Galeria
Doença fez Evaristo Costa ‘definhar’; conheça e proteja-se
A condição fez com que ele perdesse mais de 20 quilos em um curto período de três semanas. Por isso, Evaristo causou comoção ao dizer: 'definhei'. Foto: reprodução/instagram
"Cheguei a 99 quilos, mas estava inchado por causa do corticoide. Quando o medicamento foi cortado, perdi 23 quilos em três semanas”, detalhou, em entrevista ao podcast "PodCringe". Foto: reprodução/instagram
Segundo o jornalista, a suspensão do medicamento aconteceu porque os corticoides não estavam surtindo o efeito esperado. Foto: reprodução/instagram
"A alimentação não para dentro de mim, então não pego os nutrientes ideais e estou sempre com a imunidade baixa", explicou. Foto: reprodução/instagram
De acordo com o jornalista, sua alimentação ficou baseada em sopas com alimentos bem cozidos, complementada por suplementos. Foto: reprodução instagram
“Às vezes as pessoas falam assim, ‘que legal, você tá bem magrinho, barriga chapada’. Mas não é um emagrecimento saudável", pontuou. Foto: reprodução/instagram
Na doença de Crohn, o sistema imunológico das pessoas responde de forma anormal a substâncias no intestino, causando inflamação e úlceras. Foto: Antônio Augusto - Flickr
Não há cura para a doença de Crohn, mas existem tratamentos que ajudam a controlar os sintomas e reduzir a inflamação. Foto: Pixabay
Esses tratamentos incluem: medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores; corticoides; e modificações na dieta. Foto: Imagem Freepik
Em casos mais graves, pode ser necessário fazer uma cirurgia para remover partes danificadas do intestino. Foto: Piron Guillaume Unsplash
Alguns dos sintomas mais comuns da doença de Crohn — que podem variar muito de pessoa para pessoa — são: dor abdominal; diarreia; fadiga; perda de peso; febre (em casos mais graves) e perda de apetite. Foto: Adriano Gadini por Pixabay
Como os sintomas podem demorar de dois a três anos para aparecer, é importante fazer exames de sangue, urina, fezes, raio-x, endoscopia e colonoscopia para ter um diagnóstico preciso. Foto: Imagem de Jason Taix por Pixabay
Especialistas recomendam que quem tem a doença de Crohn deve seguir uma dieta livre de alimentos que agravem a inflamação, como açúcares, embutidos, alimentos ultraprocessados, bebida alcoólica e cigarro. Foto: freepik Racool_studio
Evaristo Costa não é a única pessoa famosa diagnosticada com a doença de Crohn. Além dele, o ator Tyler James Williams (conhecido por seu papel de Chris na série “Todo Mundo Odeia o Chris”) também conviveu com o problema. Foto: Reprodução/@willtylerjames
O ator revelou que em 2023 precisou retirar 15 centímetros do intestino em consequência da doença, além de ter perdido 27 quilos. Foto: Reprodução/@willtylerjames
Williams contou que os primeiros sinais surgiram em 2017, quando começou a sentir dores intensas no estômago e tinha dificuldade para engolir qualquer alimento. Foto: Reprodução
