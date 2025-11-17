Assine
Área abandonada vira shopping arborizado e ganha nome de Jardim do Céu

Redação Flipar
  • De nome oficial Tian’an Qianshu Shopping Mall, a estrutura tem 300 mil m² de área construída e foi concebida como uma espécie de colina artificial.
  • O lugar é coberto por mais de mil árvores e 250 mil plantas de dezenas de espécies.
  • O projeto impressiona por ter conseguido transformar um antigo distrito industrial em uma
  • A vegetação cresce em centenas de colunas que funcionam como vasos gigantes, com sistemas internos de irrigação e drenagem.
  • Esse sistema faz com que a fachada atue como um sistema ecológico ativo, filtrando ar, reduzindo calor, diminuindo ruídos e ajudando a absorver carbono.
  • O complexo tem jardins suspensos, terraços panorâmicos e passarelas verdes, criando uma experiência sensorial para os visitantes.
  • Internamente, o local funciona como shopping, com mais de 90 lojas, 63 restaurantes e amplos espaços de convivência.
  • A proposta nasceu da revitalização do antigo distrito industrial às margens do Rio Suzhou Creek.
  • Com a construção do edifício, uma área que antes ficava abandonada se tornou um novo polo de cultura, lazer e comércio.
  • O projeto se tornou símbolo de regeneração urbana, incorporando o verde ao lado mais
  • Uma segunda fase, que já em estágio de desenvolvimento, prevê a construção de um hotel com 19 andares, escritórios e até residências!
  • Nascido em Londres em 1970, Thomas Heatherwick é um dos arquitetos e designers contemporâneos mais influentes do mundo na atualidade.
  • Ele ficou amplamente reconhecido por seu uso inovador da engenharia e materiais em projetos que transcendem as categorias tradicionais de design e arquitetura.
  • O britânico ganhou fama por seu desejo de desafiar a arquitetura genérica que ele mesmo chama de
  • Além do
  • Heatherwick também projetou o prédio da Escola de Design da Nanyang, em Singapura, a Little Island, no Rio Hudson, e o design do novo ônibus de dois andares New Routemaster, em Londres.
