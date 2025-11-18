Música
Silvânia Aquino entra para equipe de Wesley Safadão em novo projeto
-
A apresentação também serviu para confirmar a contratação da sergipana pelo escritório comandado por Wesley Safadão, do qual Taty também faz parte. Foto: Reprodução/Instagram
-
A recepção do público foi marcada por elogios e pela performance de músicas conhecidas, indicando o início oficial da nova fase da artista poucos dias depois de sua saída do grupo. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
Silvânia Aquino, afinal, anunciara sua saída da Banda Calcinha Preta por meio de uma nota publicada em suas redes sociais em 10 de novembro. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
Segundo ela, a decisão ocorreu “em comum acordo” com os demais integrantes do grupo. Na mensagem, Silvânia expressou gratidão e relembrou sua trajetória e os momentos marcantes vividos na banda. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
-
"No meu coração só tem amor e a minha eterna gratidão a cada fã, com cada pessoa, a cada amigo, a cada colaborador que somou ao meu lado", disse ela. Foto: Reprodução/Instagram @silvaniaaquino
-
"Vocês foram e sempre serão o maior motivo de tudo isso ter feito sentido. A história não para por aqui!", concluiu Silvânia. Foto: Reprodução/Instagram @silvaniaaquino
-
A saÃda acontece apÃ³s rumores indicarem um desentendimento envolvendo SilvÃ¢nia e Oâ??hara Ravick, outra vocalista que entrou para o grupo em 2022. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
-
Em entrevista ao g1 Sergipe, Silvânia disse que não houve brigas com outros integrantes, mas revelou a existência de alguns "impasses contratuais" - embora tenha dito que não foi isso que determinou sua saída. Foto: Divulgac?a?o
-
Nascida em Aracaju, Sergipe, em 1973, Silvânia é reconhecida por seu timbre marcante e por ter participado de alguns dos maiores sucessos da Calcinha Preta. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
Sua trajetória cantando forró começou em 1994, quando fez parte do grupo Raio da Silibrina e Banda Galope. Foto: Reproduc?a?o
-
-
Silvânia começou a fazer parte do "Calcinha" em 2000, parte da icônica formação com Paulinha Abelha e Daniel Diau. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
Algumas músicas como "Declaração de Amor", "Amor da Minha Vida" e "Hoje à Noite" marcaram sua fase na banda. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Essa não foi a primeira vez que a artista deixou o grupo. Em 2016, ela saiu para se dedicar ao projeto "Gigantes do Brasil", ao lado de Paulinha e Daniel. Foto: Divulgac?a?o
-
-
Mais tarde, em 2017, formou com Paulinha a dupla "Silvânia e Paulinha", que manteve viva a presença feminina no forró. Foto: Divulgac?a?o
-
O retorno ao Calcinha Preta aconteceu em 2018, marcando uma nova fase de grandes sucessos. No entanto, essa fase foi interrompida pelo falecimento de Paulinha Abelha que morreu em 2022 em decorrência de complicações renais. Foto: Reprodução instagram/ @calcinhapreta
-
Nos anos recentes, Silvânia dividia os vocais com Daniel Diau, Bell Oliver e O’hara Ravick, mantendo a essência da banda que está na estrada desde 1995. Foto: Divulgac?a?o
-