Entretenimento
Diretor chora e pede desculpas após humilhar mexicana do Miss Universo
“Sou humano. Gostaria de pedir desculpas a todos. Eu não tinha ideia da dimensão que este problema tomaria”, disse ele aos prantos durante uma coletiva de imprensa. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
A controvérsia teve início no dia 4 de novembro, quando Itsaragrisil repreendeu Bosch por ela não ter divulgado material promocional sobre a Tailândia. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Quando tentou responder, a candidata foi interrompida aos gritos pelo diretor. Foto: Reprodução
Ele chegou a pedir intervenção dos seguranças e ameaçou eliminar do concurso qualquer participante que se manifestasse em defesa da mexicana. Foto: Reprodução
O episódio foi transmitido ao vivo nas redes sociais e rapidamente viralizou na internet. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
A própria Bosch relatou à imprensa que o organizador chegou a chamá-la de “burra” e questionou por que ela ainda continuava falando. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/X
"Porque eu tenho voz. Você não está me respeitando como mulher", rebateu a mexicana. Foto: Reprodução
Diante da repercussão, a Organização Miss Universo publicou uma nota condenando o “comportamento malicioso” de Itsaragrisil. Foto: Reproduc?a?o
O presidente da instituição, Raul Rocha, criticou duramente o diretor, afirmando que ele “esqueceu o verdadeiro significado de ser anfitrião”. Foto: Reproduc?a?o
"Reitero que o Miss Universo é uma plataforma de empoderamento feminino para que as vozes das mulheres sejam ouvidas no mundo", ressaltou ele. Foto: Reproduc?a?o
O presidente também informou que a participação de Itsaragrisil será restringida até o fim da competição, que está agendada para o dia 21 de novembro em Bangkok. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Após a confusão, Bosch disse em entrevista que "só quer que o seu país saiba que ela não tem medo de fazer sua voz ser ouvida". Foto: Montagem/Reproduc?a?o
"Estamos no século 21. Eu não sou uma boneca para ser maquiada, produzida e ter minhas roupas trocadas", desabafou. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Além de ser diretor do Miss Universo, Itsaragrisil também é presidente do Miss Grand International (MGI), uma premiação concorrente. E ele já esteve envolvido em outras polêmicas. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Em 2024, o empresário foi alvo de protestos de candidatas do MGI que receberem um passeio turístico simples em vez do cruzeiro de luxo prometido por ele. Foto: Wikimedia Commons/Ratchapholtv