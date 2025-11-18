Assine
Invasão de serpentes em áreas urbanas apavora em várias partes do país

Redação Flipar
    Uma cobra com veneno capaz de matar humanos foi capturada numa casa em São José, na Grande Florianópolis. Com 1,80 m, a serpente da espécie Jararacuçu estava no telhado e foi retirada por bombeiros. Foto: Divulgação Bombeiros SC
    Segunda maior espécie de cobra venenosa no Brasil, ele mede até 2,2m, atrás da Surucucu pico-de-jaca. Seu veneno pode causar insuficiência circulatória e respiratória, hemorragia cerebral e falência renal. Ela se espalha pelo Sul e Sudeste, além do Mato Grosso do Sul. Foto: Rodrigo Tetsuo Argenton wikimedia commons
    Em Nova Trento, na região metropolitana de Florianópolis (SC), um menino de 6 anos foi picado por uma Cobra-Coral Verdadeira, Ele foi mordido após movimentar uma caixa, perto de casa. E levado de helicóptero ao pronto-socorro. Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros
    A cobra-coral verdadeira é encontrada no Amapá, Pará, Amazonas, Roraima, Acre, Maranhão, Tocantins, Rondônia, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso. Foto: Nachodecores wikimdia commons
    Essa cobra é considerada a mais venenosa do Brasil. Sua toxina ataca o sistema nervoso e se espalha rapidamente pelo corpo. O socorro tem que ser imediato. Foto: Prasenjeet yadav WIKIMEDIA CMMONS
    Também em 2022, uma jararaca foi encontrada numa estufa no campus de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa (MG). A cobra, uma das mais venenosas no Brasil, tinha 1,5 metro de comprimento, foi retirada por bombeiros e levada para uma mata nativa. Foto: Divulgação Bombeiros
    Em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, um filhote de jararaca entrou na máquina de lavar de uma casa e a moradora se assustou quando foi mexer nas roupas. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
    Em Belém, no Pará, uma sucuri apareceu no ralo do banheiro de uma casa. Um homem com luva e um pedaço de pau mexe na serpente, que vai embora pelo cano da residência. Foto: Reprodução redes sociais
    Em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha (MG), uma serpente de 1,5 metro da espécie caninana apareceu na área urbana, escondida num galpão de uma empresa de andaimes. Foto: reprodução redes sociais
    Em outubro de 2022, uma jiboia apareceu num apartamento em Santa Teresa, na Região Central do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução TV
    Descobriu-se que o vizinho criava o animal, que tinha até nome: Sofia. Ele retirou a serpente de lá. Foto: Reprodução TV
    Existem cerca de 400 espécies de cobras no Brasil, sendo 63 peçonhentas. Com veneno ou não, elas são um dos animais que provocam mais medo nos seres humanos. Foto: reprodução Libur R7
