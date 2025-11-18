Galeria
Leões matam tratador diante de turistas atônitos
Tratadores do zoológico que buzinaram na tentativa de afastar os felinos, mas não adiantou. Rangkasamee trabalhou com animais por 30 anos. Ele estava no zoológico de Bangkok desde 2019. Foto: Imagem de Nicky por Pixabay
O Safari World, em Bangkok, é um parque dividido em duas áreas: o Safari Park, estilo safári aberto, e o Marine Park, com recintos e apresentações. É uma das principais atrações turísticas da Tailândia, reunindo dezenas de espécies de animais, como elefantes, girafas e zebras. Foto: XerxesII wikimedia commons
O Kruger possui grande quantidade dos Big Five (leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo) em um cenário deslumbrante. Seu sucesso se deve à vasta biodiversidade, excelente infraestrutura turística e acessibilidade Foto: Instagram @krugernationalpark
MASAI MARA NATIONAL RESERVE (Narok, Quênia) - Criado em 1961. Conhecido principalmente pela migração anual dos gnus. Foto: Divulgação
Masai Mara é uma das melhores reservas para ver grandes predadores em ação. Sua fama global se deve à abundância de fauna e à rica cultura Masai ao redor. Foto: Flickr One more shot Rog
SERENGETI NATIONAL PARK (Serengeti, Tanzânia) Criado em 1951. O Serengeti é famoso pelas vastas planícies e pela Grande Migração de mais de um milhão de gnus. Foto: Divulgação
O Parque Serengeti é reverenciado por sua magnitude e as paisagens incríveis que tornam a experiência de safári imersiva Foto: Flickr Youth Adventures
A combinação de exclusividade, serviços de primeira classe e guias experientes fazem dele um destino de elite. Foto: Divulgação
NGORONGORO CONSERVATION AREA (Arusha, Tanzânia) - Criado em 1959. Situada dentro de uma cratera vulcânica, a área é um verdadeiro paraíso de biodiversidade. Foto: Grahampurse/Wikimédia Commons
Existe até a chance de ver rinocerontes-negros raros. Sua beleza geográfica e a alta densidade de vida selvagem atraem muitos visitantes. Foto: John Mackenzie Burke/Wikimédia Commons
oOChobe oferece safáris de barco no rio Chobe, o que proporciona vistas espetaculares dos animais na água. É um destino imperdível para quem busca ver grandes manadas de elefantes em seu habitat natural. Foto: Divulgação
HWANGE NATIONAL PARK (Matabeleland, Zimbábue) - Criado em 1928. O maior parque nacional do Zimbábue, Hwange é famoso por suas grandes manadas de elefantes e pela diversidade de predadores. Foto: Instagram @amalindasafaricollection
Com uma rica variedade de vida selvagem e menor número de turistas, é ideal para quem busca uma experiência mais tranquila e autêntica Foto: Instagram @amalindasafaricollection
RANTHAMBORE NATIONAL PARK (Rajasthan, Índia) - Criado em 1955. Este parque é famoso pela chance de avistar tigres-de-bengala em meio a paisagens dramáticas de florestas secas e ruínas antigas. Foto: Divulgação