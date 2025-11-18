Galeria
Dan McGrath, roteirista marcante de “Os Simpsons”, morre aos 61
McGrath construiu uma trajetória importante na comédia americana, começando no Saturday Night Live e colaborando com Adam Sandler antes de integrar equipes de séries como King of the Hill e Gravity Falls. Foto: Divulgação
Seu trabalho mais lembrado é o episódio Homer's Phobia, vencedor do Emmy em 1997 e elogiado por abordar temas LGBTQIA+. O roteirista deixa esposa, mãe e irmãos. A morte ocorre meses depois do falecimento de Steve Pepoon, outro veterano de Os Simpsons. Foto: Reprodução/Os Simpsons
Talvez por influência de McGrath, recentemente uma cena de episódio da terceira temporada foi essencial para evitar a morte por asfixia de duas crianças; uma nos Estados Unidos e outra no Reino Unido. Foto: Reprodução
No episódio “Homer at the Bat”, Homer Simpson engasga com uma rosquinha e seu amigo Lenny Leonard olha para um quadro de avisos que contém um pôster indicando como fazer a manobra de Heimlich, técnica para socorrer quem sofre com um engasgo. Foto: Reprodução
Em entrevista ao jornal Orlando Sentinel, da cidade localizada no estado da Flórida, uma mulher chamada Karen Bencze revelou que o filho de dez anos repetiu a manobra que viu no pôster da série de animação para salvar o irmão, que estava sem ar após engasgar-se com uma laranja. Foto: Reprodução
O mesmo aconteceu no Reino Unido, de acordo com relato de um menino ao diário "Sunday Express". Ao ver um colega de escola sofrer com um engasgo, ele aplicou a manobra de Heimlich que havia aprendido ao observar o pôster do episódio de “Os Simpsons”. Foto: Reprodução
A série "Os Simpsons" já apareceu no noticiário por outra razão; a de ser "capaz" de prever o futuro. Isso porque fatos retratados em episódios aconteceram de forma similar na vida real, alimentando essa fama. Foto: Divulgação
Um caso recente de suposta "previsão" se refere à exposição ‘Willy Wonka Experience’, em Glasgow, na Escócia. Os organizadores prometeram atividades imersivas no universo da famosa fábrica de chocolate. Mas o fracasso foi tão grande que os realizadores prometeram ressarcimento ao público. Foto: Divulgação
No site do evento, havia a promessa de que as crianças fariam uma viagem repleta de surpresas encantadoras, projeções e efeitos visuais, com distribuição de brindes. Mas a experiência durou apenas dois minutos e não havia quase nada no evento. Foto: Divulgação
No episódio ‘Bart’s Inner Child’, da quinta temporada, Homer Simpson abre um parque infantil no quintal de casa e cobra ingresso prometendo muita diversão. Mas a experiência decepciona o público e o negócio fracassa. Daí a semelhança apontada pelos fãs da série. Foto: Divulgação
Adeptos das teses já destacaram as semelhanças de um episódio com o trágico evento do submersível Titan, que desapareceu no dia 18/6/2023 durante uma expedição aos destroços do Titanic e depois implodiu matando todos a bordo. Foto: reprodução / star+
O 10º episódio da temporada 17, intitulado “O Pai do Homer”, mostra o protagonista descobrindo que um bilionário pode ser seu pai biológico e ambos embarcam em submarinos para chegar ao fundo do mar. Foto: reprodução / star+
Chegando lá, os dois não só encontram destroços de um navio perdido, como se perdem, e Homer ainda enfrenta problemas com o oxigênio. Relembre outras "premonições" da série! Foto: reprodução / star+
Derrota para a Alemanha na Copa: Na 25ª temporada, exibida entre 2013 e 2014, Homer é chamado para ser árbitro da Copa do Mundo. Em um determinado momento, é mostrado que a Alemanha venceu o Brasil. Pelo menos o placar foi um pouco mais modesto, só 2 x 0. Foto: reprodução / star+
Nesse mesmo episódio, Homer acaba se envolvendo em um esquema de manipulação de resultados e aparecem várias notas de R$ 200,00, sendo que a cédula só foi lançada oficialmente no Brasil em 2020! Foto: reprodução / star+
Pandemia de Covid: Em um episódio que foi ao ar em 1993, Margie contrai uma nova gripe asiática chamada “Gripe de Osaka”. Os habitantes da cidade até ficam trancados em casa até que se descobrisse a cura… Foto: reprodução star+
Trump presidente: Essa teoria foi uma das mais famosas na internet. No episódio “Bart to the future”, exibido no início dos anos 2000, ninguém menos que Donald Trump é eleito presidente dos Estados Unidos. Foto: reprodução / star+