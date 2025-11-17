Entretenimento
Após quatro indicações sem vencer, Tom Cruise recebe Oscar Honorário pela carreira
Iñárritu, que dirige Cruise em um novo filme previsto para outubro, afirmou que o talento do astro vai além das acrobacias radicais. Para ele, a força de Cruise está na precisão e nas escolhas milimétricas em cena. Foto: Reprodução de vídeo
No discurso, o diretor brincou ao dizer que resumir quatro décadas de carreira seria uma “missão impossível”. A fala destacou a versatilidade do ator, reconhecido por seu comprometimento físico e emocional em cada projeto. Foto: Reprodução de vídeo
Cruise, hoje com 63 anos, soma quatro indicações ao Oscar, mas jamais havia levado uma estatueta. O prêmio honorário reconhece filmes-chave como Negócio Arriscado, Top Gun e toda a franquia Missão: Impossível. Foto: Reprodução de vídeo
Além do trabalho nas telas, a Academia destacou sua atuação como defensor da indústria cinematográfica. O astro tem sido voz ativa para fortalecer as salas de cinema diante da crescente concorrência do streaming. Foto: Reprodução de vídeo
Tom Cruise nasceu em 3/7/1962, em Syracuse, a 400 km da cidade de Nova York, no estado de Nova Iorque. Foto: Reprodução do Instagram @tomcruiseandthecruisers
O ator estreou no cinema em 1983, aos 21 anos, no filme "Risky Business", três anos antes de alcançar o sucesso em "Top Gun". Foto: divulgação
Dali por diante, o ator associou sua beleza ao talento e conquistou papéis em filmes importantes, com protagonismo. Foto: divulgação
Seu primeiro prêmio foi em 1990, quando ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator por "Nascido em 4 de julho". Ele também concorreu ao Oscar pela performance nesse filme. Foto: divulgação
Além de renderem mais dois Globos de Ouro, "Jerry Maguire" e "Magnólia" (2000), também lhe valeram indicações ao Oscar. Foto: divulgação
Cruise já foi casado três vezes. Entre 1987 e 1990, a união foi com a também atriz Mimi Rogers. Foto: Flickr - Alan Light
Entre 1990 e 2000, Cruise foi casado com a atriz Nicole Kidman, também vencedora do Oscar. O casal adotou dois filhos, Isabella e Connor. Foto: Divulgação
Depois ele passou três anos namorando a atriz espanhola Penélope Cruz, que conheceu ao filmar "Vanila Sky" (2001). Foto: Instagram @penelopecruzoficial
Por fim, de 2006 a 2012, Tom Cruise viveu com a atriz Katie Holmes. Do casamento nasceu a filha Suri. Foto: reprodução redes sociais
Tom se envolveu recentemente com a atriz Ana de Armas. Mas, segundo jornalistas que cobrem celebridades nos Estados Unidos, o namoro acabou por causa da insistência do ator com a Cientologia. Foto: Instagram @ana_d_armas
Tom Cruise também é produtor de filmes. Ele estreou na função em 1996, em "Missão Impossível". Foto: divulgação
O filme deu origem a outros, fazendo parte de uma franquia de grande sucesso, que já chegou ao oitavo filme, com lançamento em maio de 2025. Foto: divulgação Montagem Flipar
Em "Missão Impossível", Cruise interpreta Ethan Hunt, um agente de operações de campo sênior que trabalha para uma agência de espionagem. Ele lida com missões tão difíceis que são chamadas de impossíveis. Mas não para Ethan. Foto: Divulgação
O ator faz muitas cenas de ação por conta própria, dispensando dublês, pois acha mais autêntico. Como ele é piloto de verdade, facilita. Foto: divulgação
Cruise também briga pela manutenção do cinema como grande fonte de entretenimento. Consta que ele contratou advogado quando descobriu que "Missão Impossível 7" ficaria apenas 45 dias nos cinemas antes de entrar no streaming. Foto: reprodução instagram
Tom Cruise é, sem dúvida, um dos maiores astros do cinema e mantém apelo suficiente para garantir bilheteria no telão, antes da transferência do filme para a internet/tv. Foto: reprodução instagram