Pra quem não viu: Pequena cidade francesa derrota gigante do comércio em ‘queda de braço’

O Atacadão, hoje pertencente ao grupo Carrefour, foi fundado em 1962 na cidade de Maringá, no Paraná. A rede é uma das maiores do país no segmento de atacado e autosserviço, operando no modelo “cash and carry”, ou atacarejo, que combina características de atacado e varejo ao oferecer produtos em grandes volumes com preços mais competitivos. Foto: Reprodução