Galeria
Segredos e enigmas: lugares do mundo que despertam curiosidade
-
Ilha Sentinela do Norte — localizada na Baía de Bengala, pertence à Índia e abriga o povo indígena mais isolado do planeta. Estima-se que os sentinelenses vivam ali há cerca de 60 mil anos, e o acesso à ilha é totalmente proibido. Foto: Youtube Canal Eliezer Tymniak
-
Triângulo das Bermudas — situado no Caribe, é conhecido por relatos de desaparecimentos de navios e aviões. Não há provas de anomalias magnéticas, mas o mistério em torno do local continua a inspirar inúmeras teorias. Foto: Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
-
Portal de Plutão — situado na atual Turquia, era um templo dedicado ao deus da morte na mitologia greco-romana. O local exala dióxido de carbono em alta concentração, gás que pode ser fatal a pessoas e animais. Foto: Mach - Wikimédia Commons
-
Pedra da Gávea — localizada no Rio de Janeiro, é cercada por lendas e mistérios devido a marcas em suas rochas. Alguns acreditam que o local guardaria o túmulo de um antigo rei fenício, hipótese nunca comprovada. Foto: Flickr Leonardo Shinagawa
-
-
Ilha de Poveglia — situada na Itália, foi usada como área de quarentena e mais tarde abrigou um hospital psiquiátrico no século XX. Cercada por lendas sombrias, o local é associado a relatos de ossos e espíritos de antigos pacientes. Foto: Flickr Mundo de Viagens
-
Ilha de Oak Island — localizada no Canadá, tornou-se famosa por um misterioso poço onde se acreditava existir um tesouro oculto. Desde o século XVIII, inúmeras escavações foram feitas, mas nenhuma revelou qualquer riqueza escondida. Foto: Reprodução R7
-
Ilha da Queimada Grande — situada a cerca de 35 km do litoral de São Paulo, tem acesso proibido por abrigar a jararaca-ilhoa, espécie de veneno letal. Estimativas indicam alta densidade de serpentes, tornando o local perigoso e inabitável. Foto: Gabriel Schulz/ICMBio
-
-
Racetrack Playa — localizada no Vale da Morte, nos Estados Unidos, é conhecida por suas rochas que se movem deixando rastros no solo. O fenômeno já foi filmado e ocorre quando finas camadas de gelo e vento empurram as pedras lentamente. Foto: Creative Commons
-
Pripyat — cidade ucraniana evacuada após o desastre nuclear de Chernobyl, em 1986, permanece desabitada e congelada no tempo. Casas e escolas ainda guardam objetos pessoais, lembrando a tragédia que marcou a região. Foto: IAEA WIKIMEDIA COMONS
-
Ilha de Páscoa — localizada no Chile, é famosa por seus moais, enormes esculturas esculpidas há séculos por povos polinésios. Muitos têm parte do corpo enterrada, e sua origem e propósito ainda despertam curiosidade e teorias. Foto: Flickr ilejr
-
-
Área 51 — localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, é uma base militar envolta em sigilo. Sua função real nunca foi totalmente revelada, alimentando teorias sobre experimentos secretos e presença de seres extraterrestres. Foto: Doc Searls - Wikimédia Commons
-
Aksai Chin — região remota da Cordilheira do Himalaia, é conhecida por relatos frequentes de objetos luminosos no céu. O isolamento e o difícil acesso alimentam teorias que associam o local a uma suposta base de OVNIs. Foto: Eric Feng - Wikimédia Commons
-
Fukushima — cidade japonesa atingida por um tsunami em 2011, que causou um grave acidente nuclear e forçou a evacuação em massa. Parte da região segue interditada, marcada por lembranças deixadas pelos moradores que partiram. Foto: Domínio Público- Wikimédia Commons
-
-
Stonehenge — situado na Inglaterra, é um monumento megalítico erguido há cerca de 5 mil anos. Acredita-se que servisse para observações astronômicas, mas sua origem e propósito exatos permanecem envoltos em mistério. Foto: Imagem de SamZilla097 por Pixabay
-
Arquivos do Vaticano — localizados na Cidade do Vaticano, guardam milhões de documentos que registram séculos de história da Igreja Católica. O acesso é extremamente restrito, e grande parte do acervo permanece em sigilo absoluto. Foto: Site Vatican News
-
Estrada de Bimini — situada nas Bahamas, é uma formação subaquática de blocos de calcário com cerca de 800 metros de extensão. Sua origem natural é aceita por cientistas, mas lendas a ligam à mítica cidade perdida de Atlântida. Foto: Facebook Arquivo Mistério
-
-
Cavernas de Lascaux — localizadas na França, reúnem gravuras rupestres de cerca de 17 mil anos retratando animais e cenas de caça. Fechadas ao público desde 1963, foram preservadas após danos causados pela presença humana. Foto: Facebook Antissociais
-
Linhas de Nazca — traçadas no deserto do Peru entre 400 e 650 d.C., formam enormes figuras visíveis do alto, criadas pelo povo Nazca. Apesar de seu valor arqueológico comprovado, ainda inspiram teorias ligadas a seres de outros mundos. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
-
Ilha de Surtsey — formada por uma erupção vulcânica na Islândia em 1963, emergiu do mar após poucos dias de atividade intensa. Considerada um laboratório natural, tem acesso restrito para preservar seu processo geológico em evolução. Foto: Worldtraveller - Wikimédia Commons
-
-
Frota Fantasma de Singapura — formada por embarcações abandonadas próximas à costa, surgiu após crises econômicas e guerras na região. Os navios enferrujados e esquecidos criaram uma paisagem enigmática que intriga moradores e turistas. Foto: Reprodução de Facebook