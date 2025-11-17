Galeria
Por que aqui pode? Remédio popular no Brasil é vetado nos Estados Unidos e Europa
A dipirona é amplamente utilizada no Brasil para aliviar febre e dor, com cerca de 200 milhões de doses vendidas por ano, de acordo com a Anvisa. Foto: Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil
A proibição no exterior se dá por conta de um possível efeito colateral grave chamado agranulocitose, que é uma condição de sangue potencialmente fatal caracterizada pela redução de certos tipos de células de defesa. Foto: Steve Buissinne por Pixabay
No Brasil, a dipirona é conhecida principalmente pelo nome comercial Novalgina, que hoje é propriedade do laboratório francês Sanofi. Foto: Brett Jordan Unsplash
Outros medicamentos populares que contêm dipirona são o Dorflex e a Neosaldina. Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash
Embora seja aconselhável consultar um farmacêutico para determinar a melhor opção para cada caso, todos esses produtos estão disponíveis sem necessidade de receita médica. Foto: Pillar Pedreira Agência Senado
Para alguns especialistas, a forma como a dipirona age para reduzir a febre e aliviar a dor ainda não é completamente compreendida, apesar de existirem hipóteses. Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay
A principal delas é que ela inibe uma molécula inflamatória conhecida como COX, incluindo um tipo exclusivo dessa molécula encontrado no sistema nervoso central. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
Apesar de ter sido amplamente utilizada em todo o mundo até os anos 1960 e 1970, um trabalho publicado em 1964 calculou que uma alteração sanguínea grave acontecia em uma pessoa para cada 127 que consumiam a aminopirina — substância com estrutura similar à da dipirona. Foto: Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil
Depois da retirada de circulação no mercado norte-americano, em 1977, outros países adotaram a mesma solução, como Japão, Austrália, Reino Unido e parte da União Europeia. Foto: ALEXANDRE LALLEMAND/Unsplash
No Brasil, estudos mais recentes encontraram taxas de agranulocitose relativamente baixas, e a Anvisa concluiu que os benefícios da dipirona superam os riscos. Foto: Darko Stojanovic por Pixabay
Estudos posteriores feitos a partir dos anos 1980 na Itália, Israel, Alemanha, Hungria, Espanha, Bulgária e Suécia foram mais favoráveis ao medicamento: 1,1 caso de agranulocitose para cada 1 milhão de indivíduos que usaram a dipirona. Foto: Imagem de Arek Socha por Pixabay
A eficácia da dipirona no alívio da dor e da febre é grande, com evidências de que ela pode competir com opioides em certos casos e é eficaz após cirurgias e no tratamento da dor de cólicas renais. Foto: Andrea Piacquadio pexels
Ainda assim, a dosagem e o uso adequados são enfatizados por especialistas da área médica, bem como a importância de seguir as instruções do rótulo e da bula para evitar efeitos colaterais e riscos à saúde. Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash
Assim como a dipirona, outro medicamento famoso no Brasil ganhou os noticiários por conta de uma polêmica: o paracetamol. Foto: wikimedia commons Michelle Tribe
A exemplo do que acontece com a dipirona, os mecanismos de ação do paracetamol ainda não foram desvendados, apesar de ser um medicamento conhecido há mais de um século. Foto: domínio público
O paracetamol também é isento de prescrição e está entre os fármacos mais consumidos no Brasil e no mundo. Foto: wikimedia commons Colin
Um estudo conduzido pelo psicólogo Dominik Mischkowski, da Universidade de Ohio, em 2019, concluiu que o paracetamol pode afetar não apenas a dor física, mas também aspectos emocionais e sociais das interações humanas. Foto: Christina Victoria Craft Unsplash
O que se tem mais claro em relação ao paracetamol é sua relação com o risco de falência do fígado. O medicamento representa a principal causa deste problema em países como os Estados Unidos e o Reino Unido. Foto: qimono pixabay
O paracetamol é recomendado para diminuir febre e dor. O problema está na dosagem: as agências de saúde estipulam um limite de 4 gramas (ou 4 mil mg) por dia para os adultos. Em crianças de 2 a 11 anos, a dose depende do peso corporal (são de 55 a 75 mg por kg em um dia). Foto: Towfiqu barbhuiya Unsplash
O que acontece é que muitos medicamentos costumam conter paracetamol em sua composição e pessoas que estão gripadas, por exemplo, acabam ingerindo vários remédios ao mesmo tempo, ultrapassando o limite recomendado. Foto: Anna Shvets pexels
O problema principal ocorre no fígado, que é responsável por processar o medicamento. Cerca de 5% do remédio se transforma em uma substância prejudicial chamada quinoneimina. Foto: Towfiqu barbhuiya Unsplash
-
Isso pode levar a uma condição séria chamada falência hepática aguda, que frequentemente requer hospitalização e até mesmo um transplante de fígado. Foto: insung yoon Unsplash
Entre 1998 e 2003, nos Estados Unidos, 48% dos casos de overdose de paracetamol aconteceram por acidente, ou seja, as pessoas não sabiam que tinham ultrapassado a dose diária segura. Foto: Melany @ tuinfosalud.com Unsplash
Não há um levantamento relacionando casos de falência hepática com uso de paracetamol no Brasil. Foto: Melany @ tuinfosalud.com Unsplash
“O uso do medicamento deve ser feito com cautela, sempre observando a dose máxima diária e o intervalo entre as doses, conforme as recomendações contidas na bula, para cada faixa etária”, orientou a Anvisa em um comunicado de 2021. Foto: Governo Federal