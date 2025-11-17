Assine
Migração de caranguejos fecha estrada em ilha australiana

Redação Flipar
  • Na peregrinação, os caranguejos-vermelhos gigantes, que também são chamados de
  • Os caranguejos, que chegam a ter uma população de 200 milhões de animais, são exclusivos da Ilha de Christmas, onde a maior parte do território faz parte de um parque nacional sob proteção das leis australianas
  • Um aviso de fechamento da estrada é colocado para a travessia dos crustáceos. Eles tomam conta do caminho.
  • A Ilha Christmas é um território externo da Austrália localizado no Oceano Índico. Ela é conhecida por sua biodiversidade única, incluindo várias espécies endêmicas de plantas e animais.
  • Com até 12 cm de comprimento e um peso de até 400 gramas, os caranguejos-vermelhos gigantes não são os maiores da sua espécie, embora algumas fêmeas possam atingir 40 cm de envergadura.
  • Uma curiosidade é que suas cascas vermelhas se intensificam durante a migração e servem como um aviso aos predadores de que seu sangue é tóxico.
  • A migração, que geralmente ocorre entre outubro e novembro, é sincronizada com as fases da lua.
  • Os caranguejos se movem em massa em direção ao oceano, cruzando estradas e invadindo casas e jardins.
  • No fim, as fêmeas liberam seus ovos na água, onde as larvas se desenvolvem por cerca de um mês antes de retornarem à terra.
  • Além disso, a migração dos caranguejos-vermelhos gigantes é um evento crucial para o ecossistema da Ilha Christmas. Os crustáceos ajudam a reciclar nutrientes, aerar o solo e controlar populações de insetos.
  • No entanto, a crescente urbanização da ilha e as mudanças climáticas vêm ameaçando esse ciclo natural.
  • Outra ameaça aos caranguejos-vermelhos gigantes tem sido a introdução de espécies invasoras, como ratos e gatos selvagens, que representam uma ameaça à população dos crustáceos.
  • Para os visitantes da Ilha Christmas, a migração dos caranguejos-vermelhos gigantes é uma experiência única e inesquecível. Confira outras curiosidades sobre essa espécie fascinante!
  • Longevidade: Os caranguejos-vermelhos gigantes podem viver até 30 anos.
  • Exercício natural: Durante a migração, os caranguejos podem perder até 40% do seu peso corporal, por conta da longa caminhada.
  • Hábitos alimentares: Os caranguejos-vermelhos gigantes são principalmente herbívoros, se alimentando de folhas, frutas e sementes caídas das árvores. No entanto, eles também são conhecidos por serem oportunistas e se alimentarem de insetos e outros animais pequenos.
  • Adaptação ao ambiente terrestre: Os caranguejos-vermelhos gigantes desenvolveram adaptações únicas para a vida terrestre, como pulmões modificados que lhes permitem respirar ar e garras poderosas que ajudam na escalada de árvores e na defesa contra predadores.
