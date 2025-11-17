Galeria
Pesquisa aponta indícios de vida extraterrestre; saiba onde
A descoberta é importante porque a presença de água é uma das condições essenciais para a possibilidade de haver vida extraterrestre. Foto: Reprodução
O distante planeta Urano é o terceiro maior do sistema solar (quatro vezes maior que a Terra) e possui diversas luas. A desconfiança de que algumas delas abrigam reservas oceânicas é um tema frequente. O estudo teve como objeto imagens feitas pela sonda Voyager 2, da NASA, em 1986. Foto: domínio público
Além da Lua, satélite natural da Terra, existem outras luas, assim como no caso de Urano, que orbitam os planetas da Via Láctea, a galáxia em que estamos inseridos. Veja algumas marcantes e sua distância para a Terra. Foto: Lua, satélite natural da Terra - NASA
No dia 10/10/1846, o astrônomo britânico William Lassell descobriu Tritão, a maior das luas que orbitam o planeta Netuno. Foto: Domínio público Nasa
Tritão é uma lua gelada, única por ter uma órbita retrógrada, indicando que pode ter sido capturada por Netuno. Sua distância média da Terra é de cerca de 4,3 bilhões de quilômetros. Foto: ZYjacklin's Nasa Domínio público
-
Uma das luas mais conhecidas é Europa, que orbita Júpiter. Descoberta pelo astrônomo italiano Galileu Galilei em 1610, ela é famosa por sua superfície de gelo e potencial para abrigar água líquida sob a crosta, o que pode indicar a possibilidade de vida. Foto: NASA
-
A lua Europa fica a uma distância da Terra que varia, mas em média é de aproximadamente 628 milhões de quilômetros. Foto: Montagem com imagens da NASA
-
Titã, que orbita Saturno, foi descoberta por Christiaan Huygens em 1655. É a única lua conhecida com uma atmosfera densa, composta principalmente de nitrogênio. Foto: NASA
-
Titã apresenta lagos de metano líquido em sua superfície. A distância dessa lua de Saturno à Terra é de aproximadamente 1,2 bilhão de quilômetros. Foto: NASA
Fobos é uma das luas de Marte, descoberta por Asaph Hall em 1877. Fobos tem uma forma irregular e está em uma órbita muito próxima a Marte. Foto: NASA
-
Segundo os cientistas, essa proximidade pode levá-la a colidir com Marte ou se desintegrar em um futuro distante. Já sua distância média da Terra é de cerca de 56 milhões de quilômetros. Foto: Reprodução de arte da órbita das luas Fobos e Deimos na órbita de Marte
-
A superfície de Ganímedes é composta por gelo e rocha, além de um possível oceano subterrâneo. Sua distância média da Terra é cerca de 628 milhões de quilômetros. Foto: - NASA
Calisto orbita o planeta Júpiter e foi descoberta por Galileu em 1610. É a terceira maior lua do Sistema Solar . Foto: NASA
-
A superfície repleta de crateras indica uma longa história geológica. Sua distância da Terra é similar à de Ganímedes, em torno de 628 milhões de quilômetros. Foto: superfí- NASA
Jápero (orbita Saturno e foi descoberta por Giovanni Domenico Cassini em 1671. Ela é conhecida por sua característica bicoloridade. Foto: NASA
-
É que ela tem um hemisfério escuro e outro claro, e pode ter uma atmosfera muito tênue. Sua distância da Terra é de aproximadamente 1,2 bilhão de quilômetros. Foto: NASA
Charon é a maior lua de Plutão, descoberta por James Christy em 1978. Charon é notável por sua grande proximidade com Plutão. Foto: NASA
Essa proximidade faz com que os dois corpos se comportem quase como um sistema binário. Na astronomia, o sistema binário significa quw ambos os corpos são ligados pela força da gravidade. Foto: NASA
