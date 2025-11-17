Celebridades e TV
Leonardo DiCaprio comemora 51 anos com mensagem ambientalista
Ele destacou a importância simbólica de uma cidade amazônica sediar a conferência e alertou para o avanço do desmatamento ligado à pecuária. Também defendeu que o futuro do planeta depende de ações urgentes e coletivas em favor da preservação ambiental. Foto: Domínio púbLico US Department State
DiCaprio ressaltou o papel dos povos indígenas na proteção das florestas e afirmou que a natureza oferece soluções eficazes para enfrentar a crise climática e a perda de biodiversidade. Foto: Twitter @LeoDiCaprio
O ator ainda citou o trabalho do Forest Tenure Funders Group, que mobilizou 1,7 bilhão de dólares, e anunciou, pela ONG Re:Wild, um novo compromisso global de cerca de 2,7 bilhões de reais para conservar ecossistemas e fortalecer comunidades locais. Foto: Reprodução / Instagram
Além de ser porta-voz da ONG Re:Wild, DiCaprio criou a Leonardo DiCaprio Foundation, que apoia projetos de conservação e combate às mudanças climáticas em diferentes regiões do mundo. Foto: Facebook Leonardo DiCaprio
Conheça melhor Leonardo DiCaprio, vencedor do Oscar e um dos nomes mais respeitados de Hollywood, conhecido por sua atuação versátil e por sua dedicação às causas ambientais. Foto: Reprodução / Instagram
Leonardo Wilhelm DiCaprio nasceu em 11 de novembro de 1974, em Los Angeles, Califórnia. Filho de George DiCaprio e Irmelin Indenbirken, iniciou a carreira ainda na infância em séries de televisão como “Santa Barbara” e “Lassie”. Foto: Youtube Canal Lucimar Moreira e Instagram @leonardodicaprio
Sua estreia no cinema ocorreu em 1991, com o filme “Criaturas 3”. Dois anos depois, recebeu aclamação da crítica por “Gilbert Grape: Aprendiz de Sonhador”, interpretando Arnie Grape. O papel lhe rendeu as primeiras indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. Foto: Divulgação
Em 1997, alcançou fama mundial ao protagonizar “Titanic”, dirigido por James Cameron. O longa se tornou um dos maiores sucessos da história do cinema, vencedor de 11 Oscars e recordista de bilheteria por mais de uma década. Foto: Divulgação Paramount
Entre os muitos filmes de sucesso de sua carreira, destaca-se “O Aviador” de 2004, em que DiCaprio interpretou o magnata Howard Hughes, pioneiro da aviação e cineasta. A atuação lhe garantiu mais uma indicação ao Oscar. Foto: Filme O Aviador - Leonardo DiCaprio
Outro destaque é “Diamante de Sangue” de 2006, no qual interpretou Danny Archer, um contrabandista envolvido no tráfico de diamantes durante a guerra civil de Serra Leoa. O desempenho foi novamente reconhecido pela Academia, com indicação ao prêmio de Melhor Ator. Foto: Divulgação
Em “O Lobo de Wall Street” em 2013, dirigido por Martin Scorsese, deu vida a Jordan Belfort, corretor da bolsa envolvido em fraudes financeiras. A performance rendeu elogios e mais uma indicação ao Oscar. Foto: Divulgação
Em 2016, conquistou o Oscar de Melhor Ator por “O Regresso”. No filme, dirigido por Alejandro G. Iñárritu, interpretou Hugh Glass, um homem que luta para sobreviver após ser atacado por um urso e dado como morto pelo seu grupo de caça. Foto: Divulgação/Fox Filmes
Entre seus trabalhos recentes estão “Não Olhe Para Cima”, uma sátira sobre a crise climática, e “Assassinos da Lua das Flores”, filme que marca a sexta parceria entre o ator e o diretor Martin Scorsese e retrata crimes cometidos contra o povo indígena Osage nos Estados Unidos. Ambos receberam destaque no Oscar: o primeiro foi indicado em quatro categorias e o segundo em dez. Foto: Divulgação
Em setembro de 2025, estreou o filme “Uma Batalha Após a Outra”, com um elenco estrelado, sobre um grupo de ex-revolucionários que se reúne para resgatar a filha de um dos integrantes. Foto: Divulgação / Warner Bros. Pictures
Além de sua carreira como ator, fundou a produtora Appian Way Productions, responsável por obras de sucesso como “Ilha do Medo”, “Tudo por Justiça” e “Assassinos da Lua das Flores”. Foto: Georges Biard wikimedia commons
Na vida pessoal, o ator é discreto. Desde 2023, mantém um relacionamento com a modelo italiana Vittoria Ceretti, mas evita expor detalhes da vida privada. Foto: Reprodução/@leonardodicaprio