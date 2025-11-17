Penedo: atrativos da joia colonial de Alagoas às margens do Velho Chico

O clima tropical, com temperaturas médias entre 23°C e 31°C, torna Penedo um destino agradável durante todo o ano. Com pouco mais de 60 mil habitantes, segundo os dados do censo de 2022 do IBGE, Penedo oferece uma infraestrutura básica de saúde e educação, e mantém um ambiente de forte integração comunitária. Foto: Reprodução do Instagram @tourpenedo