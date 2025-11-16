Pepino: alimento leve, pouco calórico e ideal para apoiar dietas

Entre os principais, a sua capacidade de ajudar na perda de peso merece destaque. Por ser baixo em calorias e rico em fibras e água, o pepino aumenta a sensação de saciedade e reduz o apetite, o que pode auxiliar na redução de calorias diárias, tornando-se um aliado em dietas de emagrecimento. Foto: Imagem de Chris Cypress por Pixabay