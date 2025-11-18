Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Andressa Urach se arrepende da mudança de cor dos olhos

RF
Redação Flipar
  • O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) não recomendam a prática, alertando que ela não tem base científica e pode dificultar futuros diagnósticos e cirurgias, como a de catarata.
    O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) não recomendam a prática, alertando que ela não tem base científica e pode dificultar futuros diagnósticos e cirurgias, como a de catarata. Foto: Paul Diaconu por Pixabay
  • Nascida em 11 de outubro de 1987, em Ijuí, Rio Grande do Sul, Urach ganhou notoriedade no cenário nacional ao participar do concurso Miss Bumbum em 2012, no qual foi vice-campeã.
    Nascida em 11 de outubro de 1987, em Ijuí, Rio Grande do Sul, Urach ganhou notoriedade no cenário nacional ao participar do concurso Miss Bumbum em 2012, no qual foi vice-campeã. Foto: Reprodução/Instagram
  • Em 2013, ela participou da 6ª edição do
    Em 2013, ela participou da 6ª edição do "A Fazenda", e ficou marcada por polêmicas, além de ter gerado uma série de memes. Foto: Reprodução/RecordTV
  • Em 2015, Urach lançou sua autobiografia, intitulada
    Em 2015, Urach lançou sua autobiografia, intitulada "Morri para Viver". O livro conta sua história de fama, envolvimento com drogas e como ganhava dinheiro para encontros amorosos. E já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Foto: Divulgação/Aline Souza
  • Outra das grandes polêmicas envolvendo a modelo foi um suposto relacionamento com o jogador Cristiano Ronaldo. O atleta sempre negou.
    Outra das grandes polêmicas envolvendo a modelo foi um suposto relacionamento com o jogador Cristiano Ronaldo. O atleta sempre negou. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
  • A própria Andressa Urach já afirmou publicamente que inventou alguns falsos namoros para se manter na mídia.
    A própria Andressa Urach já afirmou publicamente que inventou alguns falsos namoros para se manter na mídia. Foto: Reprodução/Instagram
  • Urach se casou mais de uma vez. Em 2016, formalizou a união com Tiago Costa. Juntos, eles tiveram Arthur Urach Costa, nascido em 2005.
    Urach se casou mais de uma vez. Em 2016, formalizou a união com Tiago Costa. Juntos, eles tiveram Arthur Urach Costa, nascido em 2005. Foto: Reprodução/Facebook
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay