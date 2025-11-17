Astro do cinema, Adam Driver foi fuzileiro naval e tem ONG que leva teatro aos militares

O grande salto de Driver para o cinema aconteceu em 2015, quando foi escalado para interpretar Kylo Ren, o vilão da nova trilogia de "Star Wars". Sua interpretação complexa do filho de Han Solo e Leia Organa lhe trouxe notoriedade global, além de uma legião de fãs e uma série de novos projetos. Foto: Reprodução/Star Wars