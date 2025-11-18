Galeria
Andressa Urach se arrepende da mudança de cor dos olhos
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) não recomendam a prática, alertando que ela não tem base científica e pode dificultar futuros diagnósticos e cirurgias, como a de catarata. Foto: Paul Diaconu por Pixabay
Nascida em 11 de outubro de 1987, em Ijuí, Rio Grande do Sul, Urach ganhou notoriedade no cenário nacional ao participar do concurso Miss Bumbum em 2012, no qual foi vice-campeã. Foto: Reprodução/Instagram
Em 2013, ela participou da 6ª edição do "A Fazenda", e ficou marcada por polêmicas, além de ter gerado uma série de memes. Foto: Reprodução/RecordTV
Em 2015, Urach lançou sua autobiografia, intitulada "Morri para Viver". O livro conta sua história de fama, envolvimento com drogas e como ganhava dinheiro para encontros amorosos. E já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Foto: Divulgação/Aline Souza
Outra das grandes polêmicas envolvendo a modelo foi um suposto relacionamento com o jogador Cristiano Ronaldo. O atleta sempre negou. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
A própria Andressa Urach já afirmou publicamente que inventou alguns falsos namoros para se manter na mídia. Foto: Reprodução/Instagram
Urach se casou mais de uma vez. Em 2016, formalizou a união com Tiago Costa. Juntos, eles tiveram Arthur Urach Costa, nascido em 2005. Foto: Reprodução/Facebook
