Estilo de Vida
Após superar câncer, ciclista percorre 12 mil km com cachorrinha: ‘Vida com mais propósito’
-
Jefferson Delgado resolveu viajar pelo Brasil em sua bicicleta, acompanhado de sua fiel cachorra, Toddynha. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante
-
A cadela foi resgatada das ruas dez anos antes e se tornou a parceira inseparável do ciclista nesta aventura. Foto: Reproduc?a?o @ociclistaviajante
-
"O objetivo dessa viagem é viver a minha vida com um pouco de mais propósito", disse Jefferson em entrevista ao g1. Foto: Reproduc?a?o @ociclistaviajante
-
A jornada da dupla começou no dia 23 de julho de 2023, partindo de Blumenau, em Santa Catarina. Foto: Reproduc?a?o @ociclistaviajante
-
-
Desde então, eles já acumularam uma trajeto impressionante, percorrendo mais de 12 mil km por 11 estados brasileiros. Foto: Reproduc?a?o @ociclistaviajante
-
Sua jornada ganhou milhares de seguidores — atualmente, mais de 53 mil pessoas acompanham suas aventuras pela página @ociclistaviajante. Foto: Reproduc?a?o @ociclistaviajante
-
O ciclista dá preferência a locais onde possa extrair aprendizado com as comunidades locais, como uma passagem por Mangue Seco, um pequeno vilarejo da Bahia com cerca de 200 habitantes. Foto: Flickr - Glauco Umbelino
-
-
A decisão de pegar a estrada veio após um diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, em 2020. Foto: Reproduc?a?o @ociclistaviajante
-
Jefferson precisou passar por um tratamento intenso e recebeu alta médica somente em maio de 2025. Foto: Reproduc?a?o @ociclistaviajante
-
Mesmo ainda em acompanhamento quando a aventura começou, Jefferson havia sido autorizado a viajar e realizar seus exames durante o trajeto. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante
-
-
"Eu tinha prometido a Deus que, se eu saísse dessa situação, iria realmente viver o meu sonho, não o dos outros, e correr atrás do que eu desejo", afirmou. Foto: Reproduc?a?o @ociclistaviajante
-
Antes da doença, Jefferson trabalhava com treinamento e monitoramento de cães e passou anos sem saber o que era tirar férias. Foto: Reproduc?a?o @ociclistaviajante
-
Para garantir o bem-estar da cachorrinha durante a jornada, a bicicleta foi totalmente adaptada. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante
-
-
A companheira de quatro patas viaja com conforto e seguranÃ§a, usufruindo de malas personalizadas, uma cesta com cobertura UV e um tapete gelado. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante
-
Segundo Jefferson, eles já passaram por vários perrengues juntos, como morros íngremes, longos trechos isolados e encontros inesperados com animais silvestres. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante
-
No entanto, esses obstáculos são compensados pela descoberta de paisagens cinematográficas, que Jefferson faz questão de registrar e compartilhar. Foto: Reproduc?a?o @ociclistaviajante
-
-
"Em 80% dos meus trechos, eu não sei onde eu vou dormir. Eu apenas acordo de manhã cedo, começo a pedalar até chegar num lugar onde eu não faço ideia de como seja e onde que eu vou ficar", contou ele. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante
-
Ainda assim, ele afirma que tudo vale a pena: "Para mim, essas vivências são o que mais me engrandece como pessoa, mais me traz maturidade e conhecimento. É uma troca muito rica de experiências.” Foto: Reproduc?a?o @ociclistaviajante
-
“Esse, para mim, é o foco principal da viagem. E também trazer a felicidade para a minha cachorra e ver como ela é feliz, vivendo livre", concluiu. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/@ociclistaviajante
-