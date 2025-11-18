Galeria
Justiça nega soltura e Irmãos Menéndez, assassinos dos pais, vão continuar na cadeia
-
Só que em agosto de 2025 os tribunais da Califórnia negaram os pedidos de liberdade condicional de Lyle e Erik Menendez porque consideraram que eles ainda representam uma "ameaça à sociedade". Foto: Daniel Bone/Pixabay
-
Erik e Lyle não foram considerados suspeitos da morte dos pais logo de início. No entanto, a investigação passou a focar nos irmãos quando eles começaram a ostentar uma vida de luxo, financiados pela herança dos pais. Foto: Arquivo pessoal
-
Ele chegaram a adquirir apartamentos, veículos de alto padrão e relógios de marcas famosas, entre outras despesas. Foto: reprodução
-
O julgamento, iniciado em 1993, foi um dos primeiros transmitidos pela televisão nos Estados Unidos, gerando grande interesse da mídia e atraindo a atenção de milhões de curiosos. Foto: reprodução
-
-
Durante as audiências, uma nova revelação chocou o público: chorando, os irmãos afirmaram que haviam sofrido abusos e agressões por parte do pai durante anos, com a cumplicidade da mãe, Kitty Menéndez. Foto: reprodução
-
Na noite de 20 de agosto de 1989, Kitty e José foram encontrados mortos por tiros de espingarda em sua mansão de luxo, em Beverly Hills. Na época, os irmãos tinham 18 e 21 anos. Foto: reprodução
-
O primeiro julgamento resultou em um impasse entre os membros do júri e foi anulado. Um novo processo foi realizado, desta vez sem transmissão para a TV. Foto: Mariakray/Pixabay
-
-
Lyle e Erik ficaram em prisões separadas até 2018, quando passaram a cumprir a pena no mesmo presídio. Foto: reprodução
-
O caso ganhou ainda mais repercussão a partir da série ficcional "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez", lançada pela Netflix em 19/9/24. Foto: divulgação/netflix
-
Em 2023, os advogados dos irmÃ£os trouxeram Ã tona novas evidÃªncias que, segundo eles, comprovam os abusos perpetrados por JosÃ© Menendez, incluindo uma carta que Erik havia escrito para uma prima. Foto: reproduÃ§Ã£o
-
-
Os promotores de Los Angeles declararam que o sistema de justiça criminal da região chegou a uma compreensão "mais atualizada" desde o primeiro julgamento dos irmãos. Foto: reprodução