Migração de caranguejos fecha estrada em ilha australiana
Na peregrinação, os caranguejos-vermelhos gigantes, que também são chamados de "caranguejos terrestres da Ilha Christmas" ("Gecarcoidea natalis"), viajam pelas ruas do interior da ilha para o mar para acasalar. Foto: reprodução
Os caranguejos, que chegam a ter uma população de 200 milhões de animais, são exclusivos da Ilha de Christmas, onde a maior parte do território faz parte de um parque nacional sob proteção das leis australianas Foto: reprodução bbc
Um aviso de fechamento da estrada é colocado para a travessia dos crustáceos. Eles tomam conta do caminho. Foto: reprodução instagram @parksaustralia
A Ilha Christmas é um território externo da Austrália localizado no Oceano Índico. Ela é conhecida por sua biodiversidade única, incluindo várias espécies endêmicas de plantas e animais. Foto: wikimedia commons ChrisBrayPhotography
Com até 12 cm de comprimento e um peso de até 400 gramas, os caranguejos-vermelhos gigantes não são os maiores da sua espécie, embora algumas fêmeas possam atingir 40 cm de envergadura. Foto: wikimedia commons John Tann
Uma curiosidade é que suas cascas vermelhas se intensificam durante a migração e servem como um aviso aos predadores de que seu sangue é tóxico. Foto: flickr DIAC images
A migração, que geralmente ocorre entre outubro e novembro, é sincronizada com as fases da lua. Foto: JB por Pixabay
Os caranguejos se movem em massa em direção ao oceano, cruzando estradas e invadindo casas e jardins. Foto: reprodução instagram @parksaustralia
No fim, as fêmeas liberam seus ovos na água, onde as larvas se desenvolvem por cerca de um mês antes de retornarem à terra. Foto: Gnaraloo Turtle Conservation Program
Além disso, a migração dos caranguejos-vermelhos gigantes é um evento crucial para o ecossistema da Ilha Christmas. Os crustáceos ajudam a reciclar nutrientes, aerar o solo e controlar populações de insetos. Foto: wikimedia commons Ian Usher
No entanto, a crescente urbanização da ilha e as mudanças climáticas vêm ameaçando esse ciclo natural. Foto: Reprodução/Instagram/christmasislandnp
Outra ameaça aos caranguejos-vermelhos gigantes tem sido a introdução de espécies invasoras, como ratos e gatos selvagens, que representam uma ameaça à população dos crustáceos. Foto: reprodução youtube National Geographic
Para os visitantes da Ilha Christmas, a migração dos caranguejos-vermelhos gigantes é uma experiência única e inesquecível. Confira outras curiosidades sobre essa espécie fascinante! Foto: reprodução youtube National Geographic
Longevidade: Os caranguejos-vermelhos gigantes podem viver até 30 anos. Foto: reprodução youtube National Geographic
Exercício natural: Durante a migração, os caranguejos podem perder até 40% do seu peso corporal, por conta da longa caminhada. Foto: reprodução youtube National Geographic
Hábitos alimentares: Os caranguejos-vermelhos gigantes são principalmente herbívoros, se alimentando de folhas, frutas e sementes caídas das árvores. No entanto, eles também são conhecidos por serem oportunistas e se alimentarem de insetos e outros animais pequenos. Foto: reprodução youtube National Geographic
Adaptação ao ambiente terrestre: Os caranguejos-vermelhos gigantes desenvolveram adaptações únicas para a vida terrestre, como pulmões modificados que lhes permitem respirar ar e garras poderosas que ajudam na escalada de árvores e na defesa contra predadores. Foto: reprodução youtube National Geographic