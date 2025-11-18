Celebridades e TV
Vera Fischer, 73 anos, desmente relação com bilionário: ‘Só gosto de homem pobre’
A atriz confessou que hoje valoriza mais o aconchego do lar e a própria companhia. “Tenho minhas manias, gosto de ficar em casa, rir com meus amigos”, disse ela, acrescentando, com leveza: “A mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu, querido?”. Foto: Reprodução do Instagram @verafischeroficial
Vera declarou apreciar o flerte. Mas, com bom humor, firmou limites claros sobre o que espera da vida amorosa no momento: “Gosto de um flerte, mas não passa disso. Se chegar perto e chamar para jantar, não vou”. Foto: Reprodução do Instagram @verafischeroficial
Durante o bate-papo, a atriz também comentou de forma descontraída sobre boatos que envolvem sua vida pessoal. “’Ah, ela casou com um bilionário’. Onde isso? Eu só gosto de homem pobre”. Foto: Reprodução do Instagram @verafischeroficial
Vera Lúcia Berndt Fischer nasceu em 27 de novembro de 1951 em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Ela é reconhecida pela beleza e trajetória que abrange desfiles, cinema, televisão e teatro. Foto: Reprodução do Instagram @verafischeroficial
Aos 17 anos, ela deslanchou para a fama ao conquistar o título de Miss Brasil 1969, representando Santa Catarina, com direito à coroa de Miss Fotogenia e participação no Miss Universo 1969, onde se destacou entre as semifinalistas. Foto: Reprodução do Facebook
A visibilidade do concurso a projetou para o universo artístico. Vera Fischer estreou no cinema em “Sinal Vermelho - As Fêmeas”, de 1972, no papel de Ângela. Foto: Divulgação
O ponto de virada aconteceu com o filme “Intimidade”, de 1975, que rendeu o prêmio de Melhor Atriz de Cinema pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Na sequência, em 1977, Vera fez sua estreia na TV na novela “Espelho Mágico”, com duas personagens: Diana e Débora. Foi o início de uma sólida e longa parceria com a Rede Globo. Foto: Vera Fischer, Miss Brasil 1969, modelo e atriz - Reprodução do Instagram @verafischeroficial
O sucesso nas novelas foi imediato. Em 1981, ela protagonizou “Brilhante”, em que viveu Luiza, papel que a colocou como destaque nacional e rendeu a ela sua primeira indicação ao Troféu Imprensa. O elenco estrelado do folhetim teve nomes como Tarcísio Meira, Fernanda Montenegro, José Wilker e Jardel Filho. Foto:
Em 1987, brilhou como Jocasta em “Mandala”, uma livre adaptação da peça de teatro grego antigo “Édipo Rei”, de Sófocles, conquistando nova indicação. Foto: Reprodução do Instagram @verafischeroficial
Nos anos 1990, ela consolidou sua presença como atriz de peso em minisséries e novelas como “Riacho Doce, “Perigosas Peruas”, “Pátria Minha” e “O Rei do Gado”. Foto: Divulgação
A virada do milênio trouxe protagonismos clássicos em “Laços de Família” e “O Clone”, ambas novelas de repercussão nacional e internacional. Foto: Divulgação
No cinema, Vera também assumiu personagens complexos e controversos como Anna, em “Amor Estranho Amor”, de Walter Hugo Khouri, em 1982. Foto: Reprodução do Instagram @verafischeroficial
O papel rendeu a ela os prêmios de Melhor Atriz no Festival Internacional de Cinema de Brasília e no Prêmio Air France. Foto: Reprodução do Instagram @verafischeroficial
Em 2024, Vera Fischer foi homenageada no tradicional Festival de Cinema de Gramado. A atriz recebeu o Troféu Cidade de Gramado, concedido por sua contribuição à cultura brasileira, e deixou sua marca na Calçada da Fama do evento. Foto: Reprodução do Instagram @verafischeroficial
Entre 1988 e 1995, ela foi casada com Felipe Camargo. O envolvimento com o ator começou durante as gravações da novela “Mandala”. Apaixonada, ela terminou o casamento de 15 anos com Perry Salles. Foto: Divulgação
Do casamento de Vera Fischer om Felipe Camargo, nove anos mais jovem, nasceu Gabriel Camargo, em 1993. Foto: Reprodução do Instagram @verafischeroficial