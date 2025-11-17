Assine
Por que aqui pode? Remédio popular no Brasil é vetado nos Estados Unidos e Europa

Redação Flipar
  • A dipirona é amplamente utilizada no Brasil para aliviar febre e dor, com cerca de 200 milhões de doses vendidas por ano, de acordo com a Anvisa.
    A dipirona é amplamente utilizada no Brasil para aliviar febre e dor, com cerca de 200 milhões de doses vendidas por ano, de acordo com a Anvisa. Foto: Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil
  • A proibição no exterior se dá por conta de um possível efeito colateral grave chamado agranulocitose, que é uma condição de sangue potencialmente fatal caracterizada pela redução de certos tipos de células de defesa.
    A proibição no exterior se dá por conta de um possível efeito colateral grave chamado agranulocitose, que é uma condição de sangue potencialmente fatal caracterizada pela redução de certos tipos de células de defesa. Foto: Steve Buissinne por Pixabay
  • No Brasil, a dipirona é conhecida principalmente pelo nome comercial Novalgina, que hoje é propriedade do laboratório francês Sanofi.
    No Brasil, a dipirona é conhecida principalmente pelo nome comercial Novalgina, que hoje é propriedade do laboratório francês Sanofi. Foto: Brett Jordan Unsplash
  • Outros medicamentos populares que contêm dipirona são o Dorflex e a Neosaldina.
    Outros medicamentos populares que contêm dipirona são o Dorflex e a Neosaldina. Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash
  • Embora seja aconselhável consultar um farmacêutico para determinar a melhor opção para cada caso, todos esses produtos estão disponíveis sem necessidade de receita médica.
    Embora seja aconselhável consultar um farmacêutico para determinar a melhor opção para cada caso, todos esses produtos estão disponíveis sem necessidade de receita médica. Foto: Pillar Pedreira Agência Senado
  • Para alguns especialistas, a forma como a dipirona age para reduzir a febre e aliviar a dor ainda não é completamente compreendida, apesar de existirem hipóteses.
    Para alguns especialistas, a forma como a dipirona age para reduzir a febre e aliviar a dor ainda não é completamente compreendida, apesar de existirem hipóteses. Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay
  • A principal delas é que ela inibe uma molécula inflamatória conhecida como COX, incluindo um tipo exclusivo dessa molécula encontrado no sistema nervoso central.
    A principal delas é que ela inibe uma molécula inflamatória conhecida como COX, incluindo um tipo exclusivo dessa molécula encontrado no sistema nervoso central. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
  • Apesar de ter sido amplamente utilizada em todo o mundo até os anos 1960 e 1970, um trabalho publicado em 1964 calculou que uma alteração sanguínea grave acontecia em uma pessoa para cada 127 que consumiam a aminopirina — substância com estrutura similar à da dipirona.
    Apesar de ter sido amplamente utilizada em todo o mundo até os anos 1960 e 1970, um trabalho publicado em 1964 calculou que uma alteração sanguínea grave acontecia em uma pessoa para cada 127 que consumiam a aminopirina — substância com estrutura similar à da dipirona. Foto: Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil
  • Depois da retirada de circulação no mercado norte-americano, em 1977, outros países adotaram a mesma solução, como Japão, Austrália, Reino Unido e parte da União Europeia.
    Depois da retirada de circulação no mercado norte-americano, em 1977, outros países adotaram a mesma solução, como Japão, Austrália, Reino Unido e parte da União Europeia. Foto: ALEXANDRE LALLEMAND/Unsplash
  • No Brasil, estudos mais recentes encontraram taxas de agranulocitose relativamente baixas, e a Anvisa concluiu que os benefícios da dipirona superam os riscos.
    No Brasil, estudos mais recentes encontraram taxas de agranulocitose relativamente baixas, e a Anvisa concluiu que os benefícios da dipirona superam os riscos. Foto: Darko Stojanovic por Pixabay
  • Estudos posteriores feitos a partir dos anos 1980 na Itália, Israel, Alemanha, Hungria, Espanha, Bulgária e Suécia foram mais favoráveis ao medicamento: 1,1 caso de agranulocitose para cada 1 milhão de indivíduos que usaram a dipirona.
    Estudos posteriores feitos a partir dos anos 1980 na Itália, Israel, Alemanha, Hungria, Espanha, Bulgária e Suécia foram mais favoráveis ao medicamento: 1,1 caso de agranulocitose para cada 1 milhão de indivíduos que usaram a dipirona. Foto: Imagem de Arek Socha por Pixabay
  • A eficácia da dipirona no alívio da dor e da febre é grande, com evidências de que ela pode competir com opioides em certos casos e é eficaz após cirurgias e no tratamento da dor de cólicas renais.
    A eficácia da dipirona no alívio da dor e da febre é grande, com evidências de que ela pode competir com opioides em certos casos e é eficaz após cirurgias e no tratamento da dor de cólicas renais. Foto: Andrea Piacquadio pexels
  • Ainda assim, a dosagem e o uso adequados são enfatizados por especialistas da área médica, bem como a importância de seguir as instruções do rótulo e da bula para evitar efeitos colaterais e riscos à saúde.
    Ainda assim, a dosagem e o uso adequados são enfatizados por especialistas da área médica, bem como a importância de seguir as instruções do rótulo e da bula para evitar efeitos colaterais e riscos à saúde. Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash
  • Assim como a dipirona, outro medicamento famoso no Brasil ganhou os noticiários por conta de uma polêmica: o paracetamol.
