Doença fez Evaristo Costa ‘definhar’; conheça e proteja-se

  • A condição fez com que ele perdesse mais de 20 quilos em um curto período de três semanas. Por isso, Evaristo causou comoção ao dizer: 'definhei'.
    A condição fez com que ele perdesse mais de 20 quilos em um curto período de três semanas. Por isso, Evaristo causou comoção ao dizer: 'definhei'. Foto: reprodução/instagram
  • "Cheguei a 99 quilos, mas estava inchado por causa do corticoide. Quando o medicamento foi cortado, perdi 23 quilos em três semanas”, detalhou, em entrevista ao podcast "PodCringe". Foto: reprodução/instagram
  • Segundo o jornalista, a suspensão do medicamento aconteceu porque os corticoides não estavam surtindo o efeito esperado.
    Segundo o jornalista, a suspensão do medicamento aconteceu porque os corticoides não estavam surtindo o efeito esperado. Foto: reprodução/instagram
  • "A alimentação não para dentro de mim, então não pego os nutrientes ideais e estou sempre com a imunidade baixa", explicou. Foto: reprodução/instagram
  • De acordo com o jornalista, sua alimentação ficou baseada em sopas com alimentos bem cozidos, complementada por suplementos.
    De acordo com o jornalista, sua alimentação ficou baseada em sopas com alimentos bem cozidos, complementada por suplementos. Foto: reprodução instagram
  • “Às vezes as pessoas falam assim, ‘que legal, você tá bem magrinho, barriga chapada’. Mas não é um emagrecimento saudável
    “Às vezes as pessoas falam assim, ‘que legal, você tá bem magrinho, barriga chapada’. Mas não é um emagrecimento saudável", pontuou. Foto: reprodução/instagram
  • Na doença de Crohn, o sistema imunológico das pessoas responde de forma anormal a substâncias no intestino, causando inflamação e úlceras.
    Na doença de Crohn, o sistema imunológico das pessoas responde de forma anormal a substâncias no intestino, causando inflamação e úlceras. Foto: Antônio Augusto - Flickr
  • Não há cura para a doença de Crohn, mas existem tratamentos que ajudam a controlar os sintomas e reduzir a inflamação.
    Não há cura para a doença de Crohn, mas existem tratamentos que ajudam a controlar os sintomas e reduzir a inflamação. Foto: Pixabay
  • Esses tratamentos incluem: medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores; corticoides; e modificações na dieta.
    Esses tratamentos incluem: medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores; corticoides; e modificações na dieta. Foto: Imagem Freepik
  • Em casos mais graves, pode ser necessário fazer uma cirurgia para remover partes danificadas do intestino.
    Em casos mais graves, pode ser necessário fazer uma cirurgia para remover partes danificadas do intestino. Foto: Piron Guillaume Unsplash
  • Alguns dos sintomas mais comuns da doença de Crohn — que podem variar muito de pessoa para pessoa — são: dor abdominal; diarreia; fadiga; perda de peso; febre (em casos mais graves) e perda de apetite.
    Alguns dos sintomas mais comuns da doença de Crohn — que podem variar muito de pessoa para pessoa — são: dor abdominal; diarreia; fadiga; perda de peso; febre (em casos mais graves) e perda de apetite. Foto: Adriano Gadini por Pixabay
  • Como os sintomas podem demorar de dois a três anos para aparecer, é importante fazer exames de sangue, urina, fezes, raio-x, endoscopia e colonoscopia para ter um diagnóstico preciso.
    Como os sintomas podem demorar de dois a três anos para aparecer, é importante fazer exames de sangue, urina, fezes, raio-x, endoscopia e colonoscopia para ter um diagnóstico preciso. Foto: Imagem de Jason Taix por Pixabay
  • Especialistas recomendam que quem tem a doença de Crohn deve seguir uma dieta livre de alimentos que agravem a inflamação, como açúcares, embutidos, alimentos ultraprocessados, bebida alcoólica e cigarro.
    Especialistas recomendam que quem tem a doença de Crohn deve seguir uma dieta livre de alimentos que agravem a inflamação, como açúcares, embutidos, alimentos ultraprocessados, bebida alcoólica e cigarro. Foto: freepik Racool_studio
  • Evaristo Costa não é a única pessoa famosa diagnosticada com a doença de Crohn. Além dele, o ator Tyler James Williams (conhecido por seu papel de Chris na série “Todo Mundo Odeia o Chris”) também conviveu com o problema.
    Evaristo Costa não é a única pessoa famosa diagnosticada com a doença de Crohn. Além dele, o ator Tyler James Williams (conhecido por seu papel de Chris na série “Todo Mundo Odeia o Chris”) também conviveu com o problema. Foto: Reprodução/@willtylerjames
  • O ator revelou que em 2023 precisou retirar 15 centímetros do intestino em consequência da doença, além de ter perdido 27 quilos.
    O ator revelou que em 2023 precisou retirar 15 centímetros do intestino em consequência da doença, além de ter perdido 27 quilos. Foto: Reprodução/@willtylerjames
  • Williams contou que os primeiros sinais surgiram em 2017, quando começou a sentir dores intensas no estômago e tinha dificuldade para engolir qualquer alimento.
    Williams contou que os primeiros sinais surgiram em 2017, quando começou a sentir dores intensas no estômago e tinha dificuldade para engolir qualquer alimento. Foto: Reprodução
