Fica no Brasil: Maior youtuber do mundo elege lugar ‘mais mortal’ do planeta

Redação Flipar
  • O acesso à ilha é restrito a pesquisas e atividades jornalísticas, com autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
  • O acesso à Ilha da Queimada Grande exige planejamento detalhado e a presença de profissionais capacitados, especialmente em resgates e primeiros socorros.
  • Os visitantes devem seguir um plano de contingência com equipamentos de resgate, comunicação e monitoramento climático.
  • O youtuber acampou na Ilha das Cobras com amigos e cientistas, usando proteções especiais nas pernas contra as investidas das serpentes.
  • Um receio era de que o perigo não poderia vir apenas do solo, pois as serpentes também podem atacar das árvores.
  • No vídeo, MrBeast compartilhou curiosidades sobre a ilha, ressaltando que a mordida de uma serpente pode ser fatal em menos de uma hora.
  • À noite, o grupo montou um acampamento improvisado, preocupado com a possibilidade de as cobras invadirem as barracas. No dia seguinte, a prioridade foi deixar a ilha o mais rápido possível.
  "Sobrevivemos à Ilha das Cobras e ninguém morreu", celebrou o youtuber no fim da aventura.
  "Estrada da Morte": Na Bolívia, o influenciador dirigiu na beira de um penhasco de 300 metros de altura. Essa estrada foi fechada há dez anos devido ao grande número de acidentes fatais. Nesse caso, o próprio governo local autorizou sua gravação.
  Cataratas de Gocta: Localizada no Peru, essa cachoeira foi classificada como o segundo lugar mais perigoso do planeta. A trilha é muito íngreme e escorregadia por causa da água. Se alguém escorregar, pode cair de uma altura de 300 metros.
overflay