    Assim como a dipirona, outro medicamento famoso no Brasil ganhou os noticiários por conta de uma polêmica: o paracetamol. Foto: wikimedia commons Michelle Tribe
  • A exemplo do que acontece com a dipirona, os mecanismos de ação do paracetamol ainda não foram desvendados, apesar de ser um medicamento conhecido há mais de um século.
    A exemplo do que acontece com a dipirona, os mecanismos de ação do paracetamol ainda não foram desvendados, apesar de ser um medicamento conhecido há mais de um século. Foto: domínio público
  • O paracetamol também é isento de prescrição e está entre os fármacos mais consumidos no Brasil e no mundo.
    O paracetamol também é isento de prescrição e está entre os fármacos mais consumidos no Brasil e no mundo. Foto: wikimedia commons Colin
  • Um estudo conduzido pelo psicólogo Dominik Mischkowski, da Universidade de Ohio, em 2019, concluiu que o paracetamol pode afetar não apenas a dor física, mas também aspectos emocionais e sociais das interações humanas.
    Um estudo conduzido pelo psicólogo Dominik Mischkowski, da Universidade de Ohio, em 2019, concluiu que o paracetamol pode afetar não apenas a dor física, mas também aspectos emocionais e sociais das interações humanas. Foto: Christina Victoria Craft Unsplash
  • O que se tem mais claro em relação ao paracetamol é sua relação com o risco de falência do fígado. O medicamento representa a principal causa deste problema em países como os Estados Unidos e o Reino Unido.
    O que se tem mais claro em relação ao paracetamol é sua relação com o risco de falência do fígado. O medicamento representa a principal causa deste problema em países como os Estados Unidos e o Reino Unido. Foto: qimono pixabay
  • O paracetamol é recomendado para diminuir febre e dor. O problema está na dosagem: as agências de saúde estipulam um limite de 4 gramas (ou 4 mil mg) por dia para os adultos. Em crianças de 2 a 11 anos, a dose depende do peso corporal (são de 55 a 75 mg por kg em um dia).
    O paracetamol é recomendado para diminuir febre e dor. O problema está na dosagem: as agências de saúde estipulam um limite de 4 gramas (ou 4 mil mg) por dia para os adultos. Em crianças de 2 a 11 anos, a dose depende do peso corporal (são de 55 a 75 mg por kg em um dia). Foto: Towfiqu barbhuiya Unsplash
  • O que acontece é que muitos medicamentos costumam conter paracetamol em sua composição e pessoas que estão gripadas, por exemplo, acabam ingerindo vários remédios ao mesmo tempo, ultrapassando o limite recomendado.
    O que acontece é que muitos medicamentos costumam conter paracetamol em sua composição e pessoas que estão gripadas, por exemplo, acabam ingerindo vários remédios ao mesmo tempo, ultrapassando o limite recomendado. Foto: Anna Shvets pexels
  • O problema principal ocorre no fígado, que é responsável por processar o medicamento. Cerca de 5% do remédio se transforma em uma substância prejudicial chamada quinoneimina.
    O problema principal ocorre no fígado, que é responsável por processar o medicamento. Cerca de 5% do remédio se transforma em uma substância prejudicial chamada quinoneimina. Foto: Towfiqu barbhuiya Unsplash
  • Em quantidades pequenas (abaixo de 4 gramas de paracetamol), o fÃ­gado consegue lidar com essa substÃ¢ncia perigosa. Mas quando hÃ¡ uma grande quantidade de quinoneimina, o Ã³rgÃ£o fica sobrecarregado e nÃ£o funciona corretamente.
    Em quantidades pequenas (abaixo de 4 gramas de paracetamol), o fÃ­gado consegue lidar com essa substÃ¢ncia perigosa. Mas quando hÃ¡ uma grande quantidade de quinoneimina, o Ã³rgÃ£o fica sobrecarregado e nÃ£o funciona corretamente. Foto: James Yarema/Unsplash
  • Isso pode levar a uma condição séria chamada falência hepática aguda, que frequentemente requer hospitalização e até mesmo um transplante de fígado.
    Isso pode levar a uma condição séria chamada falência hepática aguda, que frequentemente requer hospitalização e até mesmo um transplante de fígado. Foto: insung yoon Unsplash
  • Entre 1998 e 2003, nos Estados Unidos, 48% dos casos de overdose de paracetamol aconteceram por acidente, ou seja, as pessoas não sabiam que tinham ultrapassado a dose diária segura.
    Entre 1998 e 2003, nos Estados Unidos, 48% dos casos de overdose de paracetamol aconteceram por acidente, ou seja, as pessoas não sabiam que tinham ultrapassado a dose diária segura. Foto: Melany @ tuinfosalud.com Unsplash
  • Não há um levantamento relacionando casos de falência hepática com uso de paracetamol no Brasil.
    Não há um levantamento relacionando casos de falência hepática com uso de paracetamol no Brasil. Foto: Melany @ tuinfosalud.com Unsplash
  • “O uso do medicamento deve ser feito com cautela, sempre observando a dose máxima diária e o intervalo entre as doses, conforme as recomendações contidas na bula, para cada faixa etária”, orientou a Anvisa em um comunicado de 2021.
    “O uso do medicamento deve ser feito com cautela, sempre observando a dose máxima diária e o intervalo entre as doses, conforme as recomendações contidas na bula, para cada faixa etária”, orientou a Anvisa em um comunicado de 2021. Foto: Governo Federal
