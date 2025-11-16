Economia
Pra quem não viu: Pequena cidade francesa derrota gigante do comércio em ‘queda de braço’
A pequena cidade que fica 18 km a nordeste de Paris, às margens do Rio Morée, ocupa uma área de apenas 7,2 km² e tem cerca de 52 mil moradores. Mas a população se mobilizou e comprou briga com uma poderosa rede de supermercados: o Carrefour. Foto: Maryanna wikimedia commons
Sevran está localizada na região de Île-de-France, no departamento de Seine-Saint-Denis. Conhecida por sua diversidade cultural, a cidade possui projetos de revitalização urbana e enfrenta desafios sociais típicos de áreas metropolitanas. Foto: Flickr Gérard Rolando
O comércio em Sevran é diversificado, com destaque para pequenos negócios, mercados locais e lojas de bairro que atendem à comunidade multicultural. Por isso, a população se mobilizou contra a chegada do Atacadão, que iria se estabelecer na cidade. Foto: Pixabay e Reprodução
Na visão dos moradores e comerciantes, a chegada do Atacadão - rede de atacarejo do Carrefour - poderia afetar o comércio local e os empregos. Foto: Reprodução
A cidade busca revitalizar suas áreas comerciais, promovendo iniciativas para modernizar o setor e atrair mais visitantes, injetando recursos nos negócios da população local. Foto: Grupo Carrefour
O prefeito StÃ©phane Blanchet comprou a briga em apoio aos moradores. Filiado ao grupo "GÃ©nÃ©ration.s", um movimento polÃtico progressista, ele foi eleito em 2020 para um mandato de seis anos e ganhou projeÃ§Ã£o por seu envolvimento com questÃµes sociais e de desenvolvimento local. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Facebook
Os moradores fizeram um abaixo-assinado e, além do prefeito, eles também receberam apoio de outros políticos para tentar barrar o empreendimento. Foto: Freepik e Reprodução
A deputada Clémentine Autain afirmou que o mercado seria um problema para a economia local e que deveria ser barrado. Em 2024, ela foi reeleita deputada pela 11ª circunscrição de Seine-Saint-Denis com a bandeira de questões sociais e ambientais. Foto: Io wikimedia commons
A gritaria dos moradores e comerciantes foi tanta que o Carrefour anunciou a desistência do empreendimento. Foto: pixabay
O Atacadão, hoje pertencente ao grupo Carrefour, foi fundado em 1962 na cidade de Maringá, no Paraná. A rede é uma das maiores do país no segmento de atacado e autosserviço, operando no modelo “cash and carry”, ou atacarejo, que combina características de atacado e varejo ao oferecer produtos em grandes volumes com preços mais competitivos. Foto: Reprodução
A rede trabalha com dois formatos de lojas. Uma delas tem autosserviço destinado a consumidores de uma forma geral. Foto: Perci Hong wikimedia commons
A outra é uma central de distribuição/atacados: destinado a grandes empresas, comerciantes e grandes lojistas. Foto: Imagens sm wikimedia commons
O Atacadão foi adquirido pelo Grupo Carrefour em 2007 por cerca de R$ 2,2 bilhões. Seu público-alvo inclui comerciantes — como donos de mercearias, bares e restaurantes — e também consumidores finais que buscam economizar comprando em maior quantidade. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
O Carrefour é uma rede internacional de hipermercados fundada na França em 1959. A multinacional está entre as maiores do varejo mundial e mantém operações em mais de 40 países. Foto: François GOGLINS wikimedia commons
O Carrefour atua com vários formatos: hipermercados com ampla variedade de produtos, supermercados voltados às compras diárias e lojas Carrefour Express para conveniência. Já o Atacadão segue o modelo de atacarejo, com foco em grandes volumes e preços menores. Foto: Reprodução
A rede também conta com o Carrefour Pro, voltado para empresas e profissionais que precisam de condições especiais para negócios, e com o e-commerce, que oferece compras online com entrega em domicílio ou retirada nas lojas. Foto: Lumery wikimedia commons
