Conheça Longyearbyen, o destino na Noruega onde morrer é “proibido”
Antes de tudo, Longyearbyen é a cidade mais setentrional do planeta, habitada principalmente por mineiros. Além disso, é um dos lugares mais frios do mundo, pois já registrou incríveis ?46,3 °C no dia mais gelado de sua história. Foto: Imagem de XINGCHEN XIAO por Pixabay
Com um clima ártico, a cidade possui cerca de 1.000 ursos polares, que representam uma ameaça aos cerca de 2.144 habitantes. Foto: Imagem de XINGCHEN XIAO por Pixabay
A proibição de morrer acontece justamente por conta das condições ambientais adversas. O primeiro ponto, aponta o Times of India, é o permafrost, solo congelado. Foto: Imagem de XINGCHEN XIAO por Pixabay
Esse solo congelado, algo característico pelo clima de Longyearbyen, impede que se façam buracos profundos para os métodos tradicionais de sepultamento. Foto: Reprodução do Flickr Nick M
Mais do que isso, com a temperatura baixa da cidade, os cadáveres simplesmente não se decompõem com o passar do tempo, sendo um fator problemático. Foto: - Ekrem Canli/Wikimédia Commons
Diante disso, em Longyearbyen, foi relatado que os vírus e as bactérias continuam preservados em perfeitas condições, mesmo diante das temperaturas adversas. Foto: Andre Shutterbird/Wikimédia Commons
De acordo com a Men’s Health, em 1998, um grupo de cientistas exumaram cadáveres daqueles que morreram de Gripe Espanhola em 1918. Eles, então, conseguiram recuperar amostras vivas do vírus mortal. Foto: Dagny/Wikimédia Commons
Dessa forma, se uma pessoa morrer de uma doença infecciosa, o corpo e os patógenos continuarão preservados e não voltarão à natureza como deveria acontecer naturalmente. Foto: Bjørn Christian Tørrissen/Wikimédia Commons
Com isso, em 1950, o governo da Noruega promulgou uma lei em que se torna ilegal morrer e ser enterrado dentro dos limites da cidade. Assim, todas as entradas dos cemitérios que existem foram fechadas. Foto: josef knecht /Wikimédia Commons
Como não há possibilidade de uma pessoa viver para sempre, quem está na fase final da vida é encaminhado para o continente, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Foto: Reprodução do Flickr Malcolm Bott
Se a morte é "proibida" por lá, os nascimentos não são diferentes. Afinal, gestantes são incentivadas a deixarem a cidade e se mudarem para o continente um mês antes da data prevista para o parto. Foto: Ekrem Canli /Wikimédia Commons
A cremação, por sua vez, ocorre com aqueles que morrem antes de conseguirem serem levados para o continente. Uma opção viável para evitar a propagação dos vírus e bactérias. Foto: Reprodução do Flickr Nick M
Segundo aponta o "Times of Índia", as cremações só acontecem após um longo processo de aquisição de uma licença estadual para cremar e enterrar em uma urna. Foto: Bjoertvedt /Wikimédia Commons
Longyearbyen é a capital administrativa e econômica do arquipélago de Svalbard, na Noruega. Está localizada na ilha de Spitsbergen. Foto: - Reprodução do Flickr Bruce Kentish
Outra curiosidade é que a cidade fica tão ao norte do planeta que durante o inverno, o sol não "existe" por lá. Durante cerca de três ou quatro meses seguidos no ano, os dias e as noites são de completa escuridão. Foto: Reprodução do Flickr Margarita Cabre
Quem quiser desbravar os desafios de Longyearbyen, na Noruega, poderão se encantar com o avistamento das belíssimas auroras boreais. Foto: Andre Shutterbird/Wikimédia Commons
