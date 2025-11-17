Galeria
Mudança climática pode destruir aeroporto mais ao norte da Terra
As mudanças climáticas vêm causando o derretimento do solo congelado em que o aeroporto foi construído. Foto: Wikimedia Commons/Bjoertvedt
Construído nos anos 1970, o aeroporto é vital para os cerca de 2.500 habitantes da região, pois garante o recebimento de suprimentos essenciais. Foto: Wikimedia Commons/Ssu
Durante as estações mais quentes, a pista precisa ser inspecionada diariamente para evitar acidentes, já que há risco de afundamento. Foto: Wikimedia Commons/Ssu
“Se algo quebrar, precisamos ser autossuficientes e capazes de consertar nós mesmos. Não podemos depender de ajuda externa, pois ela pode demorar muito para chegar”, explicou Ragnhild Kommisrud, gerente do aeroporto. Foto: Flickr - Graham
Caso o aeroporto seja desativado, a alternativa seria o transporte marítimo, que é lento (pode levar até dois dias) e instável por conta do mar agitado. Foto: Reprodução/YouTube As viagens de Antônio
No século 20, Svalbard teve exploração de minas de carvão por várias nações, mas com crescente preocupação ambiental, essa dependência tem sido questionada.
No século 20, várias nações exploraram minas de carvão em Svalbard. Porém, com a crescente preocupação ambiental, essa dependência do carvão tem sido questionada. Foto: Reprodução/YouTube As viagens de Antônio
A ilha tem investido em fontes alternativas de energia, como uma usina solar instalada em 2015, que se mostra eficaz durante o verão. Foto: Reprodução/YouTube As viagens de Antônio
Em 2023, a usina termelétrica a carvão de Longyearbyen foi substituída por uma movida a diesel, diminuindo as emissões de carbono. Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen
Para 2026, está prevista a construção de uma usina de biogás, como parte do compromisso da Avinor (empresa que administra o aeroporto) de reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa até 2050. Foto: Wikimedia Commons/ Bjoertvedt
Com o declínio da mineração de carvão, Svalbard passou a investir no turismo como sua principal atividade econômica. Foto: Reprodução/YouTube As viagens de Antônio
Inicialmente, a cidade atraiu entusiastas de esportes radicais, como ski, trenó e snowmobile. Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen
Depois, Svalbard se tornou um destino popular para observação da aurora boreal e da fauna, flora e funga (fungos) únicas do Ártico. Foto: Flickr - Frode Ramone
Mais de 70 empresas turísticas atuam localmente, e o turismo vem se expandindo para além do verão, com aumento de visitas no inverno (período das auroras) e início da primavera (dias mais longos). Foto: Flickr - Brian Gratwicke
Apesar do crescimento, há um esforço consciente para preservar o meio ambiente, com o número de acomodações limitado a 500 quartos, medida que deve ser mantida nos próximos anos. Foto: Wikimedia Commons/Buiobuione
Situado entre o continente europeu e o Polo Norte, Svalbard pertence à Noruega desde 1920. Foto: Reprodução/YouTube As viagens de Antônio
A principal ilha é Spitsbergen, onde fica a capital administrativa, Longyearbyen. Foto: Hylgeriak/wikimedia commons
O lugar é conhecido por suas paisagens glaciais, presença de animais como ursos-polares, renas e morsas, e estações de pesquisa. Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen
É em Svalbard que fica o Global Seed Vault, um depósito subterrâneo que armazena sementes do mundo todo para preservar a biodiversidade agrícola em caso de colapso global. Foto: Divulgação/Crop Trust
