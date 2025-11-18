Estilo de Vida
Fica no Brasil: Maior youtuber do mundo elege lugar ‘mais mortal’ do planeta
O acesso à ilha é restrito a pesquisas e atividades jornalísticas, com autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Foto: Gabriel Schulz/ICMBio
O acesso à Ilha da Queimada Grande exige planejamento detalhado e a presença de profissionais capacitados, especialmente em resgates e primeiros socorros. Foto: Prefeitura de Itanhaém - Flickr
Os visitantes devem seguir um plano de contingência com equipamentos de resgate, comunicação e monitoramento climático. Foto: Reprodução de vídeo do facebook.com/Travel-Space
O youtuber acampou na Ilha das Cobras com amigos e cientistas, usando proteções especiais nas pernas contra as investidas das serpentes. Foto: reprodução/youtube
Um receio era de que o perigo não poderia vir apenas do solo, pois as serpentes também podem atacar das árvores. Foto: reprodução/youtube
No vídeo, MrBeast compartilhou curiosidades sobre a ilha, ressaltando que a mordida de uma serpente pode ser fatal em menos de uma hora. Foto: reprodução/youtube
À noite, o grupo montou um acampamento improvisado, preocupado com a possibilidade de as cobras invadirem as barracas. No dia seguinte, a prioridade foi deixar a ilha o mais rápido possível. Foto: reprodução/youtube
"Sobrevivemos à Ilha das Cobras e ninguém morreu", celebrou o youtuber no fim da aventura. Foto: reprodução/youtube
"Estrada da Morte": Na Bolívia, o influenciador dirigiu na beira de um penhasco de 300 metros de altura. Essa estrada foi fechada há dez anos devido ao grande número de acidentes fatais. Nesse caso, o próprio governo local autorizou sua gravação. Foto: reprodução/youtube
Cataratas de Gocta: Localizada no Peru, essa cachoeira foi classificada como o segundo lugar mais perigoso do planeta. A trilha é muito íngreme e escorregadia por causa da água. Se alguém escorregar, pode cair de uma altura de 300 metros. Foto: montagem/reprodução/youtube
