski disponibiliza uma gama diversificada de acessórios e itens de decoração.
    A Swarovski disponibiliza uma gama diversificada de acessórios e itens de decoração. Foto: Divulgação
  • Isso inclui bolsas, cintos e artigos para o lar, como ornamentos e figuras de cristal.
    Isso inclui bolsas, cintos e artigos para o lar, como ornamentos e figuras de cristal. Foto: Divulgação
  • Cada item é projetado com um nível elevado de excelência e criatividade, utilizando cristais Swarovski para adicionar um toque de brilho e refinamento a qualquer peça.
    Cada item é projetado com um nível elevado de excelência e criatividade, utilizando cristais Swarovski para adicionar um toque de brilho e refinamento a qualquer peça. Foto: Imagem de Stephen Steffler por Pixabay
  • Os relógios Swarovski unem precisão relojoeira ao brilho dos cristais. Cada modelo é cuidadosamente projetado com cristais em estilos variados, resultando em peças práticas e sofisticadas.
    Os relógios Swarovski unem precisão relojoeira ao brilho dos cristais. Cada modelo é cuidadosamente projetado com cristais em estilos variados, resultando em peças práticas e sofisticadas. Foto: Imagem de Ri Butov por Pixabay
  • Já as máscaras são meticulosamente adornadas com cristais Swarovski, proporcionando um brilho resplandecente e um toque de glamour a um item funcional.
    Já as máscaras são meticulosamente adornadas com cristais Swarovski, proporcionando um brilho resplandecente e um toque de glamour a um item funcional. Foto: Imagem de Ron Porter por Pixabay
  • Os chapéus, por sua vez, oferecem um toque de opulência ao vestuário. Decorados com cristais cintilantes, eles transformam um acessório comum em uma peça de destaque.
    Os chapéus, por sua vez, oferecem um toque de opulência ao vestuário. Decorados com cristais cintilantes, eles transformam um acessório comum em uma peça de destaque. Foto: Imagem de Dagmar Räder por Pixabay
  • Seja para o uso diário ou decoração especial, os produtos Swarovski são sinônimo de elegância e qualidade excepcionais.
    Seja para o uso diário ou decoração especial, os produtos Swarovski são sinônimo de elegância e qualidade excepcionais. Foto: Flickr martin_rak
  • As lojas Swarovski ao redor do mundo são bastante conhecidas por oferecer uma experiência de compra sofisticada e única.
    As lojas Swarovski ao redor do mundo são bastante conhecidas por oferecer uma experiência de compra sofisticada e única. Foto: Divulgação
  • Com uma rede global de boutiques, a marca conseguiu estabelecer uma presença marcante em cidades importantes e destinos de luxo.
    Com uma rede global de boutiques, a marca conseguiu estabelecer uma presença marcante em cidades importantes e destinos de luxo. Foto: Divulgação
  • Penélope Cruz, a atriz espanhola vencedora do Oscar, tem sido uma defensora de muitas marcas de luxo e frequentemente usa joias Swarovski em eventos de alto perfil. Ela é conhecida por seu estilo elegante e sofisticado, e suas escolhas de joias ajudam a destacar seu glamour e charme.
    Penélope Cruz, a atriz espanhola vencedora do Oscar, tem sido uma defensora de muitas marcas de luxo e frequentemente usa joias Swarovski em eventos de alto perfil. Ela é conhecida por seu estilo elegante e sofisticado, e suas escolhas de joias ajudam a destacar seu glamour e charme. Foto: - Wikimédia Commons
  • Audrey Hepburn, um ícone do cinema e da moda, é frequentemente associada ao glamour e à elegância dos anos 50 e 60. Ela usou joias Swarovski em várias ocasiões, e a marca foi um dos complementos sofisticados ao seu estilo clássico.
    Audrey Hepburn, um ícone do cinema e da moda, é frequentemente associada ao glamour e à elegância dos anos 50 e 60. Ela usou joias Swarovski em várias ocasiões, e a marca foi um dos complementos sofisticados ao seu estilo clássico. Foto: Divulgação
  • Marilyn Monroe, outra lenda do cinema, também foi vista usando joias brilhantes e glamourosas, muitas das quais eram da Swarovski. Ela é lembrada por sua beleza estonteante e glamour, e suas escolhas de joias refletiam sua imagem icônica.
    Marilyn Monroe, outra lenda do cinema, também foi vista usando joias brilhantes e glamourosas, muitas das quais eram da Swarovski. Ela é lembrada por sua beleza estonteante e glamour, e suas escolhas de joias refletiam sua imagem icônica. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay