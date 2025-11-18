Celebridades e TV
Alexandre Frota chora ao revelar fenômeno ‘sobrenatural’ com o filho
-
Frota afirmou estar triste com a cassação, mas garantiu ter a consciência tranquila pelo trabalho prestado à cidade. Disse que sua saída foi resultado de divergências políticas e não de falta de compromisso. Ele prometeu seguir na vida pública por meio de projetos sociais e ações comunitárias em Cotia. Foto: Reprodução/Instagram
-
Em setembro de 2025, Alexandre Frota se emocionou ao falar sobre o filho adotivo Enzo, durante entrevista ao programa No Alvo, do SBT. Chorando, ele relembrou uma experiência sobrenatural que viveu em 2007, três anos antes de conhecer a criança. Foto: Reprodução SBT
-
Segundo Frota, na época trabalhava na Record e, ao voltar de um almoço, foi abordado por uma mulher vestida de branco. Ela segurou seu braço e disse: “O menino chegou”, antes de desaparecer, fato que o ator considerou estranho. Foto: Reprodução SBT
-
Alexandre Frota também se emocionou recentemente ao receber uma homenagem de Luciano Huck no Domingão com Huck, exibido no dia 8 de junho de 2025. Foto: Montagem/Reprodução/TV Globo
-
-
Durante o tributo, Huck leu uma carta escrita pelo próprio Frota, na qual ele relembrou momentos difíceis e marcantes de sua vida. Na carta, Frota menciona que precisou atuar em filmes adultos em 2006 para "não morrer de fome". Foto: Reprodução/TV Globo
-
"De chefe da torcida do Flamengo a galã de novela, jogador de futebol americano do Corinthians, deputado federal… minha vida tem sido muito intensa", diz um trecho da carta. Foto: Reprodução/TV Globo
-
"Sofri muito, mas calado. Sempre me virei", disse Frota, que chorou durante a leitura e expressou o desejo de se reinventar para ser um bom exemplo para sua filha Bella, nascida em 9 de fevereiro de 2019 Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
Nascido em 14 de outubro de 1963, no Rio de Janeiro, Frota iniciou sua carreira como ator e modelo na década de 1980, tornando sua presença frequente na televisão brasileira. Foto: Divulgação
-
Apesar do seu primeiro papel tenha sido na novela "Vereda Tropical" (1984), foi no ano seguinte, em "Roque Santeiro" (foto), que Frota começou a ganhar destaque como ator. Foto: Divulgação/TV Globo
-
Sua carreira também foi marcada por controvérsias, sobretudo nos anos 2000, quando se afastou da televisão tradicional e se envolveu com a indústria de filmes adultos. Entre 1999 e 2006, Frota chegou a posar sem roupa cinco vezes para revistas masculinas. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Em 2001, Frota foi um dos participantes da primeira edição da "Casa dos Artistas", do SBT, onde sua personalidade forte e comportamento polêmico chamaram a atenção do público. Foto: Reprodução
-
No entanto, sua passagem pela Câmara dos Deputados foi marcada por conflitos, inclusive com aliados, e ele acabou sendo expulso do PSL em 2019 após divergências internas. Foto: Reprodução/Instagram
-
Na vida pessoal, Frota foi casado com a atriz Cláudia Raia por três anos, de 1986 a 1989. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Durante a participação no Domingão com Huck, Frota homenageou seus dois filhos com Fabiana Rodrigues, mas deixou de mencionar o primogênito Mayã, com quem está rompido há cerca de dez anos. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
-
Mayã vive na Bélgica e trabalha com publicidade e audiovisual. O relacionamento entre Frota e Samantha (mãe de Mayã) foi marcado por disputas judiciais por pensão alimentícia. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais