Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Caranguejo gigante volta a ser avistado; espécie tinha sumido há 15 séculos

RF
Redação Flipar
  • A descoberta surpreendeu os pesquisadores, já que o animal não era visto na região havia décadas e acreditava-se extinto localmente. O exemplar foi encontrado em uma pequena caverna de calcário, cerca de três quilômetros da costa leste da ilha.
    A descoberta surpreendeu os pesquisadores, já que o animal não era visto na região havia décadas e acreditava-se extinto localmente. O exemplar foi encontrado em uma pequena caverna de calcário, cerca de três quilômetros da costa leste da ilha. Foto: Freepik/wirestock
  • O achado reforçou o registro inédito de 2024, quando espeleólogos haviam avistado o caranguejo na mesma área.
    O achado reforçou o registro inédito de 2024, quando espeleólogos haviam avistado o caranguejo na mesma área. Foto: Reprodução/YouTube
  • Durante a expedição, os cientistas avistaram um macho adulto da espécie, pesando aproximadamente 1,2 kg e medindo 13 cm.
    Durante a expedição, os cientistas avistaram um macho adulto da espécie, pesando aproximadamente 1,2 kg e medindo 13 cm. Foto: Wikimedia Commons/Jebulon
  • Juntos, os dois episódios reacenderam o interesse científico sobre a resiliência da espécie e suas chances de recolonizar o arquipélago.
    Juntos, os dois episódios reacenderam o interesse científico sobre a resiliência da espécie e suas chances de recolonizar o arquipélago. Foto: Reprodução/YouTube
  • Conhecido como o maior artrópode terrestre do mundo, esse caranguejo pode atingir até 90 cm de diâmetro, 5 kg e viver até 60 anos.O exemplar foi encontrado em uma fenda na rocha, próximo a cocos e lixo orgânico.
    Conhecido como o maior artrópode terrestre do mundo, esse caranguejo pode atingir até 90 cm de diâmetro, 5 kg e viver até 60 anos.O exemplar foi encontrado em uma fenda na rocha, próximo a cocos e lixo orgânico. Foto: iNaturalist/John Barkla
  • Embora presente em outras ilhas da região, o caranguejo-dos-coqueiros é de hábitos noturnos, tornando seu avistamento algo incomum.
    Embora presente em outras ilhas da região, o caranguejo-dos-coqueiros é de hábitos noturnos, tornando seu avistamento algo incomum. Foto: Reprodução/YouTube
  • O caranguejo-dos-coqueiros, também conhecido como caranguejo-ladrão, é nativo de ilhas tropicais do Indo-Pacífico, como as Ilhas Cook, Seychelles, e partes da Polinésia.
    O caranguejo-dos-coqueiros, também conhecido como caranguejo-ladrão, é nativo de ilhas tropicais do Indo-Pacífico, como as Ilhas Cook, Seychelles, e partes da Polinésia. Foto: Flickr - fearlessRich
  • Uma das características mais marcantes desse artrópode é sua habilidade de escalar palmeiras conseguir cocos, que são parte importante de sua dieta.
    Uma das características mais marcantes desse artrópode é sua habilidade de escalar palmeiras conseguir cocos, que são parte importante de sua dieta. Foto: iNaturalist/Lennart Hudel
  • Com suas poderosas pinças, ele quebra os cocos para consumir a polpa.
    Com suas poderosas pinças, ele quebra os cocos para consumir a polpa. Foto: Reprodução/YouTube
  • Além de cocos, sua dieta é bastante variada: inclui frutas, nozes, folhas, carniça, pequenos animais e até caranguejos menores.
    Além de cocos, sua dieta é bastante variada: inclui frutas, nozes, folhas, carniça, pequenos animais e até caranguejos menores. Foto: Flickr - John Tann
  • Apesar de ser um crustáceo, o caranguejo-dos-coqueiros é totalmente terrestre na fase adulta, retornando ao mar apenas na fase larval.
    Apesar de ser um crustáceo, o caranguejo-dos-coqueiros é totalmente terrestre na fase adulta, retornando ao mar apenas na fase larval. Foto: Flickr - fearlessRich
  • Durante uma fase da vida, ele ainda utiliza conchas para proteção, mas à medida que cresce desenvolve um abdômen endurecido, dispensando o uso da concha.
    Durante uma fase da vida, ele ainda utiliza conchas para proteção, mas à medida que cresce desenvolve um abdômen endurecido, dispensando o uso da concha. Foto: iNaturalist/John Barkla
  • Esses caranguejos possuem um sistema respiratório adaptado ao ambiente terrestre, com
    Esses caranguejos possuem um sistema respiratório adaptado ao ambiente terrestre, com "pulmões" branquiais modificados que lhes permitem respirar ar, embora ainda dependam da umidade para evitar a desidratação. Foto: Reprodução/YouTube
  • Além disso, o caranguejo-dos-coqueiros é conhecido por seu comportamento
    Além disso, o caranguejo-dos-coqueiros é conhecido por seu comportamento "ousado", o que inclui invadir casas e acampamentos em busca de alimentos — justificando o apelido de “ladrão”. Foto: Wikimedia Commons/Lance Vanlewen
  • Embora não seja considerado perigoso, sua força pode causar ferimentos em humanos.
    Embora não seja considerado perigoso, sua força pode causar ferimentos em humanos. Foto: iNaturalist/Dominik Maximilián Ramík
  • Atualmente, a espécie é protegida em algumas regiões devido ao declínio populacional por conta da caça e perda de habitat.
    Atualmente, a espécie é protegida em algumas regiões devido ao declínio populacional por conta da caça e perda de habitat. Foto: iNaturalist/drew_avery
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay